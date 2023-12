Dois estranhos conheceram-se quando o seu voo se atrasou na véspera de Natal de 1975. Eis como se tornaram amigos para toda a vida

Era véspera de Natal, 1975. Aeroporto LAX. Cathy, que se tinha mudado para Los Angeles no início desse ano, estava desesperada por regressar à sua cidade natal, Yakima, Washington.

Cathy tinha partido de Washington para a Califórnia cheia de esperança e entusiasmo. Para Cathy, de 23 anos, Yakima parecia confinada. Ela queria experimentar a vida numa cidade grande.

"Cresci numa cidade pequena, queria estar num sítio onde houvesse mais coisas para fazer", conta Cathy à CNN Travel.

Encontrou um pequeno apartamento em San Fernando Valley que se tornou seu. O seu emprego era bom, os seus colegas eram muito mais velhos do que ela - mas todos simpáticos e acolhedores.

Mas Cathy não tinha amigos da sua idade. Sentia-se sozinha e isolada na cidade grande. Estava sempre a pensar se a mudança para Los Angeles sozinha tinha sido um erro.

"Estava a começar a sentir que talvez não fosse aqui que eu devia estar", diz Cathy.

Quando se preparava para regressar a casa dos pais para as férias, Cathy decidiu que, quando lá chegasse, lhes diria que se ia mudar de vez.

Quando Cathy entrou na fila para fazer o check-in e descobriu que o voo estava atrasado, sentiu-se como a gota de água - nada parecia estar a correr bem.

Estava a tentar livrar-se dos seus sentimentos de desânimo quando a mulher que estava na fila à sua frente se virou, sorriu e começou a conversar.

Tinha quarenta e poucos anos, com um ar amigável e caloroso que cativou Cathy de imediato. Ao lado dela estava uma mulher que aparentava ter uma idade semelhante à de Cathy - sorriu também, um pouco mais timidamente.

"Chamo-me Millie", disse a mulher mais velha. "Esta é a minha filha, Debbie. Para onde é que vão?"

"Chamo-me Cathy", disse Cathy. "Estou a ir para Yakima, Washington."

"Bem, nós estamos a tentar ir para Eugene, Oregon", disse Millie. "Mas não vamos a lado nenhum neste momento. Por isso, porque é que não vamos todos beber um copo?"

Eram 11 da manhã, mas Cathy só hesitou por um momento. A presença amigável de Millie e Debbie foi um conforto imediato. As três mulheres dirigiram-se para o bar do aeroporto.

Amizade no aeroporto

Enquanto Millie fazia os pedidos para elas, Debbie e Cathy conversavam. Debbie explicou que tinha 24 anos e vinha da Califórnia - vivia numa cidade chamada Norwalk, que fica a cerca de 24 quilómetros a leste de Los Angeles, e ela e a mãe estavam a viajar para o Oregon para visitar a família nas férias.

Cathy achou Debbie fácil de conversar. Ela era divertida e amigável. E quando Millie regressou à mesa com uma rodada de bebidas, a sua personalidade viva e conversadora manteve a conversa a fluir.

Parecia que Millie reconhecia a solidão de Cathy. Ela estava, como Cathy pensa hoje, a "fazer amizade" com Debbie.

"Quando embarcámos no voo, algumas horas mais tarde, Millie tinha trocado os nossos lugares para que nos pudéssemos sentar juntas e continuar a conversar", diz Cathy.

Embora Cathy tivesse um ponto de chegada diferente do de Millie e Debbie, estavam todas a voar no mesmo avião e através da mesma companhia aérea - a Hughes Airwest, uma companhia aérea regional, agora extinta, ligada ao bilionário Howard Hughes. O avião deveria voar ao longo da costa oeste, fazendo algumas paragens pelo caminho.

Apesar do atraso e da frustração de muitos dos passageiros, o ambiente a bordo era de alegria.

"Entrámos no avião e todos os assistentes de bordo tinham gorros de Pai Natal", recorda Cathy.

Sempre que o avião aterrava, desembarcava os passageiros e voltava a levantar voo, era oferecida uma rodada de bebidas gratuitas aos restantes passageiros para pedir desculpa pelo atraso.

"Sempre que subíamos, havia outra bebida no meu tabuleiro", diz Cathy. "Estávamos num clima muito festivo."

Quando o avião parou em Eugene, Millie e Debbie desembarcaram, mas não sem antes trocarem informações de contacto com Cathy.

Perguntei-lhe: "Tens planos para a véspera de Ano Novo? Ela respondeu: 'Não'. Então eu disse: 'Aqui está o meu número de telefone, podes ligar-me e podes ficar em minha casa'", recorda Debbie.

"De repente, tinha uma amiga da minha idade", diz Cathy.

Natal e Ano Novo

Em Yakima, a família de Cathy foi buscá-la ao aeroporto. Ela estava muito feliz por os ver, mas o dia de bebida também tinha tido os seus efeitos.

