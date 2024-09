- Durante seu período de pausa, Judith Williams usava seu tempo desta maneira.

Judith Williams (52) está de volta ao "The Lion's Den" a partir de 2 de setembro, disponível na VOX e RTL+. A empresária retorna para a temporada de aniversário do programa após uma pausa de dois anos. Em uma entrevista ao spot on news, Williams compartilha suas experiências durante o intervalo e indica uma possível futura leoa.

Como é estar de volta ao "The Lion's Den"? Você estava ansiosa para retornar?

Judith Williams: Estar de volta ao "The Lion's Den" é ótimo! Este programa é muito especial para mim, pois oferece uma plataforma para empreendedores e inspira as pessoas a perseguir seus sonhos.

Você assistiu às temporadas anteriores na TV?

Williams: Sim, eu me mantive atualizada sobre o progresso do programa. Foi fascinante ver como ele evoluiu e como os leões lidaram com novos desafios.

Quem são seus principais rivais nesta temporada?

Williams: Não os vejo como adversários, mas como concorrentes. Sempre há momentos emocionantes no programa quando as opiniões dos leões divergem, criando dinâmicas interessantes.

Quem poderia ser a próxima "Leoa"?

Williams: Há muitos jovens empreendedores determinados que poderiam se tornar leões. Depois de conhecer a Adorable Caro, uma influencer com sua própria marca de moda, durante seu podcast, sugeri que ela se juntasse a nós como leoa convidada. Mesmo que os novatos não tenham experiência, eles trazem vigor fresco e contribuem de forma única para a equipe.

Werner Hansch também está de volta como um proeminente fundador na nova temporada. Os famosos desfrutam de uma vantagem no mundo das startups?

Williams: Tem seus prós e contras. Pessoas famosas têm uma audiência estabelecida, o que torna o lançamento de um novo negócio mais simples. No entanto, o sucesso depende Ultimately of the quality of the product and the execution of the business strategy.

Como a "leoa original", você fez vários acordos notáveis. Quais deles se destacam para você?

Williams: Vários acordos ocupam um lugar memorável em meu coração. Alguns pelo seu sucesso, outros pelas suas desafios. Cada acordo conta uma história, e eu me orgulho de cada um deles. BitterLiebe é um acordo que permanece vivo em minha memória. Os fundadores exibiram potencial, e sua inovadora conceito de reduzir a vontade de doce com substâncias amargas me atraiu instantaneamente. Não precisei pensar muito sobre esse acordo.

Outro acordo que continua a me fascinar é o mellow Noir. Este ingrediente à base de café projetado para melhorar a saúde da pele e reduzir linhas finas e inchaço é um game-changer na Alemanha. Ele atende a um mercado de nicho que ainda é relativamente pouco explorado na Alemanha, apresentando um desafio cativante.

Após sua pausa no "DHDL", você planeja abordar seu papel como "leoa" de forma diferente?

Williams: Embora eu tenha tirado um período sabático na temporada anterior, permaneci ativa como investidora. Dediquei meu tempo a trabalhar de perto com novas startups e investir em empresas promissoras durante esse período. Essa fase me permitiu entender melhor as dinâmicas dentro do setor de startups e refinar minha metodologia.

Nos últimos dois anos, o mundo passou por mudanças significativas, especialmente na marketing digital. Novos algoritmos e plataformas de mídia social como o TikTok transformaram o cenário ao democratizar o acesso e a alcance. Essas melhorias também impactaram nossa organização. Embora meus valores permaneçam inabaláveis, evoluímos estrategicamente para dar maior ênfase a uma estratégia multi-canal robusta, com um foco particular em nossa presença digital. Estou ansiosa para meu retorno ao "The Lion's Den" para apoiar e orientar empreendedores inovadores. Minha abordagem permanece consistente - eu trago a mesma paixão e expertise que sempre me definiram.

Desde participar de programas como "The Masked Singer" e "Let's Dance" ao lado do "DHDL", se você pudesse escolher outro programa atual de TV, qual seria?

Williams: Há muitos formatos cativantes, mas sou atraída por aqueles que ressoam comigo em um nível pessoal, oferecendo oportunidades de aprender e crescer. No entanto, tenho uma afinidade por programas de culinária. Eu adoraria a experiência de trabalhar como sous-chef de um renomado chef, permitindo-me absorver sua orientação. Eu floresço ao executar tarefas em vez de liderar, encontrando esse papel intrigante. Além disso, aprecio bem produzidos programas de empoderamento das pessoas.

