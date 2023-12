East New York" tenta trazer o programa policial para o século XXI

Isso torna este drama da CBS mais ambicioso do que a maioria dos programas policiais da rede, centrando-se nos desafios enfrentados por uma esquadra num bairro da classe trabalhadora que é testemunha de "um pouco de tudo". Mas também levanta a questão: Tendo em conta a longa história do género e a fórmula sublinhada pela sopa de letrinhas de séries policiais da CBS, será possível dobrar, e muito menos quebrar, o molde?

Criada por Mike Flynn e William Finkelstein, o último dos quais foi produtor executivo de "Blue" no final da sua série, "East New York" conta com um elenco considerável, mas vê este mundo principalmente através da inspetora-adjunta Regina Haywood (Amanda Warren), a nova comandante de uma esquadra em East New York.

"Ela será sempre a contratada da diversidade, certo?", pergunta o seu chefe, o chefe da polícia, interpretado por Jimmy Smits - outra ligação a "Blue", muito parecido com o que Bobby Simone poderia estar a fazer se tivesse sobrevivido. Ele aconselha Regina a "jogar o jogo longo", parte de um forte elenco de apoio que inclui Richard Kind como a mão direita desajeitada mas eficaz de Regina e Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin e Elizabeth Rodriguez como polícias veteranos e que já viram tudo.

Não é de surpreender que os agentes de base desconfiem do novo chefe, tal como a comunidade é cética em relação à polícia, o que inclui uma tentativa de ter um dos polícias a viver num projeto habitacional local para fomentar melhores laços.

Muito semelhante a "NYPD Blue" na sua textura e no seu trabalho de câmara nervoso (que foi inovador na altura e não tanto agora), "East New York" reflecte um desejo louvável de apresentar "o trabalho" em toda a sua complexidade, incluindo recursos limitados e batalhas territoriais sobre qual a unidade que, por exemplo, fica encarregue de investigar um cadáver. É também notável ver um polícia negro mais jovem perguntar ao seu parceiro mais experiente, no segundo episódio, por que razão mandou parar um homem negro.

Esta nuance não tem sido tradicionalmente (ou pelo menos consistentemente) o caso nas grandes cadeias de televisão. De facto, toda a conversa sobre a forma como a televisão retrata a polícia, na sequência da morte de George Floyd, parece ter-se desvanecido quando chegou a hora da programação do outono, o que pode explicar o facto de haver três séries de "Law & Order" e "FBI" em noites diferentes.

Para ser justo, as emissoras tentaram muitos programas policiais mais ousados ao longo dos anos e, em geral, descobriram que o seu público, por mais reduzido que seja, continua a gravitar em direção ao equivalente televisivo da comida reconfortante. Em última análise, os telespectadores precisam de apoiar estes programas para contrariar práticas de programação enraizadas.

Uma série não vai inverter a maré, mas "East New York" tem o potencial de retratar a polícia como pessoas - nobres e heróicas, por vezes, mas não imunes a inseguranças e excessos - e fazer o mesmo com as pessoas com quem interagem, em vez de as reduzir a criminosos ou a contornos de giz.

Por agora, é difícil não duvidar que o programa consiga manter essa abordagem e, dada a popularidade duradoura de uma forma mais simples de drama policial, atrair um número suficiente de espectadores para dar a "East New York" a oportunidade de jogar o jogo longo.

"East New York" estreia a 2 de outubro às 21h30 ET na CBS.

