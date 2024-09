De acordo com um estudo recente, o impacto da criatividade no bem-estar geral e na felicidade supera o do trabalho e do estudo.

Ao entrar na casa da minha avó, observo seus dedos ágeis tecendo fios em padrões intrincados enquanto suas agulhas de tricô geram uma série de pontos alongados. Ao seu lado, há uma pilha alta de mantas, cachecóis e ponchos tricotados, todos enfeitados com esquemas de cores vibrantes e padrões meticulosamente selecionados, feitos com lã. Essas obras-primas caseiras encontram seu caminho nos braços de crianças em hospitais e lares de acolhimento.

Sua atividade favorita de lazer é a arte manual. Ela está constantemente envolvida em diversas formas de criatividade, como tricô, colorir, arte de riscar ou, recentemente, sua incursão na arte de gemas. Essas atividades artísticas lhe proporcionam um nível de satisfação e propósito que transcende suas experiências no local de trabalho.

Ela transmitiu seu amor pela arte e artesanato ao resto da nossa família. Minha mãe abraçou a dramaturgia ao se juntar a grupos teatrais locais durante sua fase de ninho vazio e aprendendo pintura a óleo. Meu primo mais novo compartilha uma paixão por captar a essência vibrante da natureza através da fotografia, enquanto meu tio, carinhosamente conhecido como o pai do meu irmão gêmeo e meu, cria histórias cheias de humor com dubladores para seu podcast cômico. Meu irmão e eu usamos o canto como uma forma de escapismo durante nossos anos de faculdade, nos permitindo gerenciar nossas pesadas cargas acadêmicas.

Achávamos que essas empreitadas artísticas tiveram um impacto positivo em nossa saúde, e a pesquisa parece concordar. Engajar-se em trabalho criativo tem sido mostrado para diminuir os níveis de cortisol, o principal hormônio do estresse do corpo.

De acordo com a Dra. Helen Keyes, psicóloga cognitiva e chefe da Escola de Psicologia e Ciência do Esporte da Universidade Anglia Ruskin, por e-mail, engajar-se em atividades criativas pode significativamente melhorar o bem-estar ao oferecer espaços valiosos para expressão pessoal e realização.

A Dra. Keyes e seus colegas recentemente realizaram um estudo examinando como as atividades criativas impactam o bem-estar geral e podem reduzir os sentimentos de solidão na vida cotidiana. Enquanto pesquisas anteriores indicaram que a criação de arte e artesanato proporciona alívio terapêutico para indivíduos com transtornos mentais, a população em geral havia sido negligenciada.

Para abordar isso, os pesquisadores examinaram participantes da população geral sem doenças diagnosticadas, perguntando sobre como a arte e o trabalho manual poderiam contribuir para o bem-estar geral e potencialmente aliviar os sentimentos de solidão. Utilizando dados de uma grande pesquisa nacional no Reino Unido entre 2019-2020, os pesquisadores investigaram o potencial impacto das atividades criativas na satisfação com a vida, enquanto levavam em conta variáveis que impactam o bem-estar, como gênero, idade, condições de saúde, situação de emprego e posição socioeconômica.

Mais de 37% dos respondentes afirmaram ter se envolvido em pelo menos uma atividade de artesanato no ano anterior. O estudo encontrou uma correlação positiva entre felicidade, satisfação com a vida e sentimentos pessoais de vida digna em participantes que se envolveram em empreendimentos criativos. No entanto, as atividades criativas não reduziram significativamente a ansiedade ou os sentimentos de solidão.

Enquanto a exploração dos aspectos sociais das atividades criativas requer investigação adicional, o Dr. Frank Clark, psiquiatra do Prisma Health e poeta, enfatizou os benefícios gerais das atividades artísticas para a saúde mental: um aumento na autoestima, redução da ansiedade e do estresse, melhora na comunicação e desenvolvimento da criatividade. Apesar de não estar envolvido no estudo, os pensamentos do Dr. Clark iluminam a importância de abraçar atividades criativas para o bem-estar mental.

Os pesquisadores sugeriram que a introdução de artesanato nas rotinas diárias poderia promover a saúde pública, com governos e prestadores de cuidados de saúde considerando o financiamento e o incentivo de atividades de artesanato para populações específicas com o objetivo de fomentar a saúde mental e iniciativas de prevenção.

