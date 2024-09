Cora Schumacher incita Ralf com a sua declaração

Após o anúncio de sua orientação sexual por parte de seu ex-cônjuge, Ralf Schumacher, Cora Schumacher inicialmente mencionou que voltaria a usar seu sobrenome de solteira, Brinkmann. No entanto, ela agora mudou de ideia, dizendo: "Diante do alvoroço, não quero abrir mão do Schumacher".

Após Ralf ter compartilhado uma foto de casal com seu parceiro em julho, comemorando seu coming out, o ex-casal teve uma discussão acalorada através de seus canais do Instagram. A disputa começou com a entrevista de Cora à Der Spiegel, onde ela falou sobre o coming out de Ralf pela primeira vez. Ela afirmou ter descoberto através dos meios de comunicação, como todo mundo. Ralf não ficou satisfeito com essa afirmação e publicou registros de conversas privadas para apoiar sua versão.

Cora agora diz se sentir melhor. Ela afirmou: " Apesar da felicidade de muitas pessoas: não, não perdi meu riso". Em seguida, revelou: "E meu nome - deixe-me pensar - vou ficar com ele. Agora mais do que nunca. Agora que todos estão se incomodando com isso".

Ela havia planejado initially renunciar ao sobrenome famoso. Durante o programa RTL "Ich bin ein Star - Die legendeäre Stunde danach" em agosto, ela foi apresentada como Cora Brinkmann. Agora, ela explica sua mudança de opinião: "Mas não, já me causou bastante dor e sofrimento. Cora Schumacher é a marca que construí independentemente. Serei chamada de Caroline Brinkmann com frequência no privado, então gostaria de remainedora Cora Schumacher em público".

Cora cometeu um erro aqui?

Cora e Ralf foram casados de 2001 a 2015. Eles estavam separados há seis anos antes do divórcio. Seu filho, David, ao contrário de sua mãe, mantém uma relação próxima com seu pai e escolheu uma carreira semelhante à de seu pai.

Cora explica por que agora está reconsiderando compartilhar o sobrenome: "Não vou dar a satisfação a Ralf, não. Quero equilibrar primeiro, considerando o que ele desenterrou. Ele me processou por dez anos, dobrando as regras até quebrarem. Despesas judiciais, para que eu não revelasse que descobri no final de nosso casamento que o Danúbio não é uma ilha, e ele tem sido gay o tempo todo, e eu não estou louca". Ela acha "muito justo" se seu ex-marido "se redimir por isso".

Cora cometeu um erro aqui? Afinal, em sua entrevista à Der Spiegel, ela afirmou não saber sobre a sexualidade de Ralf antes de seu coming out. Ela disse que simplesmente "fechou os olhos" para os rumores durante o casamento e se concentrou em "ter uma vida maravilhosa, um status maravilhoso".

"Sim, ela também teve dúvidas em certo ponto, mas Ralf sempre negou. Conseqüentemente, eu naturalmente me senti cada vez mais em conflito, não sabendo se minha mente estava me pregando uma peça", a "Spiegel" citou Cora Schumacher ainda mais. "Mas Ralf sempre foi meu conselheiro mais confiável. Confiei nele cegamente. E é por isso que sua palavra era lei".

Apesar da controvérsia em torno do anúncio de Ralf sobre sua homossexualidade, Cora enfrenta críticas por sua decisão de manter o sobrenome Schumacher. Ela afirmou: "Não vou deixar Ralf ganhar satisfação dessa situação". Também à luz das batalhas legais passadas de Ralf, Cora está reconsiderando sua decisão de renunciar ao nome Schumacher, achando "muito justo" se ele se redimir por suas ações.

