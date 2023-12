Converse com os seus pais agora para evitar mágoas mais tarde

Numa aula de ioga no andar de cima, algumas pessoas fazem alongamentos e trabalham o seu equilíbrio. Das cerca de uma dúzia de idosos presentes numa visita recente, nenhum escreveu um testamento ou traçou um plano para a forma como quer envelhecer.

"Estou a evitar planos", disse Adler, 80 anos, enquanto moldava uma máscara decorativa.

A pandemia de Covid-19 fez com que ela valorizasse o presente, disse ela, e prefere viver a vida "um dia de cada vez" em vez de fazer uma agenda para o futuro.

Paula Lawrie, que estava a terminar um ornamento de terracota adornado com flores e folhas, disse que estava a ponderar uma ordem de não reanimar, mas que ainda não tinha assinado o documento.

A estudante de ioga Jean Doak, que em breve completará 80 anos, disse que criou um fundo e um testamento depois de uma conversa casual com amigos durante uma viagem de avião. Mas ainda não pensou num testamento, apesar de passar várias horas por dia a cuidar de uma amiga.

"Quando chegar ao ponto de não poder (ser ativa), vai ser mau", disse Doak.

Adler, Lawrie e Doak disseram que não tinham planeado a forma como gostariam de viver os seus últimos anos de vida, incluindo a prestação de cuidados, a habitação e quem teria o poder de tomar decisões por elas. As três mulheres esperavam que qualquer descida fosse rápida e sem sofrimento.

São como muitos americanos, a maioria dos quais não planeiam suficientemente a forma como querem envelhecer.

Entre os cerca de 800 000 americanos inquiridos em 150 estudos, apenas 29% tinham concluído um testamento vital que detalhava os seus desejos de cuidados de saúde e apenas 33% tinham designado uma procuração para cuidados de saúde, de acordo com um estudo de 2017 da Universidade da Pensilvânia.

A pandemia não contribuiu muito para alterar este comportamento. Em maio de 2020, quando as pessoas mais velhas estavam a morrer de Covid-19 a taxas alarmantes, uma sondagem da Gallup revelou que mais de metade dos americanos inquiridos afirmaram não ter um testamento vital.

Para muitas pessoas, isso se resume a uma relutância natural em falar sobre sua própria mortalidade, dizem os especialistas.

"Quando não querem falar sobre qualquer assunto relacionado com a morte, dizem: 'Os meus filhos tratam disso'", afirma Barbra Braganza, assistente social que trabalhou durante oito anos na On Lok, uma organização comunitária de serviços para idosos em São Francisco. Então eu pergunto: "Oh, os seus filhos sabem disso? Esses são diálogos abertos perfeitos".

Braganza recomenda que as pessoas comecem a levantar as questões com os seus pais idosos gradualmente, apresentando vários cenários e opções. Em última análise, a pessoa terá de assinar documentos legais que reflictam os seus desejos sobre quem contactar em caso de emergência, quem pode tomar decisões sobre a sua saúde e em que circunstâncias quer ou não quer ser reanimada.

Os assistentes sociais podem ajudar as pessoas a atualizar as suas escolhas periodicamente, especialmente antes de eventos importantes como cirurgias ou se o decisor designado já não puder cumprir esse papel.

Os filhos adultos podem hesitar em participar nestas conversas, mas "pode acontecer que tenhamos de tomar uma decisão imediatamente. Queremos evitar isso", afirma Braganza.

Uma conversa contínua sobre o envelhecimento

O declínio da saúde ou os acidentes levam muitas vezes os idosos e as suas famílias a reconhecer e a planear o envelhecimento, dizem os gerontólogos e os assistentes sociais, mas estas discussões não devem esperar até as pessoas serem idosas.

A conversa deve começar cedo e continuar ao longo da vida de uma pessoa, disse Andrew Scharlach, professor emérito Kleiner de Envelhecimento na Escola de Bem-Estar Social da Universidade da Califórnia, Berkeley. E não se deve limitar ao envelhecimento, mas também estender-se à carreira, ao planeamento financeiro e a outros aspectos da vida.

A conversa contínua permite que os membros da família compreendam o que é importante para a pessoa idosa, "para que possam ajudá-la a ter o que deseja", disse Scharlach. Começar cedo significa que a pessoa idosa pode ficar menos nervosa com o facto de os filhos a considerarem incapaz e tomarem as decisões sem o seu consentimento.

