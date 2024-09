Dick expressa seu desejo de celebrar seu 99o aniversário, compartilhando que ele tinha perdido certos eventos anteriormente.

Seguindo o cancelamento da aparição agendada do renomado comediante no recente Emmy Awards e em um evento em Utah, o New York Post relatou sobre Van Dyke enquanto ele saía de uma farmácia em Malibu na segunda-feira.

"Estou sentindo a minha idade", disse o sorridente Van Dyke quando perguntado sobre a sua saúde.

Em relação a possíveis comemorações pelo seu aniversário de 99 anos em dezembro, a figura venerável brincou: "Só espero passar dessa marca".

Van Dyke causou alvoroço quando não apareceu no Emmy, apesar de ter sido anunciado como apresentador. Na segunda-feira, foi anunciado que ele também estaria ausente de um evento de três dias com fãs em Salt Lake City, Utah no fim de semana seguinte.

"Ele expressa a sua gratidão àqueles que continuam a estar ao seu lado, mas aos quase 99 anos, os requisitos físicos de viajar e interagir com grandes multidões provaram ser além das suas atuais capacidades", notou um comunicado explicando a sua retirada.

O astro de "Mary Poppins" continuou ativo nos últimos anos, inclusive emprestando a sua voz para um episódio da série animada "The Simpsons" no ano passado.

