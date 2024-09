Dentro de uma singular casa em Delhi, uma extensa crônica da história indiana que abrange vários séculos se desvendará.

Em seu auge, Chandni Chowk era um bairro que inspirava admiração e assombro.

Estabelecido no século 17 pelo Imperador Shah Jahan, ele exibia a opulência do então poderoso Império Mogol, rapidamente conquistando um lugar como um dos distritos mais cobiçados da Índia, onde os privilegiados e influentes moravam em mansões elegantes.

Hoje em dia, essa seção da cidade antiga de Délhi oferece uma atmosfera diferente, atraindo visitantes para uma cena animada de comida de rua. Enquanto vestígios arquitetônicos de sua antiga prosperidade ainda são evidentes, as suntuosas residências dos ricos desapareceram, transformando-se em hotéis ou outras propriedades comerciais, com seus antigos habitantes há muito desaparecidos.

No entanto, Ajay Parshed, agora com 80 anos, é uma exceção.

Um homem de força inabalável, Parshed ocupa o pátio de sua mansão ancestral de 120 quartos, quase a única figura restante entre as relíquias dos habitantes originais de Chandni Chowk, bravamente preservando a grandiosidade de uma era passada.

Em suas palavras, "É a única mansão viva na histórica rua de Chandni Chowk." Parshed descende de Chunna Mal, um agiota e empresário que construiu a mansão em 1864, como revela a placa de prata dentro do corredor da casa.

Embora Parshed se apegue à legado de seus antepassados, muito do encanto dos séculos passados já se desvaneceu. A maioria dos quartos da mansão fica abandonada e sem uso, com os objetos de antiquário cobertos de poeira.

Dos 32 herdeiros de Chunna Mal, apenas Parshed e sua família de dez ainda residem. No entanto, ele é o único defensor da manutenção da propriedade.

"Os familiares querem vendê-la, mas eu me oponho", admite. "Tentei reunir todos." Parshed espera evitar que a mansão seja transformada em um hotel.

Parshed também compartilha histórias da glória da rua, mencionando uma piscina octogonal que refletia a lua em suas águas. Daí o nome Chandni Chowk: "Passagem Lunar".

O Império Mogol, que surgiu no século 16 e acabou controlando uma grande parte do subcontinente indiano antes de declinar e se desintegrar em 1857, contribuiu significativamente para o rico patrimônio cultural e arquitetônico da Índia.

Em Délhi, esses monumentos históricos incluem a Tumba de Humayun, a Mesquita Jama, e o Forte Antigo. A cidade vizinha de Agra foi adornada com a Taj Mahal, uma maravilha arquitetônica que atrai visitantes diariamente, reconhecida como uma das sete maravilhas do mundo.

Chandni Chowk também se tornou parte da nova capital de Shah Jahan, Shahjahanabad - ou Velha Délhi, como ficou conhecida mais tarde.

Infelizmente, muitas seções dessa rua foram destruídas durante a revolta de 1857, quando os residentes se revoltaram contra o domínio britânico. Os britânicos suprimiram a rebelião, pondo fim ao domínio mogol em Délhi e marcando o início do Raj Britânico.

No entanto, mansões como a que pertencia à família de Chunna Mal permaneceram intocadas. "Chunna Mal apoiou os britânicos", nota Parshed, "e como resultado, desfrutamos de muitos privilégios".

Chunna Mal, ele revela ainda, foi nomeado primeiro comissário municipal de Délhi.

Hoje, a mansão de Parshed representa uma mistura da glória do século 17 e das mudanças que a estão moldando ou fazendo com que seja esquecida.

A Passagem Lunar

A vastidão sombria dentro da espaçosa mansão contrasta dramaticamente com a atmosfera agitada da atual rua de Chandni Chowk do lado de fora.

A rua mais antiga da cidade fica na entrada da Cidadela, onde o primeiro-ministro da Índia supervisiona a cerimônia anual de hasteamento da bandeira do Dia da Independência, e se estende por 1.400 jardas até a Mesquita Fatehpuri do século 17.

Uma mistura de empresários, riquixás de bicicleta e compradores que chegam para comprar roupas, joias ou saborear a deliciosa comida de rua lotam a área, atraindo milhares de turistas e visitantes diariamente.

Para Rameen Khan, fundador da City Tales, que organiza passeios e tours pela história e em torno de Délhi, a importância dessa rua vai muito além de suas ofertas físicas.

“Essa rua incorpora mais de três séculos e meio da história da Índia”, diz ele. "Seus recantos e cantos preservam a história da Índia, não notados e não apreciados, embora sirvam como testemunho da evolução do passado da Índia."

