Demi Lovato tem aspirações de eventualmente introduzir os temas explorados no documentário "Child Star" no Capitólio.

Demi Lovato conversou com a CNN's Elizabeth Wagmeister em uma discussão transmitida na quarta-feira no episódio de "The Lead", falando sobre seu documentário em breve. Eles esperam que o doc leve à legislação que ofereça proteção e compensação aos jovens celebridades.

Lovato descreveu a era digital atual como um "faroeste selvagem", e como o cenário dos meios de comunicação em rápida evolução contrasta com suas experiências como estrela infantil.

No final, ela espera levar esses tópicos ao Capitólio. "Isso seria incrível", disse ela.

"Estrela Infantil" é o primeiro projeto como diretora de Lovato, que mergulha nos altos e baixos da fama para jovens estrelas através das experiências de celebridades conhecidas do passado, de acordo com um sinopse oficial.

Drew Barrymore, Christina Ricci e Raven-Symoné aparecem no filme, falando sobre como superaram adversidades como estrelas infantis.

Lovato observou, "A fama para uma criança traz instabilidade", e quando combinada com instabilidade existente, cria uma situação propícia para problemas.

Lovato ganhou destaque como atriz aos 10 anos em "Barney & Friends" no início dos anos 2000 e depois se tornou uma estrela da Disney Channel e cantora pop proeminente.

A artista de "Cool for the Summer" já foi aberta sobre suas batalhas com abuso de substâncias, problemas de saúde mental e distúrbios alimentares.

Quanto ao seu crescimento, Lovato disse à CNN que se orgulha de si mesma, afirmando: "Eu tento viver pela filosofia de não ter arrependimentos. Olhando para trás, ver como fui resiliente nos meus momentos mais escuros, estou incrivelmente orgulhosa de mim mesma por emergir mais forte e viver uma vida plena hoje".

"Estrela Infantil" está atualmente disponível para streaming no Hulu.

O documentário "Estrela Infantil" oferece insights sobre os desafios da fama para jovens celebridades na indústria do entretenimento. Demi Lovato, em sua estreia como diretora, quer usar esse projeto para defender legislação que proporcione proteção e compensação às estrelas infantis.

