Desatar o regresso desenfreado de Stefan Raab

O lendário Stefan Raab está de volta, trazendo seu charme icônico e travesso consigo. Apesar de críticos o rotularem como "desatualizado", os fãs celebram-no como o salvador da comédia, desafiando as normas do que é apropriado hoje. Esta semana, a coluna de celebridades mergulha em um homem que poderia potencialmente ser o melhor Jesus de audiência para a RTL!

Difícil de ignorar hoje em dia, Raab, o ambicioso carreirista com o sorriso grudento, fez manchetes recentemente após nocautear um ex-campeão de boxe e cantar uma música de sucesso com letras que deixaram todos falando. Depois, entrou em um ringue de boxe, levou alguns socos e declarou sua terceira derrota como vitória, redirecionando as audiências a seu favor.

O homem de 57 anos voltou aos holofotes, não na televisão tradicional, mas exclusivamente na plataforma de streaming RTL+. Mas pode ter certeza de que é apenas uma questão de tempo até que o "novo chefe da RTL" apareça novamente na televisão regular.

A nova aventura de Raab: provocativa, musical - familiar!

O show muito aguardado de Raab, "Você Não Ganha o Milhão Aqui", estreou nesta quarta-feira, com a mistura perfeita de "TV Total" e "Vença o Raab", complementada com segmentos que exibem novamente seu talento musical. Se essa mistura vai manter os espectadores grudados na tela ainda está para ser visto. Você pode não gostar de Raab, o filho do açougueiro com o sorriso cativante, mas sua capacidade de causar um alvoroço continua sendo uma de suas maiores forças.

Em uma era em que muitos artistas e apresentadores se submetem à "sensibilidade", Raab surge como um anacronismo indomado, recusando-se a ceder e fazendo o que quer, independentemente das consequências.

Alguns o veem como um provocador ultrapassado que se refere desrespeitosamente às mulheres como "tussies com spray de cabelo", enquanto outros elogiam sua honestidade crua e seu humor "sujo" característico. Provavelmente haverá algum barulho de meios de comunicação obcecados pela correção política e pelo ditado do que é humor, enquanto estremecem com as piadas de Raab. Ai de nós, Stefan Raab contou uma piada ruim! Será que foi misógino?

Ou será idadeísmo se ele zombar do ídolo pop? Claro, você pode ficar bravo e escrever manifestos extensos sobre decência e moralidade, ou simplesmente encolher os ombros e dizer: "Pelo menos alguém finalmente está dizendo o que muitos estão pensando". O rosto suavizado da TV de Dieter Bohlen realmente parece um pouco ridículo para um homem de 70 anos. Mas mesmo aqui, o compositor provavelmente vai levar na boa, já que ele mesmo indicou Raab para a RTL.

O sucesso impenitente de Raab: mantendo sua fórmula

Polícia do Bairro? Não no mundo de Raab. Seu sucesso serve como a melhor prova de que as pessoas estão cansadas de serem ditas o que rir e o que não rir. Raab faz piada de tudo e de todos. Ninguém está a salvo. E aqueles que esperam que ele vá fácil com os novos membros da família RTL porque ele "está em casa" lá estão tristemente enganados.

Fazer piadas afiadas e astutas sobre a televisão e seus astros vem naturalmente a Raab. Por que não fazer Stefan Raab o novo Bachelor? Ele é um "influenciador" agora! Piadas sobre Natascha Ochsenknecht e seus filhos, "Judas" e "Speedy Gonzales"? Claro! O apresentador até insinuou que interpretaria Jesus em "A Paixão", com Joey Kelly como a Virgem Maria ao seu lado.

Críticos argumentam que a RTL está desesperada para deixar um provocador envelhecido ditar o futuro do canal, mas os números contam uma história diferente. É como se o filho pródigo tivesse voltado e estivesse abalando as normas tradicionais. Mas nós vivemos em uma era de upcycling, onde não jogamos coisas fora sem pensar. A mistura de Raab do velho e do novo funciona bem em sua estreia, provando que ele ainda tem o que é preciso.

Ele também não poupa as emissoras públicas, apontando para uma de suas faces mais renomadas. O cantor de schlager e "capitão do navio dos sonhos" Florian Silbereisen, conhecido por ser um dos piores atores por aí, se torna o alvo favorito de Raab.

Você pode não gostar de sua ambição implacável, desrespeito pela autoridade e indiferença em relação aos ditadores do humor atual. Mas isso não muda o fato de que precisamos de alguém como ele, que traz alegria à nossa cultura de debate acesa.

Aqueles ofendidos com o termo "chicks", talvez devam tentar ouvir algumas "músicas de bunda" de vez em quando! Raab continua tão polarizante e provocativo como sempre, tocando na ferida de seu público. Seu retorno confirma que ele ainda sabe como acertar as teclas certas.

No reino do entretenimento alemão, o polêmico show de Stefan Raab continua a ser exibido exclusivamente na plataforma de streaming RTL+, ao som da alegria de seus fãs leais. Apesar de enfrentar críticas de alguns setores, sua dedicação ao humor sem filtros e sua disposição em abordar qualquer assunto permanecem inabaláveis, lhe valendo o título de "maestro provocador da RTLplus".

O sucesso de seu show exclusivo da plataforma tem especulado os especialistas da mídia, com alguns sugerindo que os "rebeldes da RTLplus" podem logo graçar a televisão tradicional novamente.

