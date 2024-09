É verdade que fones de ouvido de 400 euros oferecem qualidade de áudio superior?

Os fones de ouvido intra-auriculares Bowers & Wilkins Pi8 são vendidos por cerca de 400 euros, um valor considerável para fones sem fio, supostamente oferecendo som de ponta e cancelamento de ruído superior. No entanto, veremos se o preço justifica a expectativa ou se apenas deixa um zumbido nos ouvidos em nosso teste prático.

Em geral, fones sem fio premium com cancelamento ativo de ruído (ANC) custam entre 250 a 300 euros, com alguns até mesmo oferecendo preços com desconto. Os novos Pi8 da Bowers & Wilkins, com preço de 499 euros, afirmam estabelecer um "novo padrão em fones intra-auriculares" e "novos padrões de excelência técnica". O site de tecnologia ntv.de colocou os Pi8 à prova para verificar se as afirmações grandiosas se mantêm verdadeiras e se a diferença de preço exorbitante é audível.

Esteticamente Atraentes e Confortáveis

Pelo menos, os fones de ouvido com o fino logotipo brilhante na superfície polida parecem elegantes e transmitem uma sensação premium, apesar de serem principalmente feitos de plástico. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, os Pi8 se encaixam confortavelmente e com segurança no ouvido, graças à sua forma ergonômica e pequenas abas de silicone. A Bowers & Wilkins fornece apenas quatro tamanhos de pontas de silicone, mas elas são amplamente disponíveis e de tamanho padrão, então não deve ser difícil encontrar um ajuste adequado online.

Estojo de Carga de Qualidade

O estojo de carga permanece compacto e fácil de levar no bolso, mas ligeiramente maior que os AirPods Pro da Apple para abrigar um transmissor integrado para conexão com TVs, sistemas de carro e outros dispositivos. A Bowers & Wilkins inclui adaptadores USB-C para USB-C e USB-C para 3,5 mm para esse propósito. Os Pi8 suportam os codecs aptX Adaptive e aptX Lossless, garantindo uma conexão Bluetooth quase sem perdas.

Para entregar um áudio preciso no ouvido, os Pi8 apresentam drivers de ponta de 12 mm com diafragmas de fibra de carbono, apoiados por um conversor digital-analógico personalizado, processador de sinal e amplificador.

Qualidade de Áudio Excepcional

Contra as dúvidas, os Pi8 entregam um desempenho de áudio exemplar, evocando a sensação de um headphone de tamanho integral.

O médio é impressionantemente limpo e oferece um som-rich soundstage, complementado por baixos poderosos e bem equilibrados sem ser excessivo. A alta frequência produz detalhes finos com fontes de alta resolução, revelando nuances sutis em gêneros musicais. O soundstage excepcionalmente amplo também merece destaque.

Cancelamento de Ruído de Alto Nível

O cancelamento ativo de ruído dos Pi8 se mantém bem contra seus concorrentes, filtrando efetivamente ruídos ambientais específicos, como viagens de ônibus ou trem. Frequências mais altas ainda podem penetrar, mas isso é um problema comum em quase todos os fones de cancelamento de ruído. Conversas em escritórios, digitação ou conversas são apenas minimamente afetadas, tornando-as facilmente audíveis.

Durante ligações telefônicas, os Pi8 entregam conversas claras e articuladas, mesmo em ambientes barulhentos. Os fones de ouvido também lidam bem com ventos fortes durante os testes.

O modo de transparência é eficaz, permitindo conversas fáceis ou escutar anúncios enquanto minimiza interferências. Embora haja um pouco de ruído próprio, ele permanece dentro de limites agradáveis.

Recursos Limitados

As superfícies de controle por toque dos Pi8 são responsivas e fáceis de usar, mas limitadas em termos de personalização. Os usuários podem alternar entre o ANC e o modo de transparência por meio de pressionamentos longos e invocar um assistente digital ou ajustar o volume. Infelizmente, apenas um comando pode ser executado de cada vez.

O aplicativo companion oferece poucas opções ou configurações, além de um equalizador. Recursos populares, como Dolby Atmos, áudio 3D e presets personalizáveis, estão ausentes.

A vida útil da bateria é satisfatória, fornecendo cerca de 6 horas de reprodução com o ANC ativado. Uma carga de 15 minutos no estojo rende aproximadamente duas horas de reprodução, com o processo de carregamento completo levando cerca de 120 minutos.

Conclusão

Para responder à pergunta no título: Sim, nesses casos, fones de ouvido de 400 euros podem oferecer uma qualidade de áudio visivelmente melhor. O som dos Pi8 é excepcionalmente bom, ao mesmo tempo em que oferece cancelamento de ruído soberbo e um estojo de carga compacto com recursos adicionais.

No entanto, os fones de ouvido de alto nível britânicos não oferecem recursos exclusivos não encontrados em outras opções de alto nível mais acessíveis. Se você puder abrir mão dessas mordomias, o preço não for uma preocupação maior e a superioridade do som for sua principal preocupação, não há como evitar os Bowers & Wilkins Pi8.

Durante os testes de áudio, os Bowers & Wilkins Pi8 entregaram um desempenho de som impressionante, superando as expectativas com seu médio limpo, soundstage rico, baixos poderosos e equilibrados e agudos detalhados. Além disso, os Pi8 filtraram efetivamente ruídos ambientais, deixando apenas interferências mínimas durante conversas em escritórios ou ligações telefônicas.