A conversa pode ser mais difícil de ter quanto mais tempo for adiada, como descobriu Cuidonce Corona, uma supervisora clínica de saúde mental que trabalha com adultos mais velhos em Berkeley, quando tentou orientar um homem e a sua família durante uma crise de saúde.

"Sentei-me com um idoso quando lhe foi diagnosticada a doença de Alzheimer e ele estava com medo porque a mãe tinha morrido de Alzheimer e ele viu o declínio do irmão", disse ela.

Inicialmente, Corona pensou que o medo do irmão se devia aos sinais e sintomas que estava a sentir, por isso sugeriu que a família discutisse as opções de cuidados ou se o homem deveria mudar-se para uma residência assistida.

"Quando a discussão se intensificou, o homem recostou-se no sofá com as mãos no rosto", disse Corona. "De repente, apercebi-me de que o seu stress era, na verdade, sobre o que o diagnóstico significava para ele e para a sua família."

Corona falou com cada membro da família individualmente, e eles elaboraram um plano. Alguns membros organizaram serviços de apoio ao domicílio, enquanto outros concordaram em tratar das contas e outros ofereceram-se para ajudar a pagá-las.

Reduzir o risco de quedas

Uma forma de planear é avaliar a casa de um ente querido quanto aos riscos de queda e adaptá-la a coisas como andarilhos e cadeiras de rodas.

A gerontóloga Dra. Machiko Tomita, professora clínica de ciências da reabilitação na Universidade de Buffalo, em Nova Iorque, liderou uma equipa no desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação da segurança doméstica.

A sua lista de verificação descreve os potenciais perigos de uma casa, identificando itens que podem aumentar o risco de quedas e sugerindo medidas para as evitar. Tomita afirmou que 1 em cada 3 idosos cai todos os anos e cerca de metade desses idosos volta a cair no ano seguinte. Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA consideram as quedas como a principal causa de lesões em pessoas com 65 anos ou mais.

"É possível melhorar o equilíbrio e treinar o corpo até aos 74 anos, mas depois dos 75 vai ser muito difícil", afirma Tomita.

Ela recomenda que se preste atenção aos sinais de envelhecimento antes de completar 65 anos. Isso inclui monitorizar o peso, a ingestão de água, a nutrição, o exercício e a avaliação do ambiente residencial.

Outra ferramenta útil é a "Regra dos 40-70", um plano de uma empresa de cuidados domiciliários para iniciar estas conversas. A regra baseia-se numa aproximação de que quando as pessoas se aproximam dos 40 anos, os seus pais têm cerca de 70 anos, o que é uma boa altura para ter a conversa sobre o envelhecimento para abranger a organização da vida, as finanças, a saúde, a condução, o namoro e as questões do fim da vida.

"Uma das motivações por trás do 40-70 foi que talvez o gatilho devesse ser uma idade específica, em vez de esperar que um evento acontecesse", disse Jake Harwood, professor de comunicação da Universidade do Arizona que contribuiu para a Regra 40-70 da Home Instead. "Se algo acontecer, eles podem colocar um plano em ação."

Harwood acredita que as pessoas mais velhas devem iniciar a conversa, porque as gerações mais jovens podem ter medo de ofender ou envergonhar seus pais.

"Podem ser claros: 'Não preciso de ajuda neste momento, estou perfeitamente bem a conduzir, a tratar da casa e a cozinhar sozinho, mas quero planear o que pode acontecer daqui a cinco ou dez anos'", afirma Harwood. "Considerando que, se você esperar até ter um acidente de carro, seu filho vai realmente tirar as chaves do carro.

Scharlach recomenda que os filhos adultos comecem a conversar com os pais falando sobre outras pessoas que estão a lutar contra o envelhecimento. "Vejo o teu irmão ou a tua irmã ou o tio Joe, sabes, onde as coisas estão a acontecer com eles. Não quero que isso te aconteça a ti".

Os especialistas aconselham que se comece pelos mesmos princípios orientadores: compreender e respeitar as prioridades e os desejos de uma pessoa relativamente à forma como quer envelhecer e ajudá-la a chegar lá.

Leqi Zhong é redatora do Programa de Reportagem Investigativa da Escola de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade da Califórnia, Berkeley. Fez a reportagem desta história através de uma bolsa da Fundação SCAN.

