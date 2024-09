- Durante sua estadia em Veneza, Brad Pitt está presente, enquanto Angelina Jolie pode ser encontrada no Colorado.

Angelina Jolie encerrou mais uma passagem promocional para seu filme "Maria" após uma atuação poderosa em Veneza. Coincidentemente, no dia 31 de agosto, ela visitou o Festival de Cinema de Telluride, no Colorado, onde o filme do diretor chileno Pablo Larraín teve sua estreia na América do Norte após sua primeira exibição no Festival de Cinema de Veneza.

De acordo com "The Hollywood Reporter", Jolie está de olho em seu segundo Oscar pelo papel de Maria Callas, a renomada cantora de ópera (nascida em 1923, falecida em 1977). Ela marcou presença no evento usando um vestido cinza elegante com mangas largas, combinado com sapatos marrons de bico fino e óculos de sol pretos chamativos. Sua passagem pelo tapete vermelho incluiu posar ao lado de figuras notáveis como Naomi Watts (55) e Martha Stewart (83).

Brad Pitt chegou a Veneza no sábado, fotografado pelos paparazzi ao lado de sua parceira Ines de Ramon. Eles voltaram na noite de domingo (1º de setembro), o ator e sua namorada, juntos há cerca de dois anos, para a estreia de seu novo filme "Wolfs". Eles foram flagrados posando com George Clooney e sua esposa Amal Clooney, parecendo felizes. Foi a primeira aparição deles juntos no tapete vermelho.

Casados em 2014, Angelina Jolie e Brad Pitt passaram anos separados. Relatos dizem que ela pediu divórcio em setembro de 2016. Apesar de um juiz ter declarado sua separação legal em 2019, as negociações do divórcio ainda apresentam conflitos. O ex-casal tem seis filhos: Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20), Maddox (23), Knox (16) e Vivienne (16).

Ao contrário de Angelina Jolie, que evitou seu ex-marido no Festival de Cinema de Veneza, outras figuras públicas como Naomi Watts e Martha Stewart estavam presentes em seu evento no tapete vermelho. Em seguida, Angelina Jolie expressou sua gratidão pela resposta positiva a seu filme "Maria", não se concentrando apenas em sua vida pessoal, mas também interagindo com outras figuras notáveis da indústria cinematográfica.

