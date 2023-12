"É tão perturbador para a minha mente e para o meu coração": A batalha de 20 anos de Goldie Hawn para ajudar a acabar com a crise de saúde mental na América

A atriz vencedora de um Óscar e defensora da saúde mental das crianças reconheceu pela primeira vez a necessidade de ajudar as crianças a aprenderem a processar as suas emoções há mais de 20 anos, quando estava a sofrer as consequências dos acontecimentos do 11 de setembro e viu a angústia das crianças.

"Estava a chorar para a bandeira americana - que, aliás, estava a tricotar - (e) a tentar perceber o que podia fazer", recordou Hawn à CNN numa conversa telefónica na terça-feira.

Em 2003, a sua visão concretizou-se com o lançamento do MindUP, um programa que oferece às crianças ferramentas para regular as emoções, criar resiliência e compreender como o trauma afecta o cérebro. O currículo socio-emocional de base científica já foi ensinado a 7 milhões de crianças em 48 países, segundo a organização.

Hawn foi recentemente selecionada como uma das Mulheres do Ano do USA Today pelos seus esforços com a MindUP. Ela só vê trabalho importante pela frente, especialmente após mais uma tragédia - o tiroteio mortal numa escola primária em Nashville.

"Nas escolas, estamos com tantos problemas políticos e em todos os sentidos. Os nossos professores estão a abandonar a força. Estão exaustos", disse. "Alguns deles estão a sofrer das suas próprias perturbações mentais por estarem sobrecarregados de trabalho. Todo este sentimento de desespero está agora envolvido em tantas áreas diferentes".

E acrescentou: "Estamos numa espécie de tempestade perfeita."

Após vinte anos de trabalho, Hawn disse que ainda existem problemas "que não sabemos como resolver".

Apontou para uma estatística do Inquérito sobre Comportamentos de Risco dos Jovens, realizado duas vezes por ano pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, que revela que 57% das raparigas adolescentes se sentem persistentemente tristes ou sem esperança.

"É tão perturbador para a minha mente e para o meu coração", disse Hawn. "Nós, como nação - talvez governador por governador, talvez superintendente de escola por superintendente de escola - mas temos de nos reunir para encontrar soluções para este problema."

Numa altura em que as escolas e a aprendizagem se tornaram politizadas e polarizadoras, Hawn, indiscutivelmente caloroso, enérgico e sem rodeios, pode ser o embaixador certo para colmatar a divisão.

"A prevenção e este tipo de programas não devem ser politizados. A prevenção e este tipo de programas não devem ser politizados, pois foram comprovados através da investigação vezes sem conta", afirmou Hawn. "Comecei este programa porque achava que as crianças precisavam de ser mais felizes. O que eu não percebi é que ser mais feliz não era um problema. O caminho para a felicidade é criar estabilidade, criar esperança".

Hawn acredita que ensinar as crianças a desenvolver a coragem, o otimismo e a empatia - tanto em casa como na escola - é fundamental para melhorar a nossa cultura.

"Vamos manter-nos firmes e deixar de politizar a esquerda, a direita e o centro porque achamos que é uma coisa má para o nosso filho, ou porque achamos que um pai pode fazê-lo, ou porque achamos que não é para isso que a escola serve", afirmou. "A escola é para os nossos filhos, para os tornar fortes e saudáveis, bons alunos, atentos, simpáticos e empáticos. Porque um país, uma sociedade, uma família, uma comunidade não funcionam sem empatia".

Mesmo com todos os desafios que se colocam à construção de um sistema de apoio a crianças fortes e mentalmente saudáveis, Hawn afirma que continua a sentir-se confiante de que isso pode ser uma realidade.

"O que me traz esperança é a nossa capacidade de nos unirmos, de mais escolas aderirem, de mais crianças se sentirem mais felizes, de mais crianças dormirem a noite toda e não acordarem com pesadelos, de irem para a cama com graça, de fecharem os olhos sem medo", disse Hawn. "É por estas coisas que tenho esperança. E enquanto eu estiver no planeta, sei que estou a fazer o melhor que posso."

Fonte: edition.cnn.com