De acordo com Khan, uma piscina octogonal que brilhava com a reflexão da lua outrora adornava esse local, dando ao bairro o nome de Chandni Chowk, ou "Passagem Lunar".

“Dada sua grandiosidade”, conclui Khan, "é apenas adequado que toda a rua seja nomeada em homenagem a ela".

Ligando história e fé

Não é apenas o intrincado tapete da história que se entrelaça aqui nessa faixa da Velha Délhi. Várias casas de culto coexistem em Chandni Chowk: um templo jainista, um templo hindu, uma mesquita, um santuário Sikh e uma igreja batista.

“Isso ilustra a capacidade da Índia de conviver pacificamente apesar de seus muitos desafios”, nota Khan.

Sheetal Saxena, de 23 anos, uma dona de casa local, sorri: "O fato de esse lugar receber qualquer um e todos é o que o torna verdadeiramente representativo da Índia".

Esses centros religiosos também são atrações turísticas, especialmente o Templo Jainista Digambar Lal, de cor vermelho-rosada, profundamente reverenciado pelos adeptos da religião indiana Jainismo, que enfatiza a não-violência e uma dieta que exclui alho e cebola.

Construído no século 17, o templo passou por reformas em 1878 usando arenito vermelho, ganhando o apelido de Templo Vermelho.

Durante um período de declínio do Império Mogol, um nobre do seu exército construiu um templo dedicado a Shiva na década de 1760. Como Khan observou, "Você pode ver que outros grupos estavam ganhando poder então, e construir um templo tão perto do trono mogol é um testemunho disso."

Do outro lado da rua fica a Igreja Batista Central, que remonta à era colonial britânica. De acordo com Khan, a igreja original foi destruída durante a revolta de 1857 e depois reconstruída. Viajantes em busca dela podem encontrar inscrições de orações e comandos escritos em urdu em placas douradas no interior.

Outra relíquia do Império Mogol em declínio pode ser encontrada na Mesquita Dourada, onde Nadir Shah, o imperador persa, ordenou um saque de Délhi em 1793.

Perto dali, um santuário Sikh marca o local onde um dos 10 gurus que fundaram a fé foi morto. Durante a era mogol, era uma estação de polícia. Depois que os mogóis perderam o poder, os sikhs construíram o seu templo - chamado de gurudwara - nesse local.

Para Khan, esses edifícios servem como um lembrete das várias eras que o bairro já passou.

Rumo ao futuro

Os moradores atribuem o recente aumento da popularidade de Chandni Chowk à renovação da área pelo governo local, que incluiu a proibição de todo o trânsito, exceto rickshaws, a construção de novos passeios de arenito vermelho e o plantio de mais árvores para criar uma zona pedonal.

No entanto, alguns argumentam que ainda há muito trabalho a ser feito. Dilip Saxena, um morador aposentado de toda a vida, aponta para a área além da via principal, que é assolada por sujeira, enchentes e incêndios em edifícios. Ele acredita que o status residencial do bairro está sendo erosionado.

"Quando eu era criança aqui, havia 13 casas na área em torno da minha casa. Agora só restam duas. As pessoas venderam suas propriedades e as transformaram em estabelecimentos comerciais, mudando-se", diz Saxena.

Um desses estabelecimentos comerciais é um novo shopping center localizado a 100 metros de Chandni Chowk.

"Há uma preocupação de que o encanto do mundo antigo desta área possa ser esquecido ou alterado com o passar do tempo à medida que as gerações passam", diz Saxena.

"Eles vão parar no shopping ou construir muitos mais? Quem sabe?" ele pergunta.

Para Ajay Parshed, esse desenvolvimento é principalmente para turistas, não para aqueles que moram na área. "Você pode proibir veículos, mas o que acontece com as emergências médicas para nós, moradores?"

Despite this, Parshed has no plans to leave. "This is the rich history of my family. I cannot even imagine leaving," he says.

In an attempt to preserve the past, Ajay Parshed refuses to sell his ancestral mansion, which stands as the only living testament to the grandeur of Chandni Chowk's historical past. The mansion, built in 1864, serves as a reminder of the opulent lifestyle once enjoyed by the privileged in this bustling neighborhood.

Chandni Chowk, famous for its energetic food street scene and rich cultural heritage, has seen significant changes over the years. Where once luxurious mansions like Parshed's sprawling 120-room ancestral home stood, hotels and commercial properties now take their place.

Despite these changes, Parshed remains determined to preserve what remains of Chandni Chowk's past, sharing stories of the street's splendor and its rich history with anyone who will listen. His mansion, located on historic Chandni Chowk Street, is a blend of the past and the present, offering a glimpse into a bygone era amidst the bustle of modern-day Delhi.

Leia também: