Daniela Katzenberger passa por um procedimento de infertilidade permanente aos 35 anos

Daniela Katzenberger's family está agora completa, já que ela e seu marido Lucas Cordalis optaram pelo controle de natalidade permanente. Em uma entrevista recente, Katzenberger revelou que havia feito uma esterilização há dois anos, o que foi mantido em segredo até agora. A razão para essa decisão foi um achado médico preocupante durante uma consulta com seu ginecologista.

Daniela Katzenberger e Lucas Cordalis têm uma linda filha de nove anos chamada Sophia, que não terá mais irmãos mais novos. Em uma entrevista à "Neue Post", Katzenberger confessou: "Já estou esterilizada há dois anos."

Aos 38 anos, Katzenberger decidiu que era hora de pôr fim à planejamento familiar. Seu ginecologista havia descoberto várias cistos em seus seios, que poderiam levar a crescimentos malignos. O médico sugeriu que os hormônios da pílula anticoncepcional poderiam promover tais crescimentos, aconselhando Katzenberger a procurar uma forma alternativa de controle de natalidade.

Katzenberger não gostava de dispositivos intrauterinos (DIU) devido à sua história de cirurgias estéticas e à presença de corpos estranhos em seu corpo. Como resultado, ela optou pela esterilização. Ela também esperava pelo início da menopausa, questionando por que deveria sofrer com os sintomas por mais tempo.

Seu marido, Lucas Cordalis, apoiou sua decisão, embora sua reação inicial não tenha sido de entusiasmo. "Ele não exactly saltou de alegria", Katzenberger admitiu durante um episódio recente de seu reality show, "Daniela Katzenberger", na Vox. Ela explicou que se sentia como se tivesse cumprido seu dever em passar seus genes adiante e que seu corpo, sua escolha.

Katzenberger não se arrepende da esterilização e desfruta da "relaxação incrível" de não ter que se preocupar mais com o controle de natalidade. "Não precisa inserir, inserir ou cobrir nada", ela disse, expressando seu alívio e contentamento.

Daniela Katzenberger discutiu abertamente sua decisão de fazer uma esterilização no "RTL Plus", um popular talk show alemão, explicando as razões por trás de sua escolha. Após saber sobre potenciais cistos nos seios que poderiam levar a crescimentos malignos, Katzenberger escolheu a esterilização em vez de anticoncepcionais baseados em hormônios ou dispositivos intrauterinos.

A entrevista do RTL Plus chamou a atenção para a decisão de Daniela Katzenberger de fazer um controle de natalidade permanente, que foi inicialmente mantido em privado devido aos achados médicos preocupantes.

