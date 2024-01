Dia Mundial da SIDA: 5 maneiras de fazer a diferença

De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde , mais de 30% das novas infecções por VIH ocorrem em pessoas entre os 15 e os 25 anos de idade. Em conjunto com o número crescente de bebés infectados à nascença, cerca de 5 milhões de jovens vivem atualmente com o VIH.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, "estima-se que 38,4 milhões de pessoas viviam com o VIH no final de 2021".

A CNN Impact Your World falou com dois importantes activistas da SIDA sobre cinco formas de todos podermos desempenhar um papel na prevenção do VIH e da SIDA entre os jovens.

1. Conhecer o seu estado

Conhecer o seu estado de VIH é crucial. Algumas pessoas pensam que sabem qual é o seu estado porque fizeram um teste de VIH numa determinada altura. Mas o VIH pode ser transmitido em qualquer altura através do sangue, do sémen, dos fluidos vaginais ou mesmo do leite materno de alguém que esteja infetado.

Deondre Moore é um ativista do VIH/SIDA de 28 anos. Foi-lhe diagnosticado o vírus aos 19 anos de idade.

Deondre Moore, embaixador da Elizabeth Taylor AIDS Foundation, foi diagnosticado com VIH aos 19 anos.

"Se conhecermos o nosso estado, isso dá-nos poder", disse Moore à CNN. "Isso protege-nos a nós, protege a próxima pessoa e ajuda-nos a navegar e a saber o que fazer a seguir."

Conhecer o seu estado mostra que se preocupa consigo próprio e com os seus parceiros sexuais. O CDC sugere que qualquer pessoa que pratique sexo inseguro ou partilhe agulhas de drogas deve fazer o teste pelo menos uma vez por ano.

Ferramentas online como o AIDS Vu fornecem informações e recursos geograficamente específicos para a realização de testes.

2. Acabar com o estigma

Muitas pessoas têm medos, preconceitos e atitudes negativas em relação ao VIH e à SIDA que podem não estar baseados em factos. O que é um facto: o estigma leva à discriminação, que pode marginalizar a comunidade afetada pelo VIH.

Aos 24 anos, Moore recorda o seu diagnóstico em 2014. Foi nessa altura que percebeu que tinha de ultrapassar os seus próprios pensamentos e ideias erradas sobre o VIH.

"Tudo o que eu ouvia era: 'Provavelmente vais morrer em breve'. Era essa a falta de educação que eu tinha".

Ashley Rose Murphy passou vários meses em coma enquanto lutava contra o VIH em criança.

Ashley Rose Murphy, de 20 anos, nasceu com VIH, exposta no útero pela sua mãe biológica infetada.

Ashley Rose Murphy, de 24 anos, nasceu com VIH. Atualmente, viaja pelo mundo em defesa dos jovens que vivem com o VIH e a SIDA.

Murphy é agora embaixadora da Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation. Tanto ela como Moore concordam que existe um fosso geracional entre as pessoas que estavam vivas quando a doença era considerada uma sentença de morte e as que nasceram mais tarde.

"Esses pais estão mais do que cientes do que aconteceu nos anos 80 e estão assustados", disse Murphy. "Há muita vergonha e silêncio que restam dessa altura.

"Por outro lado, a minha geração não era viva durante os anos 80, por isso não compreende totalmente a epidemia de SIDA."

Moore acrescentou: "Para diminuir o estigma, para acabar com a noção de que o VIH tem o mesmo aspeto que tinha nos anos 80, temos de falar sobre o assunto."

Ambos afirmaram que as ideias erradas e o estigma em torno do VIH são o que os leva a defender publicamente a causa da SIDA.

Moore lembra-se de quando disse à sua mãe que queria contar à igreja da sua cidade natal sobre o seu estado de VIH.

"Havia tanto estigma em torno da partilha que ela teve medo", recorda. "Com medo da forma como as pessoas me tratariam, com medo da forma como seria encarado pelo mundo exterior."

Apesar dos receios da mãe, Moore contou a sua história. O que o motiva agora é o impacto que causou nos jovens do seu estado natal, o Texas.

"Tornei-me um efeito dominó que não pára", disse Moore à CNN. "Estou sempre a pensar no que posso fazer para que os bebés ou os jovens não tenham de crescer preocupados com o VIH durante toda a vida."

Também pode desempenhar um papel essencial na redução do estigma e da discriminação, oferecendo apoio às pessoas que vivem com VIH e falando contra os mitos e estereótipos.

3 - Eduque-se e espalhe a palavra

Quando estava no liceu, Murphy viajou pelo mundo a falar sobre o VIH e a SIDA. Uma vez, o professor de saúde pediu-lhe que escrevesse um ensaio sobre os seus discursos.

"Eu tinha dito que era muito saudável, que tinha um grande futuro, que podia crescer, ter filhos e uma família", recorda Murphy. "Quando a minha professora leu o texto, disse: 'Não sabia disto'. Tive de educar a educadora".

A educação desempenha um papel crucial na luta contra o VIH e a SIDA. Os jovens que sabem mais sobre o VIH/SIDA têm mais probabilidades de fazer o teste. A educação para o VIH/SIDA nas escolas é uma estratégia de intervenção bem comprovada. Mas nem sempre está disponível.

"Muitas escolas públicas nos Estados Unidos não aplicam uma educação sexual abrangente e inclusiva", disse Moore.

Tanto Murphy como Moore sugerem que se fale com o seu médico de família e que se procurem recursos credíveis de informação como o HIV.gov e defensores como eles próprios. "Espero que a minha voz quebre os estigmas e eduque as pessoas", disse Murphy.

4. Seja um aliado

Há algumas coisas simples que pode fazer para ser um aliado da comunidade afetada pelo VIH.

Murphy diz que uma grande parte é incluí-la numa conversa normal.

"Ser capaz de falar casualmente sobre o VIH e sentir-se tão confortável quanto possível ao discuti-lo pouco a pouco pode torná-lo uma parte normal da conversa", disse ela.

Tornar-se um ouvinte ativo que pode oferecer apoio e garantia de que a infeção é controlável.

Incentive os doentes com SIDA e VIH a cumprirem os seus protocolos médicos. O tratamento adequado do VIH numa fase precoce pode fazer toda a diferença na progressão da SIDA.

"Está no seu próprio quintal", disse Moore. "Quanto mais as pessoas conhecerem estes factos, mais poderão contar às pessoas."

5. doar para causas relacionadas com a SIDA

As instituições de caridade relacionadas com o VIH e a SIDA têm como objetivo evitar novas infecções, encorajando um comportamento sexual mais seguro e distribuindo métodos de prevenção (como preservativos, medicamentos, etc.). Embora nenhum destes métodos possa curar o VIH ou a SIDA, algumas instituições de caridade financiam adicionalmente a investigação para uma cura. Eis algumas instituições de solidariedade social aprovadas pela Impact Your World que pode apoiar.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com