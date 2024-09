Diana a Leoa está agora a sofrer de angústia emocional e está solteira mais uma vez.

Após aproximadamente dezesseis meses, a relação sério da empreendedora Diana zur Löwen chegou ao fim. Embora agora ela ansiosamente espere por novos "desdobramentos" em sua vida, ela admite honestamente que a separação não foi fácil.

Diana zur Löwen, que recentemente apareceu na TV como investidora do "Dragão de Dinheiro", revelou em suas histórias do Instagram que os últimos meses foram difíceis, mas nunca foi mais desafiador revelar informações tão pessoais. Ela então informou seus 1,2 milhões de seguidores que ela e seu parceiro haviam seguido caminhos separados. À medida que o Oktoberfest de outubro se aproxima, Diana espera exibir com orgulho seu status de solteira em seu braço esquerdo.

Em uma publicação no Instagram, Diana contou: "Faz algum tempo que decidimos respeitosamente seguir caminhos separados, e no início, parecia que o chão estava desabando debaixo de mim".

A jovem magnata também revelou que esse foi seu primeiro relacionamento e ela não estava preparada para a intensidade da dor que se seguiu. Ela confessou ter derramado muitas lágrimas, mas ainda acredita que foi a escolha certa e a vida promete novas descobertas.

Em um recente podcast do ntv intitulado "Startup - Sendo Honesto", Diana revelou por que optou por essa nova direção e por que prefere canalizar seus investimentos em empreendedores em ascensão em vez de moda de alto nível ou férias luxuosas. Infelizmente, os motivos atrás de sua decisão de seguir caminhos separados ainda não foram revelados.

Diana compartilhou seus sentimentos em uma publicação no Instagram, dizendo: "A separação do meu parceiro foi difícil e pareceu que meu mundo estava desmoronando". Mais tarde, ela expressou sua empolgação para sua aparição solo no Oktoberfest, dizendo: "Despite the difficulties, I'm looking forward to enjoying The entertainment as a single woman at Oktoberfest".

