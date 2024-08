- Ela assumirá agora o papel de treinadora.

Melissa K., de 35 anos, é uma figura comum na família "The Voice". Ela aparece regularmente em "The Voice of Germany" e "The Voice Kids" ao lado de Thore Schölermann, de 39 anos. Recentemente, ela mudou para a posição de treinadora na série para pré-escolares "Disney Junior Arielle". Ao lado de Lana, finalista de "The Voice Kids", ela cantou no tema de abertura e também treinou participantes locais para o Disney Channel.

As crianças vitoriosas tiveram a oportunidade de cantar no coral do tema de abertura e aparecer no videoclipe de "Disney Junior Arielle". A série animada será transmitida no Disney Channel de segunda a sexta-feira às 7h50, a partir de 2 de setembro. Para Melissa, isso foi "um pequeno sonho realizado", como ela compartilhou em uma entrevista, chamando-o de "divertido" dançar e cantar com crianças. Melissa atualmente está perseguindo nova música e ganhou fama através de um show de elenco.

Como você achou o novo papel como treinadora em "Disney Junior Arielle"?

Melissa K.: Fiquei animada com a oportunidade. Eu sabia que iria gostar. Como apresentadora, sempre dei conselhos nos bastidores e ajudei a acalmar os nervos das crianças. Sinto-me como uma irmã mais velha para elas. Durante a filmagem, deixei minha criança interior sair, e foi apenas divertido dançar e cantar com as crianças.

Além de Lana e das crianças vencedoras, você também está presente na música de abertura?

Melissa K.: Sim, tenho uma pequena parte na música de abertura com o coral infantil. Eu sempre amei cantar e ainda amo. Involucrar-me com essa música tema da Disney foi um pequeno sonho realizado.

Você tem filmes da Disney favoritos pessoais? Você também é uma fã de "Arielle"?

Melissa K.: Sou uma grande fã da Disney. "A Pequena Sereia" é um dos meus favoritos, e eu particularmente gostei do encantador Fabius. Na minha infância, eu até tinha um ursinho de pelúcia do Fabius. Entre os meus filmes da Disney favoritos, "O Rei Leão" lidera.

Você recentemente colaborou novamente com Lana. Você acompanha as carreiras dos outros participantes de "The Voice Kids"? Você mantém contato com alguns deles?

Melissa K.: Mantemos contato através das redes sociais. Eles nos seguem e nós os seguimos de volta. Costumamos atualizar-nos sobre suas atividades ao longo dos anos. Ainda me envolvo com alguns dos meus primeiros companheiros de 2018 em eventos, notando seu impressionante crescimento.

Você começou sua carreira através de um show de elenco e acabou tentando "Popstars". Quais são as suas memórias mais memoráveis desse período?

Melissa K.: Tenho ótimas memórias da época do "Popstars". Foi minha primeira incursão no mundo dos meios de comunicação e ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal. Você se torna muito independente ao assumir tarefas e superar desafios sem ajuda. Também foi um período agitado; a fama veio rapidamente, o que foi muito sobrecarregador. No entanto, olhando para trás, eu tesouro esse tempo com carinho, mesmo que alguns aspectos agora me façam estremecer um pouco. (risos)

Não se ouve mais nada sobre Room2012 hoje em dia. Olhando para trás, você deseja não ter feito parte da banda e ter escolhido um caminho diferente?

Melissa K.: Confio no destino. As coisas acontecem como devem ser. A banda não era meu caminho. Continuei a fazer música depois e estou fazendo isso agora. A música é uma parte integral da minha vida.

Atualmente, você está principalmente se concentrando na apresentação. Você consideraria cantar novamente no futuro?

Melissa K.: Sim, já tentei várias vezes recentemente. No entanto, devido a vários compromissos, não consegui me dedicar completamente a isso. Tentei e abandonei vários projetos, sentindo que ainda não descobri o som certo para mim. No momento, estou trabalhando em algo, mas não posso divulgar mais detalhes.

Neste outono, a nova temporada de "The Voice of Germany" começa com três treinadores retornando e uma nova adição. Qual treinador você está mais animado para trabalhar?

Melissa K.: Estou animada para trabalhar com todos os treinadores. Conheço Mark Forster de temporadas anteriores. Também cruzei com Samu Haber. Estou me unindo a Yvonne Catterfeld pela primeira vez, e acho ela muito doce. Estava ansiosa para observar a integração de Kamrad com os treinadores experientes, e devo dizer: Bravo! Ele se esforçou muito e deu o seu melhor - das Audições às Batalhas que já filmamos.

Há algum treinador de temporadas anteriores que se destaque em sua memória?

Melissa K.: Os treinadores da temporada passada foram bastante engraçados. Em particular, Bill e Tom Kaulitz, eles criaram um ambiente animado, e ainda mantenho contato com eles hoje. Peter Maffay também fica em minha memória. Sua profissionalismo, expertise, paixão e atitude geral deixaram uma impressão duradoura em mim.

