Diriyah: O mais recente "giga projeto" destinado a transformar a Arábia Saudita

Tão grande, de facto, que o país está a concentrar os seus esforços naquilo a que chama "giga-projectos", desenvolvimentos que constituem uma parte fundamental do plano Visão 2030 do Reino para criar novos ecossistemas económicos e impulsionar a diversificação.

A Arábia Saudita pretende atrair 100 milhões de visitantes por ano antes de 2030, o que não é um objetivo pequeno se tivermos em conta que o país só recebeu os seus primeiros turistas portadores de eVisa em 2019.

Novos destinos futuristas e por vezes controversos, como NEOM, com a sua cidade espelhada sem carros de 170 quilómetros de comprimento The Line e a estância de desportos de inverno de Trojena, estão a surgir em todo o Reino para atrair estes visitantes, juntamente com outros projectos que se centram na história antiga da nação, como os túmulos nabateus em AlUla e as cidades oásis de Khaybar e Tayma.

Nos arredores da capital saudita, Riade, há outro projeto gigantesco que visa atrair 27 milhões de visitantes anuais para um local de 14 quilómetros quadrados repleto de atracções históricas e culturais.

Considerado o berço da nação, Diriyah é a sede ancestral da dinastia Al Saud e alberga o Património Mundial da UNESCO de At-Turaif, o local do Primeiro Estado Saudita, fundado em 1727.

Diriyah tem um enorme significado para a Arábia Saudita moderna, tanto do ponto de vista histórico como cultural. E, sendo um giga-projeto chave no plano Vision 2030 do Reino, há pressão para que seja bem feito.

Preço de vários biliões de dólares

Jerry Inzerillo, CEO do grupo Diriyah Gate Development Authority, foi incumbido de fazer exatamente isso. Veterano da hotelaria há cinco décadas, lidera uma equipa que pretende desenvolver Diriyah como um projeto emblemático da Visão 2030, proporcionando "experiências culturais inigualáveis aos visitantes e impulsionando o crescimento económico do Reino".

"Estamos empenhados em preservar e promover a história e a cultura da cidade e esperamos receber visitantes de todo o mundo para testemunharem a sua beleza e fazerem parte do legado que ela representa", afirma.

A construção de um destino não é barata.

Diriyah é um projeto de 63,2 mil milhões de dólares que, segundo Inzerillo, é "um dos maiores e mais complexos do mundo".

Mas o que é que os visitantes podem fazer quando lá chegarem?

As primeiras fases do plano diretor foram inauguradas no final de 2022, incluindo o Património Mundial de At-Turaif, com novas galerias e museus que traçam a história de Diriyah, juntamente com vestígios das muralhas da cidade, palácios reais e mesquitas.

Mesmo em frente fica o Bujairi Terrace, uma coleção de espaços de restauração construídos no estilo arquitetónico tradicional de tijolo de barro Najdi da região, incluindo conceitos locais que servem cozinha saudita de alta qualidade, bem como restaurantes internacionais como o Angelina, o COVA e o Sarabeth's.

Mas os planos para Diriyah vão muito para além de alguns restaurantes e museus.

"Temos um plano diretor contínuo que se adapta para garantir que nos mantemos no caminho certo e lançaremos novos activos todos os anos até 2030", afirma Inzerillo. "O nosso objetivo é criar um centro cultural de classe mundial no coração da nação."

Música e luzes

Cerca de 38 novos hotéis e resorts serão inaugurados em Diriyah, incluindo propriedades de grandes marcas como Ritz-Carlton, Park Hyatt e Raffles, ao lado de seis museus, 26 atrações culturais, mais de 400 lojas de luxo e estilo de vida e mais de 100 souqs e bazares.

Seis parques estender-se-ão por 2,6 quilómetros quadrados, repletos de dezenas de milhares de árvores e atravessados por trilhos e caminhos para caminhadas, ciclismo e passeios a cavalo.

Os eventos também serão um dos principais focos do destino, e já há um programa movimentado em andamento. A edição de 2022 da Diriyah Season arrancou em outubro e decorreu até 22 de fevereiro de 2023, apresentando eventos de alta energia como a corrida de Fórmula E de Diriyah em janeiro e concertos de John Legend, French Montana e Martin Garrix.

Os palmeirais de Diriyah estão atualmente a ser transformados com instalações de luz imersivas de artistas internacionais e sauditas, incluindo Masamichi Shimada e Balqis AlRashed, como parte das Noites de Diriyah, com concertos de música árabe, restaurantes pop-up e salões de narguilé que atraem os residentes da capital.

O Diriyah Urban Festival realizou-se de 10 a 11 e de 15 a 18 de fevereiro, com parkour, skate, breakdance e a Taça do Mundo de BMX Freestyle de 2023.

Diriyah está a caminho de mudar a face de Riade como um todo. Não só dará aos turistas mais razões para visitar, como as novas infra-estruturas que estão a ser introduzidas - estratégias de cidade inteligente, áreas pedonais, maior utilização de transportes públicos e uma nova ligação de metro - parecerão uma lufada de ar fresco em comparação com o tráfego notoriamente movimentado de Riade.

Espera-se que cerca de 100.000 pessoas façam das novas áreas residenciais de Diriyah a sua casa.

Os sítios patrimoniais de At-Turaif estão a ser trazidos à vida para os visitantes por uma equipa de 30 jovens guias sauditas entusiastas que os conduzem através de galerias que traçam a história de Diriyah, bem como aprofundam temas como o hipismo, a arquitetura tradicional, a moeda e o comércio.

Os visitantes podem mesmo dar por si a explorar o local na companhia da realeza. Uma das guias é a princesa Al-Jawhara Abdulmohsin Al-Saud, de 30 anos, membro da família Al-Saud, cuja terra natal ancestral é esta.

Grandes esperanças

A princesa disse à CNN que foi uma visita a At-Turaif com a sua família que a fez decidir assumir um papel na florescente indústria do turismo do país. Como parte da equipa de experiência de At-Turaif, ela guia os visitantes através de exposições que se centram nos primeiros imãs que desempenharam um papel fundamental na formação da Arábia Saudita moderna.

"Eu sabia que queria fazer parte da preservação e partilha deste tesouro cultural", disse ela por e-mail. "Candidatei-me à Diriyah Company e fiquei entusiasmada com a oportunidade de desempenhar um papel importante, ajudando a dar vida à história de At-Turaif para visitantes de todo o mundo."

Com a sua herança familiar, o papel tem ainda mais significado para ela. "Como membro da Casa de Saud, guiar os visitantes por Diriyah é uma experiência verdadeiramente significativa e humilde. É meu privilégio dar vida às suas histórias para que todos possam apreciá-las e aprender com elas."

Há grandes esperanças de que Diriyah atraia visitantes tão interessados no património cultural do reino como nos seus ambiciosos desenvolvimentos futuristas.

Inzerillo está confiante de que assim será, acreditando que Diriyah oferece tanto aos sauditas como aos visitantes, dando a todos a oportunidade de compreender a cultura, a história e as tradições da Arábia Saudita.

"Para os habitantes locais, é uma oportunidade de celebrar e de se reconectar com a rica história e cultura que herdaram", diz ele.

"Para os visitantes, é uma oportunidade de mergulharem numa experiência cultural única e autêntica, de explorarem o Património Mundial da UNESCO de At-Turaif e de descobrirem a arquitetura tradicional e a beleza natural desta cidade construída a partir da terra."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com