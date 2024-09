Descubra 6 viagens de outono de tirar o fôlego este ano, oferecendo uma abundância de oportunidades para olhar para as folhas.

Acertar o timing para uma bela viagem de outono é crucial.

Considere este mapa preditor de folhagem de outono nos EUA para localizar o período ótimo para testemunhar as folhas em sua vibrante gama de tons. No entanto, prepare-se para o horário de pico da visão das folhas potencialmente sobrepor o horário de pico do trânsito, especialmente nos fins de semana.

Abaixo estão seis rotas sugeridas espalhadas pelos Estados Unidos para 2024 para inspirar sua viagem. Mesmo que as cores do outono não impressionem ou surpreendam verdadeiramente, há muitas atrações alternativas para descobrir.

Ozark Run Scenic Byway, Missouri

Designada como uma via panorâmica oficial em 2023, esta viagem de 80 milhas (130 quilômetros) através do cenário montanhoso de Ozark exibe a beleza natural do estado. Katie Blake, especialista em relações públicas da Visit Missouri, compartilhou estas informações:

"Esta via é casa de alguns dos nossos mais belos cenários naturais, incluindo rios de nascente cristalina, penhascos rochosos e florestas densas. Ao longo do caminho, você passará por cidades pequenas encantadoras e ficará maravilhado com o Parque Estadual das Rochas do Elefante, onde poderá encontrar pedras gigantes com mais de um bilhão de anos de idade."

As chuvas deste verão apresentaram um potencial promissor para as cores. Para mais atualizações, consulte o Departamento de Conservação do Missouri.

O cenário acidentado misturado com fewer highways principais apresenta uma fuga tranquila para uma viagem relaxada em uma área pouco povoada.

Pontos de interesse perto da rota:

A Mercantile Antiga da Vila em Caledonia se orgulha de doces clássicos em um prédio que remonta a 1909.

em Caledonia se orgulha de doces clássicos em um prédio que remonta a 1909. O Floresta Nacional de Mark Twain oferece uma variedade de atividades, como caminhadas, passeios a cavalo, passeios de caiaque e acampamento.

oferece uma variedade de atividades, como caminhadas, passeios a cavalo, passeios de caiaque e acampamento. A Mina de Bonne Terre – anteriormente uma mina subterrânea transformada em um destino de passeio de barco para pessoas e um local de mergulho para mergulhadores certificados.

– anteriormente uma mina subterrânea transformada em um destino de passeio de barco para pessoas e um local de mergulho para mergulhadores certificados. O Local Histórico Estadual da Batalha de Pilot Knob cativa entusiastas da Guerra Civil.

Explore mais sobre a Ozark Run Scenic Byway aqui.

Lake Champlain Byway, Vermont

O tamanho pequeno de Vermont não diminui seu charme de Nova Inglaterra ou sua reputação por belas viagens de outono. Cobrindo 184 milhas (297 quilômetros), a Lake Champlain Byway oferece vistas deslumbrantes do Lago Champlain, das Montanhas Verdes e das Montanhas Adirondack.

Dan Albrecht, presidente do conselho da Lake Champlain Byway, compartilhou seus pensamentos:

"O percurso oferece vistas das árvores de bordo e faias vivamente coloridas refletidas nas águas cristalinas do lago, se cronometrado corretamente. Os visitantes devem navegar pelo rastreador de folhagem de outono de Vermont e New England 511 para monitorar as condições das estradas e do tempo."

Outros marcos e atrações:

Burlington , a maior cidade de Vermont, oferece um toque urbano, restaurantes saborosos do campo à mesa e convidativas casas de hóspedes.

, a maior cidade de Vermont, oferece um toque urbano, restaurantes saborosos do campo à mesa e convidativas casas de hóspedes. As cidades universitárias de Middlebury e Vergennes encapsulam a essência de uma pequena cidade de Nova Inglaterra.

encapsulam a essência de uma pequena cidade de Nova Inglaterra. O Centro ECHO Leahy para o Lago Champlain encanta entusiastas da ciência e admiradores da natureza.

encanta entusiastas da ciência e admiradores da natureza. O Parque Estadual da Ilha Grand Isle na Ilha Grand Isle abriga um acampamento popular, e o Parque Estadual da Baía do Botão oferece instalações de lançamento de barcos, praia e acampamentos.

