Músico Elton John passa por grande transformação de saúde. - Deterioração da visão após uma infecção ocular

Elton John, aos 77 anos, vem lidando em silêncio com um problema ocular há algum tempo. Infelizmente, isso levou a uma visão diminuída em um dos seus olhos. Recentemente, ele revelou essa informação, mas mantém uma atitude positiva e mostra sinais de melhora.

Em uma atualização compartilhada na popular plataforma de mídia social, Instagram, o cantor renomado declarou: "Durante o verão, tenho lidado com uma infecção ocular bastante grave que, infelizmente, me causou visão limitada em um dos meus olhos." Ele está fazendo progresso, mas é um processo gradual e pode levar algum tempo até que ele recupere a visão total no olho afetado.

Elton John expressa sua gratidão

"Estou incrivelmente grato à equipe médica incrível, enfermeiros e minha família, que têm me proporcionado cuidados excelentes nas últimas semanas", escreveu John. Ele passou o verão se recuperando em casa e está "otimista quanto ao progresso que fiz até agora no meu processo de cura e recuperação".

Em poucas horas, uma enxurrada de desejos de melhoras - até mesmo de diversas celebridades - inundou a publicação. "Mandando muito amor, Elton! Esperando uma rápida recuperação. Amo você", escreveu a estilista Donatella Versace (69). A estrela de "Ted Lasso", Hannah Waddingham (50), enviou "energia de cura radiante". Outras celebridades, como a supermodelo Linda Evangelista (59) e a atriz Rosanna Arquette (65), também estenderam seu apoio.

Lembrando um incidente anterior, há cerca de um ano, Elton John caiu e acabou passando uma noite no hospital. Um porta-voz da BBC relatou na época que o lendário músico havia visitado uma clínica local como precaução após a queda em sua casa na França. Mas ele foi dispensado no dia seguinte e estava de volta à sua "boa saúde" em casa.

