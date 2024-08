"Estamos animados com essa colaboração"

- Contrato de alto valor selado para Podcast Venture

"Estamos animados para nos juntarmos à 'Wondery' no próximo capítulo de New Heights", disseram os irmãos futebolistas em um comunicado. "Estamos gostando desse show e de sua base de fãs apaixonados que cresceram conosco nas últimas temporadas", eles expressaram. Essa colaboração deve levá-los "a alturas ainda maiores" e proporcionar "alguns momentos bem estelares", eles sugeriram. "Mal podemos esperar pela estreia da temporada 3", eles deixaram escapar.

O chefe da "Wondery" elogiou o duo por oferecer "sentimentos únicos por trás das câmeras da temporada da NFL e dos esportes profissionais", acompanhados de "humor de cortar o gelo, conversas atuais e conversas com estrelas". De acordo com a declaração da Amazon, a "Wondery" adquiriu os direitos exclusivos do podcast semanal, com a plataforma obtendo direitos exclusivos de distribuição para todos os episódios, incluindo os antigos, a partir de 28 de agosto. A "Wondery" também tem permissão para criar versões auditivas internacionais.

Podcast já é um sucesso

A fama do jogador da NFL Travis Kelce vai além do campo, como revelou uma pesquisa da Edison Research. Os dados mostraram que "New Heights" ocupava o quarto lugar entre os podcasts mais ouvidos nos EUA no primeiro trimestre. Este acordo pode impulsioná-los para o mercado internacional. Apesar da falta de acordo, Kelce, tight end dos Kansas City Chiefs, estava indo bem: seu novo contrato até 2027 é relatado como valendo cerca de $34 milhões (cerca de €31 milhões), de acordo com um jornalista da NFL Network.