Descubra mais sobre a Lake Champlain Byway aqui.

Peter Norbeck National Scenic Byway, South Dakota

A obra-prima arquitetônica de 70 milhas (113 quilômetros) de South Dakota deixará você impressionado com suas impressionantes pontes, curvas em espiral e túneis de granito. Katlyn Svendsen, diretora global de relações públicas para a Travel South Dakota, compartilhou sua empolgação:

"O trecho da Iron Mountain Road apresenta encantadoras pontes de madeira em forma de 'pigtail' e túneis que enquadram os rostos do Monumento Nacional do Monte Rushmore à distância. Uma boa época para visitar é o outono de 2024, pois você será recebido por uma gama de tons contra o cenário florestal."

Entusiastas da vida selvagem podem avistar cabras monteses, veados e esquilos durante a viagem.

Locais para explorar perto da rota:

O Parque Estadual de Custer , lar de quase 1.400 bisontes, oferece amplas oportunidades de bicicleta, caminhada e observação de vida selvagem.

, lar de quase 1.400 bisontes, oferece amplas oportunidades de bicicleta, caminhada e observação de vida selvagem. O Wilderness do Black Elk atrai montanhistas, caminhantes e cavaleiros.

atrai montanhistas, caminhantes e cavaleiros. O Monumento a Crazy Horse convida os visitantes a explorar o monumento montanhoso privado projetado para honrar o líder lakota Crazy Horse.

Para saber mais sobre a Peter Norbeck National Scenic Byway, visite esta página.

Laurel Highlands Scenic Byway, Pennsylvania

Com Pennsylvania ostentando uma das estações de folhagem de outono mais longas e diversas, a Laurel Highlands Scenic Byway serve como um ponto de partida ideal para descobrir este paraíso de outono. O Departamento de Conservação e Recursos Naturais da Pensilvânia recomenda o seguinte itinerário:

Falls Creek , cuja viagem panorâmica oferece elegantes casas e lojas encantadoras.

, cuja viagem panorâmica oferece elegantes casas e lojas encantadoras. O Parque Estadual de Ohiopyle , lar de corredeiras brancas e vistas deslumbrantes.

, lar de corredeiras brancas e vistas deslumbrantes. O Mt. Davis, o ponto mais alto da Pensilvânia, oferecendo vistas panorâmicas.

Planeje sua viagem consultando o site do Departamento de Conservação e Recursos Naturais da Pensilvânia para mais informações e ideias.

"A região dos Laurel Highlands Consistentemente classificado entre os melhores destinos do país para a observação de folhas de outono, e esta viagem de 68 milhas ilustra por quê", afirmou Eric Knopsnyder, diretor de relações públicas da GO Laurel Highlands, em um e-mail.

"Ele ostenta uma variedade de árvores caducifólias ao longo das cristas montanhosas e dos vales dos rios, algumas das cidades pequenas mais amadas da América e um sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO [Fallingwater, projetado por Frank Lloyd Wright em 1935]", ele acrescentou.

Normalmente, a segunda semana de outubro é quando a folhagem de outono atinge seu auge, relatou a Visit Pennsylvania à CNN Travel, mas "as mudanças de altitude e padrões climáticos sugerem que qualquer viagem entre meados de setembro e o final de outubro renderá uma viagem pitoresca."

Ao longo da jornada ou nas suas proximidades:

• A cidade encantadora de Ligonier é famosa por sua atmosfera festiva de feriados, mas é desfrutável o ano todo.• A Feira da Fazenda Pletcher oferece a oportunidade de posar com o " Grande Abóbora" - este ano pesa 1.951 libras (885 quilos) - e a possibilidade de selecionar uma abóbora em quase qualquer tamanho ou tom.• O Mirante de Baughman Rock é um ponto popular para observadores de folhas.• Se você cansar de dirigir, faça uma caminhada no Caminho de Trilhas Laurel Highlands.