"Nem me lembro de ter saído do avião", diz ela, rindo. "Quando cheguei a casa, já estava a sentir tudo."

Quando Cathy regressou a casa dos pais, o irmão e a cunhada também lá estavam, com os filhos pequenos. A família tinha estado à espera da chegada de Cathy e esperava trocar presentes.

Mas Cathy adormeceu imediatamente na carruagem.

"Lembro-me de um dos rapazes - na altura tinham, não sei, quatro e seis anos. Veio sentar-se ao meu lado e não parava de tentar acordar-me", recorda Cathy.

Na manhã seguinte, no dia de Natal, Cathy sentou-se à mesa da cozinha com a mãe. Já tinha dormido a ressaca e sentia-se novamente mais humana.

"Como foi o teu voo, para além da bebida?", perguntou a mãe de Cathy, levantando uma sobrancelha.

"Conheci umas pessoas muito simpáticas", explicou Cathy. "Deram-me os números deles. Acho que lhes vou ligar quando voltar."

Ela mencionou que a Debbie a tinha convidado para a véspera de Ano Novo.

"Isso é ótimo", disse a mãe de Cathy, encorajadora. "Devias aceitar o convite dela."

"Sim, acho que vou", disse Cathy. "Gostei mesmo dela."

O resto da pausa festiva de Cathy em Washington passou num alegre borrão de família, comida e celebrações.

E quando chegou a altura de regressar à Califórnia, Cathy sentiu-se entusiasmada, em vez de apreensiva.

"Tinha passado de uns dias antes a pensar que podia estar a falar com os meus pais sobre mudar de casa. E agora estava mesmo a pensar em conhecer alguém e ter um amigo lá", diz Cathy.

Debbie também estava entusiasmada por voltar a ver Cathy. Ela nunca teve dúvidas de que Cathy entraria em contacto.

"Tive um sentimento caloroso em relação ao nosso encontro. E, de alguma forma, sabia que a Cathy ia telefonar", diz ela.

Tornar-se amiga

Cathy telefonou, de facto, e foi à festa de Ano Novo de Debbie. Depois, Cathy ficou em casa e, no dia seguinte, sentiu o seu primeiro terramoto. Os terramotos são mais comuns na Califórnia do que em Washington - e Cathy ficou perplexa com o facto de Debbie estar tão descontraída em relação a tudo isto.

"Ela diz: 'O que é que eu faço? Para onde é que vou?" E eu disse-lhe: "Cathy, querida, isso não foi nada. Já passou. Senta-te e relaxa'", recorda Debbie. "Desde então, temos estado ligadas".

"O resto, como se costuma dizer, é história", diz Cathy. "Continuámos a sair juntos.

Depois de conhecer Debbie, o mundo californiano de Cathy abriu-se. Debbie apresentou-a ao seu grupo de amigos, por exemplo.

"Pouco tempo depois, algumas pessoas começaram a trabalhar onde eu trabalhava, na primavera, que tinham mais ou menos a minha idade, e fiquei amiga delas", recorda Cathy.

"Mas, sinceramente, a Debbie e a mãe dela foram provavelmente a maior razão pela qual acabei por ficar no Sul da Califórnia, porque a Millie como que me adoptou. Eu costumava dizer a toda a gente que ela era a minha mãe da Califórnia."

Millie telefonava a Cathy e convidava-a para jantar, não deixando Cathy sair enquanto não lhe tivesse enfiado nas mãos Tupperwares cheios de comida para levar para casa.

Entretanto, Cathy e Debbie encontravam-se regularmente como casal e falavam regularmente ao telefone entre os encontros.

"Havia sempre uma desculpa para ir às compras. Não nos importávamos com o sítio onde íamos. Até íamos à Rodeo Drive - mas não comprávamos nada", diz Debbie.

"Não tínhamos dinheiro para nada, mas era divertido imaginar", acrescenta Cathy.

Um dos seus locais favoritos era o Dodger Stadium, casa dos LA Dodgers. As duas amigas gastavam 4 dólares em lugares de bancada e o resto do dinheiro nos cachorros-quentes de 10 polegadas com o nome da equipa de basebol.

"Adorávamos os jogos dos Dodgers - mas, mais importante, adorávamos os cachorros dos Dodgers", diz Debbie, rindo.

No final de 1976, Cathy planeou outra viagem de regresso à sua cidade natal. Desta vez, decidiu não viajar de avião - em parte para evitar mais atrasos nos voos, em parte para poupar dinheiro.

"Por isso, perguntei à Deb se ela queria fazer uma viagem de carro e ir comigo até Washington para conhecer a minha família", recorda Debbie.

As duas amigas partiram, planeando conduzir durante a noite. Mas começou a chover tanto que mal conseguiam ver a estrada à frente. E depois o pneu furou.

"Fomos para a berma da estrada. Estava a chover a cântaros, não havia telemóveis naquele tempo, nada. Estava a ficar escuro", recorda Cathy.

