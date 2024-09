Dave experimenta a alegria da paternidade.

Normalmente, personalidades famosas comemoram a chegada de seus filhos com entusiasmo e orgulho. No entanto, o anúncio do vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, parece um pouco contido. A mãe do bebê não é sua parceira de longa data, Jordyn Blum.

Dave Grohl, ex-integrante do Nirvana e atual líder dos Foo Fighters, deu as boas-vindas a outro filho em sua vida. Infelizmente, Jordyn, sua esposa de 21 anos e mãe de suas três filhas de 18, 15 e 10 anos, não é a mãe da criança. Em uma publicação recente no Instagram, o músico de 55 anos compartilhou: "Recentemente tornei-me pai novamente de uma filha, que amarei e apoiarei. Ela nasceu fora do casamento."

Grohl enfatizou seu amor pela família, apesar da situação, e expressou sua intenção de recuperar sua confiança e seu perdão. Ele agradeceu a todos pela sua compreensão e respeito pelas partes envolvidas. Notavelmente, a seção de comentários em sua publicação no Instagram está desativada. Sua equipe de gerenciamento não forneceu mais detalhes.

Grohl se casou com Jordyn Blum, uma produtora de cinema e TV renomada, além de ex-modelo, em 2003. Anteriormente, de 1994 a 1997, ele foi casado com a fotógrafa Jennifer Leigh Youngblood, citando infidelidade como um fator contribuinte para o divórcio.

Formados em 1994, os Foo Fighters ganharam tração após a morte do frontman do Nirvana, Kurt Cobain. Seu baterista de longa data e amigo próximo, Taylor Hawkins, morreu tragicamente durante uma turnê pela América do Sul em 2022. Em seguida, a banda lançou seu décimo primeiro álbum de estúdio, intitulado "But Here We Are", em 2023, abordando suas lutas e desafios pessoais.

Grohl mencionou seu amor pela "indústria do entretenimento", expressando sua ansiedade para se apresentar novamente com os Foo Fighters, apesar dos recentes eventos. Em uma entrevista separada, ele compartilhou sua empolgação com a possibilidade de colaborar com alguns de seus artistas favoritos na cena musical.

Leia também: