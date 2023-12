Duzdag: A estância termal escondida numa mina de sal nos confins da Ásia

No entanto, o ponto central é a mina de sal de Duzdag, ou "Montanha de Sal", que funciona como a maior instalação de turismo médico da região.

Escondido a 110 metros abaixo do solo, este destino habitual oferece tratamento alternativo e complementar para doenças respiratórias em câmaras que foram escavadas há quase 5.000 anos.

Retiro na montanha

A apenas sete milhas de carro da cidade de Nakhchivan, as grutas estão espetacularmente localizadas nas montanhas, a uma altitude de 1.173 metros.

O moderno Centro de Fisioterapia foi fundado em 1979 no local das minas de sal que foram escavadas por arqueólogos na década de 1970. Pensa-se que o sal era extraído aqui desde o terceiro milénio a.C. e exportado para o Médio Oriente.

A forma exacta como as grutas se tornaram famosas pelas suas propriedades curativas não é clara, com várias histórias de origem a oferecerem explicações rivais.

Segundo a lenda, as grutas são desde há muito veneradas pelos habitantes locais, que consideram o sal de Duzdag sagrado, devido aos seus poderes restauradores. Durante os trabalhos de escavação do século XX, os arqueólogos terão encontrado alívio para a sua bronquite e asma.

Uma outra história fala de um rapaz com graves problemas respiratórios que vivia perto das grutas e costumava ir lá brincar e desenhar animais nas paredes. Os desenhos atribuídos a ele permanecem nas paredes, enquanto a sua doença, segundo os habitantes locais, foi totalmente curada.

Terapia com sal

As curas à base de sal não são novidade. Em meados do século XIX, na Polónia, Feliks Boczkowski, médico numa mina de sal, observou que os mineiros raramente sofriam de doenças respiratórias e pareciam ter constituições notavelmente saudáveis.

Boczkowski é considerado o fundador do que viria a ser conhecido como haloterapia: respirar ar com pequenas partículas de sal com o objetivo de melhorar a respiração.

A haloterapia tem vindo a ganhar popularidade nos últimos anos, embora a comunidade científica não esteja unanimemente convencida dos seus benefícios. Os peritos observaram que o sal em suspensão no ar pode ajudar a diluir o muco das vias respiratórias e a atrair a humidade. Os ambientes salgados também são normalmente livres de alergénios.

No entanto, sem resultados baseados em provas que apoiem a criação de directrizes médicas, o conselho da American Lung Association é consultar sempre o seu médico antes de fazer haloterapia ou terapia com sal.

Quando a terapia com sal é efectuada abaixo da superfície da Terra, utilizando as condições climáticas e o ar salgado que se encontram nas grutas naturais, é conhecida como espeleoterapia. Estas grutas de sal existem em todo o mundo - na Ucrânia, Hungria, Polónia, Turquia, Alemanha e Suíça - e são muito utilizadas por doentes com asma como tratamento alternativo.

Brilho salgado

O que distingue o complexo de Duzdag é a sua localização horizontal, que permite aos doentes adaptarem-se gradualmente às condições da gruta à medida que se dirigem para os seus quartos, a cerca de 300 metros da entrada principal.

O caminho serpenteante para a mina chega primeiro ao edifício de madeira de um só piso do Centro de Fisioterapia, que contrasta com as misteriosas paredes cintilantes do interior do túnel.

O que se nota imediatamente, mesmo antes de entrar nas grutas, é um cheiro muito distinto a sal de Duzdag, marcadamente diferente da leve brisa salgada que vem do vizinho Mar Cáspio.

As camadas de sal brilhante das paredes têm 8,2 metros de espessura (quase 27 pés). O túnel espaçoso, com bancos nas laterais e até mesmo uma área de descanso com TV e mesas, não parece claustrofóbico.

Uma inspeção mais atenta às pequenas rochas rosadas junto às paredes revela que mesmo estas são feitas de sal. As pessoas coleccionam pedaços maiores e guardam-nos em casa, na crença de que os cristais eliminam a negatividade.

É preciso algum tempo para se habituar ao cheiro muito forte do sal, mas não é difícil respirar no túnel. O centro diz que a ventilação natural da gruta impede a acumulação de gases nocivos, como o dióxido de carbono, o metano e o nitrogénio.

O centro afirma que a combinação favorável da localização acima do nível do mar, da temperatura, da humidade, da pressão atmosférica, da composição iónica do oxigénio nas minas e da composição bacteriológica tem sido fundamental para o sucesso do tratamento de doenças como a asma brônquica, a bronquite crónica, a polinose e a rinite alérgica.

Microclima

O microclima no interior das grutas mantém-se bastante constante ao longo do ano: A humidade situa-se entre os 20 e os 25% e, apesar de estarem 3°C no exterior aquando da visita da CNN, a temperatura nas grutas era de uns agradáveis 18-20°C.

O centro expandiu-se para acomodar 474 pacientes e o Hotel Duzdag foi adicionado em 2008. A pouco mais de um quilómetro de distância das grutas, faz parte do Complexo de Fisioterapia de Duzdag, onde os doentes que chegam são examinados e passam alguns dias a aclimatar-se.

Durante um passeio pelas grutas em dezembro, há apenas um outro grupo de turistas a visitá-las. Em média, 3.500 a 4.000 pacientes visitam as grutas por ano, principalmente no verão, uma vez que a maioria das pessoas planeia os tratamentos durante os meses em que as crianças não estão na escola e podem tirar algum tempo para trabalhar.

Nos últimos anos, este destino de saúde tranquilo também desenvolveu um programa especializado de reabilitação pós-Covid para lidar com o impacto que o vírus tem no sistema respiratório. Os poderes curativos reivindicados para estas grutas não se ficam por aqui: Diz-se também que fortalecem o sistema imunitário, melhoram a circulação e as condições da pele e aliviam o stress.

Embora estas afirmações não possam ser comprovadas de forma independente, é inegável a aura invulgar das grutas.

Sentado no banco, rodeado pela serenidade das paredes brilhantes que, geração após geração, se acredita curarem silenciosamente, é fácil mergulhar nesta atmosfera tranquila, deixando as preocupações à entrada.

