Diwali na Índia: Como é celebrado o Festival das Luzes

No Norte, o Diwali é muitas vezes uma festa ruidosa, marcada por uma cacofonia de fogos de artifício nas ruas e por um jogo cerimonial em casa.

Os habitantes urbanos mais ricos esbanjam em ouro, jóias, roupas e presentes caros, como aparelhos electrónicos, que compram para si próprios e para os seus entes queridos.

Nas aldeias pacatas, como as que se encontram espalhadas pelo vasto estado de Maharashtra, no oeste da Índia, a celebração do Festival das Luzes é geralmente mais simples, definida por ofertas humildes e banquetes saudáveis.

Poucos, ou nenhuns, foguetes são rebentados e muitos seguem as suas próprias tradições tribais. A maioria dos aldeões tenta comprar roupa nova, mas poucos têm dinheiro para comprar ouro, jóias ou presentes elaborados.

As datas anuais do Diwali são tão fluidas como os tipos de folia que se podem encontrar. É geralmente celebrado durante cinco dias, sendo o terceiro o dia mais importante.

Em 2018, o norte da Índia assinala esse dia na quarta-feira, 7 de novembro. No entanto, no sul da Índia, onde se chama Deepavali, o dia cai na terça-feira, 6 de novembro.

Eis algumas das formas mais populares de celebrar.

Tradições comuns

Alguns rituais do Diwali são comuns na maior parte do subcontinente.

Tanto na cidade como no campo, são colocadas pequenas lâmpadas a óleo feitas de barro (diyas) nos limiares das casas, lojas e escritórios durante os cinco dias de festa para celebrar a lenda do regresso do deus hindu, Lord Rama, ao seu reino após 14 anos de exílio. Segundo a mitologia, o seu povo acendeu diyas para saudar o seu regresso.

Os hindus das cidades e aldeias também acreditam que, durante o Diwali, a deusa hindu da riqueza, Lakshmi, visitará as suas casas se estas estiverem iluminadas, limpas e bem decoradas.

As janelas e as portas são deixadas abertas para permitir a entrada da deusa e as casas são limpas de cima a baixo.

Os rangolis de cores vivas são desenhados com os dedos no chão, à entrada das casas e dos escritórios. Estes desenhos geométricos são normalmente símbolos da natureza. O seu objetivo é dar as boas-vindas aos convidados e encorajar Lakshmi a entrar.

Os jogos de cartas são frequentemente jogados nas aldeias e nas cidades, uma vez que é geralmente considerado auspicioso jogar durante o Diwali.

Este facto tem origem numa lenda segundo a qual uma divindade hindu teria jogado um jogo de dados com a sua consorte no quarto dia do Diwali e esta teria ganho. Alguns hindus acreditam que Lakshmi pode ser invocada através do jogo.

Faça as suas apostas

As festas de jogo são um passatempo especialmente popular durante o Diwali em Bombaim. As festas começam normalmente às 22 horas em bungalows e casas de campo e prolongam-se até às 5 horas da manhã.

"As pessoas não se importam de perder - faz parte do ambiente e as pessoas estão a divertir-se", diz Vikram Mehta, fundador da Red Om Entertainment em Mumbai. "Toda a gente se veste a rigor, toda a gente está de férias, toda a gente se convida para as suas casas, há muito calor humano."

São jogados vários jogos. O mais popular é o Teen Patti (jogo de três cartas), e o blackjack e o póquer são também os favoritos.

"As pessoas sentam-se em colchões no chão. Há salas onde os miúdos jogam para se divertirem e outras salas com apostas mais altas", diz Mehta. As casas estão decoradas com diyas, as pessoas vestem-se com trajes tradicionais indianos, os empregados passeiam com pratos de kebabs, biryani e doces indianos, acrescenta.

Em todo o país, trocam-se doces indianos - conhecidos como mithai - e as pessoas fazem grandes reuniões familiares nas suas casas.

Ano novo, novas contas

O Diwali marca também o início do novo ano financeiro hindu e muitos empresários, comerciantes e lojistas abrem novos livros de contas. Em certos Estados, nomeadamente em Gujarat, os empresários veneram os seus livros de contabilidade.

