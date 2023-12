Dolly Parton canta "I will always love you" a um fã moribundo cujo desejo era conhecê-la

Conhecer Dolly Parton era o número 7 da "Lista de Viver de LG", que foi escrita com marcador preto num guardanapo.

A lenda do country telefonou a LG e falou com ele e com a sua mulher, pouco antes do Natal - tornando esse desejo realidade.

"Ouvi dizer que é meu fã há muitos anos. E só queria agradecer-lhe por isso", disse Parton a Gold durante a chamada. A sua mulher Alice publicou um vídeo da conversa nas redes sociais.

"A honra também é minha", respondeu Gold com um grande sorriso no rosto.

Ele disse a Parton que ela tem sido uma grande ajuda - "especialmente nestes últimos anos".

Gold disse à KSL, afiliada da CNN, que os seus médicos lhe disseram recentemente que a quimioterapia e a radiação já não estavam a resultar e que ele devia ir para casa para estar com a família.

Alice disse a Parton que o seu marido foi fã da sua música durante toda a vida e que a sua família tinha passes de temporada para o seu parque de diversões Dollywood. Acrescentou ainda que os seus três filhos receberam todos livros do programa Imagination Library de Parton.

"Estou feliz por podermos ter a nossa jornada juntos nesta vida", disse Parton na chamada. "Quero sempre fazer as pessoas felizes com a minha música e com as coisas que faço e as coisas que digo e estou feliz por saber que toquei a vossa vida de alguma forma. Por isso, obrigada por me honrarem com isso".

Alice postou a "Lista de Viver" na página do Facebook da LG em dezembro de 2022.

Além de conhecer Parton, também incluiu uma viagem de RV ao Grand Canyon com seus filhos, March Madness, ir a um show de Natalie Merchant e ver "TNT Inside the NBA".

Alice disse à CNN que não tem certeza de como a palavra da lista chegou a Parton.

"Tivemos muitos amigos a dizer que a deram ao seu pessoal e até tivemos amigos a contactar políticos no estado do Tennessee por recomendação do gabinete do presidente da câmara de Nashville", disse ela à CNN.

Segundo ela, um artigo sobre o seu marido publicado pela KSL, filial da CNN, tornou-se viral e foi provavelmente o que chegou à equipa de Parton.

Parton terminou a chamada dizendo a Gold que "sempre te amarei".

"Eu deveria ter cantado isso", acrescentou, antes de começar a cantar. "Eu sempre te amarei", cantou. "Eu sempre amarei a LG."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com