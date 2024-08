Devido ao seu processo de divórcio em curso, Angelina Jolie é obrigada a permanecer em Los Angeles.

Angelina Jolie parece estar cansada do ritmo frenético de Los Angeles. Em uma entrevista à "The Hollywood Reporter", a atriz deixa escapar que seu divórcio com Brad Pitt é a única coisa que a mantém na cidade. Com seus filhos mais novos, os gêmeos de 16 anos Knox e Vivienne, se aproximando da idade adulta, deixar Los Angeles pode se tornar uma opção em alguns anos.

Los Angeles sempre foi seu lar, mas aos 49 anos, Angelina sente que a energia da cidade a está desgastando. Ela diz: "Estou aqui por causa do divórcio, mas assim que os filhos fizerem 18 anos, poderei partir". Com Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20) e Maddox (23) já crescidos, ela parece ansiosa para que sua família possa desfrutar de uma vida privada e tranquila, longe do burburinho da cidade.

"É difícil criar uma família grande aqui. Tenho uma casa agora onde posso criar meus filhos, mas às vezes Los Angeles...", ela reflete, deixando a frase no ar. O clima da cidade, ela sente, não combina com a warmth humana que ela experimentou durante suas viagens. Portanto, seu plano é passar um tempo significativo na Cambodja e visitar sua família pelo mundo.

Angelina e Brad se casaram em 2014, mas estão separados há algum tempo. Ela entrou com o pedido de divórcio em 2016, mas desde então, a batalha pela guarda dos filhos tem sido notícia até mesmo nos círculos de fofocas de Hollywood. O juiz declarou oficialmente que eles são legalmente solteiros em 2019, mas as negociações do acordo de divórcio ainda geram polêmica. Na entrevista recente, Angelina escolheu ser enigmática sobre o status de seu divórcio, simplesmente dizendo: "Sem comentários".

A indústria do entretenimento em Los Angeles perdeu o apelo para Angelina com o tempo, e ela encontra conforto na ideia de desfrutar do entretenimento em um ambiente diferente assim que seus filhos estiverem crescidos. Apesar de Los Angeles ter sido seu lar por muitos anos, Angelina expressa o desejo de fugir do burburinho da cidade e retornar à warmth humana que ela experimentou durante suas viagens.