Há vários outros rituais celebrados nas cidades e aldeias em cada um dos cinco dias. Por exemplo, no último dia do Diwali, em muitas partes da Índia, uma irmã cozinha para o seu irmão e este oferece-lhe presentes para celebrar o amor entre irmãos.

"O mundo moderno está a mudar e os festivais são a única forma de manter vivas a nossa cultura e as nossas tradições. Para nós, o Diwali é a vitória do bem sobre o mal, o regresso do bem às nossas vidas e o início de um novo ano com uma abordagem positiva, esquecendo tudo o que de mau aconteceu", afirma Heena Damle, dona de casa de Bombaim.

"Temos mesas prontas com doces para oferecer se alguém vier a nossa casa", acrescenta o seu sobrinho Pranav Damle.

Iluminar a noite

Normalmente, os fogos de artifício são lançados a partir do anoitecer, muitas vezes durante toda a noite. Acredita-se que o barulho anuncia a derrota do mal e atrai a atenção dos deuses.

O apanhador de trapos Santosh, cuja família migrou de uma aldeia de Maharashtrian para Mumbai, diz: "As pessoas nas aldeias têm meios limitados, por isso não é muito espetacular. Em Mumbai, os ricos celebram-no com muita pompa. Assistimos a enormes fogos de artifício e podemos comprar bolachas tão extravagantes".

No entanto, há quem se preocupe com o facto de as tradições originais do Diwali se estarem a perder nas cidades.

Inir Pinheiro é diretor-geral da Grassroutes, que promove o turismo responsável nas aldeias, e leva os indianos urbanos em viagens a aldeias tribais. Inir Pinheiro diz que muitos deles querem "ver uma forma não adulterada de celebrar o Diwali, num local menos barulhento e para se reconectarem com as pessoas".

"Penso que as pessoas nas cidades estão a começar a perceber que há muito espetáculo na forma como é celebrado e um grande aspeto materialista. As pessoas querem ver se há algo mais na celebração", diz Pinheiro.

Esperança na colheita

Na aldeia de Purushwadi, com 500 habitantes, em Maharashtra, as famílias de cinco pessoas vivem normalmente em casas de pedra com dois quartos. Dutta Kondar, um agricultor da tribo Mahadeo Koli, diz que o Diwali é uma "celebração do fim da colheita da kharif (culturas alimentadas pela chuva)".

Uma vez que a colheita é a altura em que os aldeões ganham dinheiro, estes realizam Lakshmi puja (ritual de oração) nos seus bens durante o Diwali, agradecendo e rezando por uma boa colheita.

"Realizamos uma pequena puja do nosso gado, cereais e dinheiro", diz Kondar. Os membros da família seguram um prato com oferendas aos deuses e entoam orações enquanto rodam o prato à volta dos bens, explica.

"Para garantir que os nossos corpos estão preparados para o inverno, comemos muito óleo e doces", acrescenta Kondar.

"Sempre que alguém entra em casa, os aldeões oferecem doces uns aos outros. Mas não compram prendas uns aos outros - o dinheiro é um grande constrangimento", diz Pinheiro.

Valores da aldeia

Como muitas aldeias rurais em toda a Índia, Purushwadi tem os seus próprios rituais particulares. Pinheiro diz que um dos mais populares é a cerimónia de canto local.

"É quando as crianças andam à volta das casas com lanternas feitas à mão com paus e ramos e cantam canções em Marathi para benefício dos residentes das casas. Em troca, recebem óleo e cereais", diz Pinheiro.

"A diferença na forma como o Diwali é celebrado nas aldeias é que é feito com mais simplicidade. É a rara ocasião em que compram roupa e comem boa comida e estão a festejar depois de muitos meses de trabalho árduo. Nas cidades, é menos orientado para a comunidade, mais ruidoso e mais virado para gastar dinheiro e exibir-se", acrescenta Pinheiro.

Este artigo é uma atualização de um artigo publicado pela primeira vez em 2012.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com