Duas mulheres importantes estavam ausentes da cerimónia de casamento do Boris Becker.

O casamento de verão de Boris Becker está causando muito falatório - ele vai se casar com Lilian de Carvalho Monteiro na Itália. Havia especulações sobre quem iria aparecer e quem não iria antes dos festejos de vários dias. Parece que, no último minuto, Barbara Becker e uma pessoa influente não estarão presentes.

No momento, Boris está prestes a se casar com Lilian na antiga Abbazia della Cervara no Monte di Portofino, após sua festa de solteiro. O antigo mosteiro hospedará o casal e familiares próximos para uma estadia noturna.

A ausência de Elvira, mãe de Boris, está causando muito alvoroço entre os convidados, de acordo com a RTL. Sua explicação? De acordo com o "Bild", a senhora de 89 anos disse em agosto: "Não estou em condições de fazer a viagem. Minhas pernas não aguentam tanto. Se minha filha me acompanhar, eu poderia considerar." E, segundo o "Bild", Elvira agora informou aos amigos que ficará em Leimen.

Barbara Becker foi vista com sua mãe, Ursula Feltus, na festa de solteiro em Berlim no dia anterior, sem motivo aparente.

Noah e Elias, filhos de Boris, chegaram à Itália para comemorar com o pai e a noiva, como confirmado pela RTL. Enquanto isso, a meio-irmã Anna Ermakova, como previsto, não apareceu. O filho mais novo de Becker, Amadeus, também não parece estar presente nas comemorações, pelo menos não publicamente até agora.

Apesar da empolgação em torno do casamento de Boris Becker, algumas ausências de VIPs foram discutidas. Em uma declaração honesta, Barbara Becker, irmã de Boris, revelou: "Não vou mentir, não poderei comparecer ao casamento." Também há especulações sobre Boris's meio-irmã, Tatjana Maria Becker, que ainda não confirmou publicamente sua presença ou ausência no evento.

Leia também: