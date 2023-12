Cruzeiro nas Bahamas desviado para o Canadá e Nova Inglaterra

O navio, que estava programado para navegar para as Bahamas esta semana, navegou em vez disso para Nova Inglaterra e Canadá "devido ao tempo fora de época e rapidamente piorando que teria tornado impossível chegar com segurança ao sul do Oceano Atlântico a partir da cidade de Nova York", Field Sutton, diretor de comunicações da MSC Cruzeiros EUA, disse à CNN por e-mail.

Os hóspedes tiveram a opção de cancelar a sua viagem para um futuro crédito de cruzeiro à sua conveniência ou para navegar no novo itinerário, disse o comunicado.

"A única alternativa teria sido tomar a medida mais extrema de cancelar o cruzeiro - e as férias de milhares de pessoas - imediatamente. As complexidades envolvidas na obtenção de lugares de última hora para paragens não planeadas e no aprovisionamento do navio ao longo do seu novo itinerário deixaram como única opção viável uma viagem ao Canadá e a Nova Inglaterra", acrescentou o comunicado.

Os navios de cruzeiro saltam ou alteram frequentemente os portos de escala e reservam-se o direito de o fazer nos seus contratos de transporte.

A MSC diz: "A transportadora não garante que o navio de cruzeiro fará escala em qualquer ou todos os portos anunciados ou seguirá qualquer rota ou horário em particular".

As alterações de itinerário são frequentemente efectuadas na mesma região e envolvem desvios em torno de sistemas meteorológicos.

O MSC Meraviglia chegará a Saint John, na província canadiana de New Brunswick, na quinta-feira, depois de passar por Boston e Portland, de acordo com uma publicação nas redes sociais do Porto de Saint John.

As previsões meteorológicas apontam para uma temperatura máxima de 27 graus F (-3 C) e uma mínima de 12 F (-11 C) na quinta-feira.

Marnie Hunter, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com