Do lado de fora da residência de verão, a Miss Tuning presta homenagem ao Playboy

Com a sua companhia Raúl Richter, Vanessa Schmitt decide mergulhar na "Villa de Verão das Estrelas." Antes da sua viagem ao cativante Bocholt, a ex-"Miss Tuning" faz uma parada na "Playboy." Ela está convencida: "Só vivemos uma vez."

Você pode pensar que a celebridade no relacionamento é principalmente ele. Raúl Richter ganhou algum destaque devido ao seu personagem, Dominik Gundlach, em "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" de 2007 a 2014. Mas não esqueçamos, Vanessa Schmitt também tem algumas aparições públicas notáveis. Ela não é estranha a ser coroada "Miss Tuning" em 2017 e também ganhou reconhecimento como apresentadora em "Grip - Das Motormagazin."

O duo agora está se mudando para a renomada "Villa de Verão das Estrelas" na bela Bocholt, na região de Münsterland. A nona temporada deste show bem-sucedido está disponível na RTL+ desde a noite de terça-feira - com uma semana de atraso, também será transmitido na RTL na terça-feira, 17 de setembro, às 20h15. No entanto, antes de Schmitt se envolver na "batalha de casais famosos" com Richter na villa, ela primeiro faz uma visita a um local mais sofisticado: "Playboy."

É onde a jovem de 28 anos mostra sua nudez na edição de outubro da revista. É a primeira vez dela de todas as maneiras: ela nunca apareceu na capa de uma revista, muito menos nua. Ela compartilha seus sentimentos sobre a experiência na entrevista da "Playboy", claro, com entusiasmo: "O ensaio fotográfico aumentou minha auto-estima. Ele reafirmou que as mulheres podem e devem se sentir livres a qualquer momento."

A princípio, ela se sentiu desconfortável em se expor tão abertamente. O problema eram os "seis, sete quilos" que ela ganhou no ano anterior. Às vezes, ela deseja ser "tão esportiva e magra como antes", Schmitt admite. Mas mesmo que ela não tenha tido tempo de perder peso antes do ensaio, ela fica satisfeita com o resultado. "No final, eu olhei para as fotos e pensei que eram bonitas. Não é sempre que você precisa parecer um modelo com um abdômen de seis", Schmitt conclui, acrescentando: "As mulheres devem fazer o que quiserem. Só vivemos uma vez e não devemos deixar que os outros ditem nossas escolhas."

Com sua entrada na "Villa de Verão das Estrelas", Schmitt experimenta outro primeiro. "Eu sou uma grande fã de reality shows", ela revela na entrevista da "Playboy". Mas ela nunca esteve em um formato semelhante antes. "Quando a oferta veio, eu pensei: Isso é legal, finalmente eu também posso experimentar ao vivo. Foi realmente uma honra fazer parte disso", ela expressa seu entusiasmo pelo show que já foi um desastre para muitos casais no passado. Mesmo sobre seu parceiro Raúl Richter, ela só tem coisas boas a dizer. "Nós nos conhecemos há seis anos, nos entendemos e o que pode machucar o outro", ela explica sua resistência contra a separação, que já afetou muitos casais da "Villa de Verão" no passado. E apesar de seu escândalo de traição no passado, "isso aconteceu há dois anos e foi um golpe pesado", Schmitt lembra. "Nós também ficamos separados por um tempo", ela acrescenta. Mas depois de muitas discussões, ela decidiu "dar outra chance". Schmitt está certa: "Eu não tinha nada a perder." E isso provavelmente também se aplica às suas viagens para "Playboy" e a "Villa de Verão".