Descubra mais sobre a Rota Cênica Laurel Highlands aqui.

Rota Cênica do Leste da Sierra, Califórnia

Enquanto a costa do Pacífico da Califórnia é cativante, para a estação das folhas, vamos nos aventurar para o interior e nordeste.

"Uma viagem pela Califórnia Oriental mostra a diversidade dos cenários e maravilhas naturais que tornam a Califórnia o destino de viagem de estrada número um do mundo", explicou Caroline Beteta, presidente e CEO da Visit California, em um e-mail.

"À medida que os viajantes seguem para o sul ao longo da rodovia 395, são recebidos por vistas inesquecíveis, como lagos alpinos banhados em cores de outono e formações geológicas impressionantes", declarou Beteta.

A rota tem aproximadamente 240 milhas (385 quilômetros) de Topaz a Little Lake, segundo cálculos da Visit California, e incentiva um desvio para o leste para o Parque Nacional de Death Valley para exploração adicional. "De outono a primavera, Death Valley convida os visitantes a caminhar por cânions brilhantes e observar marcos icônicos como o Basin de Badwater - a 282 pés abaixo do nível do mar, é o ponto mais baixo da América do Norte".

Explore os boletins de previsão de cores de outono da Califórnia nesse mapa, atualizado todas as sextas-feiras.

Ao longo da rota ou nas suas proximidades:

• O Parque Histórico Estadual de Bodie oferece uma espiada em uma cidade fantasma de mineração de ouro da Califórnia.• O Local Geológico de Hot Creek é lar de dezenas de fontes termais naturais fervendo nas paredes rochosas de um rio.• A uma altitude de 14.497 pés (4.419 metros), o Monte Whitney é considerado um dos locais mais cenográficos nas Sierra Oriental.• A Floresta de Pinhos Antigos de Bristlecone é lar das árvores mais antigas da Terra, os pinhos de bristlecone. Algumas dessas árvores vivas têm mais de 4.000 anos.

Descubra mais sobre a Rota Cênica da Sierra Oriental (Estrada Estadual 395) aqui.

Parkway Blue Ridge, Carolina do Norte e Virgínia

Esta beleza sinuosa cruza as Montanhas Blue Ridge de ambos os estados, começando na Virgínia e serpenteando para sudoeste na Carolina do Norte, com um comprimento total de 469 milhas (755 quilômetros).

O parque é gratuito e acessível 24 horas por dia, a menos que certas partes estejam temporariamente fechadas devido a clima, desmoronamentos, construção ou outros problemas. A viagem é livre de comércio - não há outdoors ou empresas obstruindo a vista.

Não é necessário completar toda a rota se você quiser uma excursão mais curta; basta escolher e explorar uma seção que lhe agrade.

Ao longo da rota e nas proximidades:

• Na Virgínia, o clube automotor e de viagens AAA sugere uma parada na Moinho de Mabry no quilômetro 176, onde Ed Mabry e sua esposa, Lizzy, moíam milho e cortavam madeira por três décadas. Além disso, visite o Centro de Música Blue Ridge no quilômetro 213.• Na Carolina do Norte, explore a herança dos Cherokee na Vila Indiana Oconaluftee no quilômetro 469,1.• Na Carolina do Norte, suba o pico mais alto a leste do Mississippi no Parque Estadual do Monte Mitchell, ou explore o Conjunto Biltmore, cuja elegância é amplificada durante a estação das folhas.• A Livraria Malaprop's é uma visita obrigatória para os amantes de livros que ficam em Asheville.

Explore mais sobre o Parkway Blue Ridge aqui.

Depois de explorar as cores vibrante do outono ao longo do Scenic Byway do Ozark Run, você pode querer fazer uma pausa na Old Village Mercantile em Caledonia, um edifício histórico que remonta a 1909 e oferece doces clássicos. (contém: ['viajar', 'explorar'])

Se você aproveitou as vistas deslumbrantes na Rota Cênica do Lago Champlain e estiver procurando por atividades adicionais, considere visitar as cidades universitárias de Middlebury e Vergennes para experimentar o espírito de uma cidade pequena do Novo

Leia também: