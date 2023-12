Dave Chappelle faz uma antevisão do seu especial de Ano Novo com a ajuda de Morgan Freeman

A antestreia do espetáculo, que será lançado na véspera de Ano Novo, é narrada por Morgan Freeman.

"Com o que é que sonhamos? Não os sonhos que tens enquanto dormes, mas aqueles que guardas no teu coração", diz Freeman. "O que acontece a um sonho adiado? Felizmente para o Dave, ele não sabe".

As imagens de Chappelle e Freeman a assistir ao especial, que foi filmado em Washington DC no Lincoln Theatre, são brevemente apresentadas no spot, juntamente com clips da atuação do comediante em palco.

"The Dreamer" segue-se ao especial de 2021 do comediante na Netflix, "The Closer", que suscitou críticas por causa de piadas consideradas transfóbicas por alguns defensores e artistas LGTBQ+, e levou dezenas de funcionários da Netflix a abandonar o palco devido à controvérsia.

Na altura, o CEO da Netflix, Ted Sarandos, reconheceu que "fez asneira" ao não comunicar melhor com os seus funcionários que estavam chateados por o streamer ter apoiado o especial de Chappelle, dizendo à Variety em outubro de 2021 que "devia ter liderado com muito mais humanidade".

Em "The Dreamer", Chappelle discute um incidente de maio de 2022 em que foi atacado por um homem enquanto estava no palco em Los Angeles e a "bofetada" no Oscar do mesmo ano, de acordo com a Netflix.

"The Dreamer" está programado para ser transmitido na Netflix em 31 de dezembro.

Fonte: edition.cnn.com