Felizmente, um transeunte amigável parou e ajudou-os a mudar o pneu. Como não aceitava dinheiro, Debbie e Cathy insistiram para que ele levasse algumas das muitas sandes e bolachas que Millie tinha preparado para a viagem.

Para Debbie e Cathy, tudo isto fazia parte da aventura - contratempos de viagem que eram aceites, em vez de desesperados. Afinal de contas, era isso que as tinha unido em primeiro lugar.

Quando as duas amigas chegaram finalmente a Washington, Debbie foi recebida de braços abertos pelos pais de Cathy.

O pai de Debbie tinha falecido quando ela era adolescente, e o pai de Cathy rapidamente se tornou numa espécie de figura paterna substituta para ela.

"Eu adorava os pais dela de morte. A primeira vez que conheci o pai dela, ele disse: 'Anda cá, miúda. Dá-me um abraço'. Eles eram uma família adorável", diz Debbie.

Mais tarde, Millie, a mãe de Debbie, também ficou a conhecer os pais de Cathy. Sempre que a família de Cathy estava na cidade, encontrava-se com Millie.

"A mãe dela ligou-se muito aos meus pais e eles ligaram-se a ela", diz Cathy.

"Estava destinado a acontecer", diz Debbie.

Ligados para sempre

Cathy viveu na Califórnia durante os 17 anos seguintes, mantendo-se sempre amiga íntima de Debbie. No início dos anos 90, mudou-se de novo para Washington. A sua empresa estava a abrir uma nova divisão em Seattle - era uma excelente oportunidade de trabalho e também permitia a Cathy estar algumas horas mais perto dos seus pais.

"Nessa altura, os meus pais estavam a envelhecer", diz Cathy.

Após a mudança, Cathy continuou a ser uma boa amiga de Debbie. Continuava a deslocar-se regularmente à Califórnia para trabalhar e falava frequentemente com Debbie ao telefone. As duas amigas também se aventuravam para além das suas cidades de origem.

"Houve viagens à Disneylândia, à Knott's Berry Farm e uma viagem memorável a Las Vegas para ver Paul Anka", diz Cathy.

Atualmente, Debbie e Cathy estão ambas na casa dos 70 anos. Há mais de 30 anos que não vivem perto uma da outra. Mas mantiveram-se unidas e apoiaram-se mutuamente ao longo das décadas que se seguiram.

"Acho que é preciso trabalhar para isso", diz Cathy, sobre a amizade. "Não a podemos tomar como garantida. E acho que as pessoas que ficaram na minha vida são as que estão destinadas a estar lá. Acho que a Debbie esteve sempre destinada a estar lá. E é por isso que tem sido fácil para nós manter a amizade."

"Pode não ser sempre uma vez por semana, mas estamos sempre em contacto", diz Debbie. "Lembramo-nos dos aniversários uma da outra - eu ligo-lhe e canto muito mal ao telefone para ela. É preciso fazer um esforço, mas acredito que não tem de ser uma coisa muito grande para nos mantermos ligadas. Envie um postal de aniversário ao seu amigo ou cante-lhe mal ao telefone".

Nos últimos anos, as duas mulheres tiveram amigos próximos que faleceram, o que as tornou ainda mais gratas pelos entes queridos que ainda estão nas suas vidas - bem como pelos papéis desempenhados por aqueles que já não estão com elas.

Sentem especialmente a falta de Millie, a mãe de Debbie, a quem atribuem sempre o papel que desempenhou no seu encontro no aeroporto.

"Passámos pela morte da mãe da Deb, dos meus pais e de outros familiares que nos eram próximos, e ambas tivemos problemas de saúde ao longo dos anos", diz Cathy, que foi visitar Debbie e animá-la após uma substituição da anca.

"Sei sempre que posso telefonar à Deb e falar com ela. E provavelmente estaremos a rir quando acabarmos a conversa, o que é sempre bom ter uma amiga para nos tirar de qualquer situação má em que nos encontremos."

Devido a problemas de saúde - para não falar da pandemia - as duas amigas não se vêem pessoalmente há alguns anos. Mas Cathy está a planear uma viagem à Califórnia na primavera do próximo ano.

"Posso garantir que, quando nos virmos, será como se tivéssemos estado juntas no mês anterior e voltaremos a ter uma conversa fácil e a rir", diz ela.

Entretanto, as duas amigas não deixarão de conversar na véspera de Natal. É uma espécie de tradição para elas falarem ao telefone nesse dia - em parte para transmitir desejos festivos e em parte para recordar.

A Cathy vai telefonar e dizer: "Feliz Natal. Feliz aniversário da noite em que nos conhecemos na véspera de Natal", diz Debbie.

Este ano será o 48º aniversário desse encontro.

"Foi, sem dúvida, o melhor voo atrasado da minha vida", diz Cathy.

"Tem sido uma amizade maravilhosa", concorda Debbie.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com