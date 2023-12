Diplomacia do macarrão no Yaoji Chaogan: clientes acorrem ao popular restaurante de Pequim que Biden visitou em 2011

Isso parece incluir o proprietário do Yaoji Chaogan, um restaurante de Pequim que recebeu Biden em 2011.

Pouco depois de Biden ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais norte-americanas de 2020, o restaurante atraiu filas de comensais chineses curiosos que esperavam provar o que o presidente eleito comeu há nove anos.

"Penso que reflecte, em parte, o interesse que as pessoas têm na campanha de Biden", afirma o proprietário Yao Yan à CNN Travel.

"Agora, quando as pessoas vêm a Pequim, seja em trabalho ou em viagem, não querem apenas ver alguns locais cénicos ou sítios históricos; também querem experimentar a cultura gastronómica de Pequim. Quando as pessoas souberam que Biden tinha estado no nosso restaurante, vieram cá para ver o que ele já tinha provado."

A famosa visita de 2011

Biden, que na altura visitava Pequim na qualidade de vice-presidente dos EUA, fez uma paragem sem aviso prévio no restaurante familiar sem frescuras a 18 de agosto de 2011.

"A sua chegada surpreendeu e encantou os clientes", recorda Yao.

"O Vice-Presidente Biden era muito descontraído e bem-humorado. As pessoas aplaudiam-no de vez em quando. Estava feliz por estar com os comensais chineses. Apresentou a sua neta e depois tirou fotografias com os clientes e trocou algumas impressões com eles. Provou os nossos pratos e também fez alguns comentários positivos sobre a nossa comida. Achou-a deliciosa".

O Yaoji Chaogan (traduzido como "fígados fritos do Yao") é especializado em chaogan, um guisado popular de Pequim que inclui fígado e intestinos de porco.

Biden, no entanto, não se atreveu a provar o prato de miudezas.

Ele e a equipa visitante - um grupo de cinco pessoas - pediram cinco pratos de zha jiang mian (massa com pasta de feijão), 10 pãezinhos cozidos a vapor, pepinos esmagados, batatas desfiadas e saladas de inhame da montanha.

Após a sua refeição, o "Conjunto Biden" - com os itens que ele provou - foi adicionado ao menu em sua homenagem.

"Não fiquei desiludido [por ele não ter provado o Chaogan]", diz Yao. "O Chaogan é único. Os residentes locais de Pequim conhecem o sabor da comida desde a infância e estão mais habituados a comê-la. Mas para os amigos de outros locais, podem não estar habituados a comê-lo. Além disso, foi por vontade própria que Biden veio a Yaoji, e não lhe fizemos nenhuma recomendação.

"Mas, mesmo assim, Biden conhece muito bem a cultura gastronómica chinesa, porque pediu noodles com pasta de feijão, que é um prato autêntico que representa Pequim".

Os meios de comunicação social locais referiram que Biden pediu desculpa por ter perturbado o almoço dos seus colegas e pagou 100 yuan (15 dólares) pela refeição de 79 yuan da sua equipa. Terá pedido ao restaurante para ficar com o troco, uma vez que era costume nos EUA dar gorjeta, bem como um gesto para pagar o incómodo que tinham causado.

A paragem altamente publicitada foi apelidada de "diplomacia do macarrão" pelos meios de comunicação chineses.

"Como empresa, também ficámos felizes por termos apresentado a cultura gastronómica do nosso país a amigos estrangeiros", diz Yao. "Sentimo-nos muito honrados por lhes podermos dar a provar a nossa comida chinesa".

"Damos-lhe as boas-vindas em qualquer altura"

Embora a visita tenha durado apenas 20 minutos, foi suficiente para impulsionar o negócio da Yaoji Chaogan. A loja, fundada há mais de 30 anos, abriu uma segunda filial em 2012. Atualmente, tem três pontos de venda.

E agora a vitória de Biden trouxe uma nova onda de interesse para o restaurante original de 40 lugares de Yaoji Chaogan, localizado perto da histórica Gulou (Torre do Tambor) da capital chinesa.

Após a recente vitória de Biden, os habitantes locais e os meios de comunicação social vieram tirar fotografias a uma parede coberta de fotografias da visita do presidente eleito e encomendar o "Biden Set".

"Quando Biden nos visitou, eu ainda estava na universidade. Quem diria que, nove anos depois, este senhor idoso realizou o seu sonho presidencial nos EUA. Espero que a relação sino-americana possa em breve sair da era Trump", disse um comensal, de acordo com um relatório do China Times de Taiwan.

Outro comensal comentou o aumento dos preços ao longo dos anos, referindo que uma tigela de massa custa agora 18 yuan (2,70 dólares). Há nove anos, custava 9 yuanes (1,40 dólares).

O Yaoji Chaogan tem recebido boas críticas ao longo dos anos e tem uma classificação de 3,94 em cinco estrelas no Dianping, o site de críticas gastronómicas mais popular da China.

A maioria dos críticos vai ao Yaoji pelo seu chaogan, bem como pelo seu pequeno-almoço ao estilo de Pequim - jiaoquan (anéis de massa fritos) com leite de feijão mungo.

"Se Biden tiver a oportunidade de vir a Pequim quando se tornar presidente dos EUA, espero que possa voltar ao nosso restaurante para provar novamente os pratos de Pequim", diz Yao.

"Como velho amigo e como comensal, damos-lhe as boas-vindas em qualquer altura".

Esta não é a primeira vez que uma figura política chama a atenção para os pratos de rua da China.

Xi Jinping também já provocou algumas loucuras gastronómicas.

Em 2013, foi criado um "Conjunto do Presidente" na loja de bolinhos de massa a vapor Qing-Feng, em Pequim, depois de Xi Jinping ter feito fila, pago e levantado ele próprio o seu almoço de bolinhos de massa de 21 RMB (2 dólares).

Xi também ajudou a impulsionar a venda de noodles de sangue de porco ao visitar uma loja de noodles em Fuzhou, há mais de duas décadas. Regressou noutra visita em 2014.

