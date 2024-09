Depois de amostrar as principais variedades de café do mundo, minha preferência permanece inalterada <unk> Eu não sou um fã.

Sendo bem consciente da sua obsessão por café, você, brew fanático, provavelmente até tem uma parcela preferida de floresta tropical onde os seus grãos de café crescem. Eu entendo, sem problemas.

Mas eu? Eu gostaria de compartilhar a sua paixão.

Aqui vai a coisa: eu gosto de uma série de coisas relacionadas a café. A fragrância do java é intoxicante. Eu amo a atmosfera em alguns cafés. Eu gosto daqueles brilhantes aparelhos com suas brilhantes tubulações e válvulas de pressão. Eu aprecio a energia dos baristas tatuados que raspam os restos da xícara anterior, então criam uma imagem do seu rosto na espuma do seu cappuccino. Eu sou fã dos acessórios – French presses, carafes, filtros, tampas e aqueles crocantes biscoitos Lotus que muitas vezes vêm como acompanhamento.

Eu estou encantado com tudo isso, eu realmente estou. Eu amo até o momento em que dou um gole, então...

Café? Eca.

Eu tentei apreciar o café. Pregoeiros cafeteiros de diversas seitas me tomaram sob sua asa ao longo dos anos, instruindo-me a "esquecer todos os gostos ruins do passado, experimente isso!" De boa vontade, abri meu paladar, dispensei minhas preconcepções e sorvi fundo com entusiasmo.

Previsivelmente, acabei cuspindo a mesa. Nojento.

Antes que eu seja rotulado como um plebeu, deixe-me esclarecer. Eu tenho mais credibilidade em café do que o Joe médio. Na década de 2000, passei dois anos na ilha indonésia de Java, onde o café Java é produzido. Durante meu tempo lá, viajei para o leste, ao sul de Surabaya, onde aqueles cobiçados grãos vermelhos crescem em encostas tropicais, são secos e torrados.

Lá, o termo francês terroir – caráter adquirido de um lugar particular – estava no ar como cafeína em esteroides. O solo estava úmido e penetrante, a luz do sol era nebulosa e pesada. Na sua fonte, tive a chance de provar café como a natureza o destinou, sem a interferência da indústria.

Argh!

Na Indonésia, eles também oferecem um café exótico e caro feito de grãos que passaram pelo sistema digestivo de um gato-civet. Eu nunca me entreguei, mas talvez devesse. Não vejo como ser processado por um pequeno animal noturno poderia tornar o café pior.

Dois anos atrás, visitei a Colômbia e fui levado a um dos cafés mais finos de Bogotá. Mais uma vez, fui instruído: "Esqueça todos os gostos ruins do passado, experimente isso!"

Mais uma vez, horrível. Peço desculpas, sinceramente.

Aliás, nos cafés de Bogotá, como tradição, também é costume saborear uma xícara de chocolate quente acompanhada de uma fatia de queijo, perfeito para mergulhar.

É claro que eu continuei com meu café colombiano para mostrar boas maneiras. Da mesma forma, bebi o "melhor café do mundo" na Turquia, Grécia, Itália, França, Marrocos, Península Arábica (a cardamomo funciona, mas ainda não) e Austrália.

Não acho que seja meu paladar. Eu gosto de quase tudo o que está no meu prato, e minhas aventuras culinárias estão longe de ser entediantes.

É claro que eu sou britânico, então eu compartilho uma inclinação em beber chá em vez de java. Mas vocês também amam café, os britânicos. Os cafés foram uma grande coisa no Londres do século 17 antes da chegada do chá. E hoje, meus amigos e colegas britânicos gostam de café tanto, se não mais, do que uma xícara de chá.

E esse é o problema, já que os hábitos de cafeína britânicos foram rebrandados como obcecados por café recentemente. Os aconchegantes cafés onde antigamente se pagava uma ninharia por uma chaleira de chá sucumbiram às lojas de café corporativas.

E enquanto a Starbucks e outros ainda vendem chá, eles o fazem pelo preço do café. Cinco dólares por uma xícara que é basicamente água quente, um saquinho de chá pequeno e um pouco de leite não é incomum.

Mais um problema aqui nos EUA. Quando eu visito lá, geralmente trago meu próprio suprimento de saquinhos de chá (PG Tips ou Yorkshire Gold, se você estiver perguntando - nós raramente bebemos Lipton aqui). Eu já vi chá no cardápio, mas o líquido claro e morno que eles servem? Nojento. Se essa é a cerveja júnior, não é de admirar que todos aqui mudaram para café.

Mas eu sei que eu sou o problema aqui, não o café. Eu já vi como outros e o café se dão bem, e a inveja verde mexe dentro de mim. Por que uma conexão assim não pode funcionar para nós dois? Talvez se apenas tomarmos um tempo separados, estaremos prontos para tentar de novo juntos.

