Consumir de 1 a 3 xícaras de café por dia pode melhorar a saúde do coração, segundo pesquisas recentes.

Consumo moderado de cafeína, que inclui cerca de 1 a 3 xícaras de café ou chá diariamente, foi associado a um menor risco de contrair várias doenças cardiometabólicas, de acordo com o principal autor do estudo, Dr. Chaofu Ke, professor associado de epidemiologia e biostatística na Universidade Soochow, em Suzhou, China.

A multimorbidade cardiometabólica (CM) se refere à ocorrência conjunta de pelo menos duas condições cardiometabólicas, como doença cardíaca, acidente vascular cerebral, diabetes e hipertensão.

O Dr. Ke observou que o consumo de café e cafeína pode ter um papel protetor significativo em várias etapas do desenvolvimento da CM.

Os pesquisadores examinaram dados de mais de 360.000 indivíduos no UK Biobank, uma importante base de dados biomédicos e recursos de pesquisa. Aqueles analisados não tinham nenhuma doença cardiometabólica no início.

O consumo autoprovado de cafeína por meio de café, chá preto ou chá verde, bem como as doenças cardiometabólicas que eles desenvolveram, foram incluídos nos dados do estudo, publicados na terça-feira no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism da Sociedade Endócrina.

Pessoas que consumiram quantidades moderadas de cafeína tiveram um menor risco de desenvolver nova ocorrência de multimorbidade cardiometabólica. O risco diminuiu em 48,1% para aqueles que tinham 1 a 3 xícaras diariamente e em 40,7% para aqueles que consumiam 200 a 300 miligramas de cafeína diariamente, em comparação com não bebedores ou bebedores leves, de acordo com o Dr. Ke.

O Dr. Gregory Marcus, associado-chefe de cardiologia para pesquisas e professor de medicina na Universidade da Califórnia, em São Francisco, elogiou o grande tamanho da amostra do estudo e o uso de múltiplos biomarcadores.

Marcus disse que os riscos de saúde cardíaca reduzidos no estudo acrescentam às evidências crescentes de que a cafeína e substâncias contendo cafeína, como café e chá, podem afetar positivamente a saúde cardiovascular.

O que os pesquisadores ainda não sabem

Enquanto a metodologia e os resultados do estudo são fortes e estão alinhados com os dados existentes sobre cafeína e saúde do coração, ainda há questões sobre a extensão da relação entre cafeína e saúde do coração, disse Marcus.

De acordo com Marcus, é importante ter cautela ao inferir efeitos causais entre cafeína, chá e café e riscos reduzidos de doenças cardiovasculares, já que o estudo é observacional e apenas demonstra uma ligação entre cafeína e saúde do coração; outros fatores podem ser os verdadeiros responsáveis pela melhoria da saúde do coração.

É possível que os efeitos protetores observados não existam realmente, e as associações positivas sejam explicadas por um determinante não medido ou desconhecido, acrescentou Marcus. Por exemplo, aqueles mais propensos a consumir essas substâncias também podem ter dietas mais saudáveis ou se engajar em mais atividade física.

O estudo não levou em conta o impacto da cafeína de bebidas carbonatadas ou energéticas, deixando os pesquisadores incapazes de concluir se essas substâncias também teriam um efeito positivo, de acordo com o Dr. Ke.

Devo começar a beber café?

Vários estudos sugerem benefícios do consumo de cafeína.

O Dr. Marcus mencionou vários estudos que indicam um menor risco de diabetes. Contrariamente à crença comum, o consumo mais alto de cafeína no café está associado a um menor risco de arritmias cardíacas, disse ele, citando seus e outros estudos.

No entanto, a maioria dessas pesquisas é observacional, e um único estudo mostrou resultados mistos, com maior ingestão de cafeína associada a mais passos diários, mas menos sono.

Embora o novo estudo deva dar conforto aos entusiastas do café e do chá, o Dr. Marcus alertou que não era necessariamente uma razão para estabelecer uma rotina regular de cafeína.

“Mais nem sempre é melhor”, enfatizou o Dr. Marcus.

“Mesmo que a cafeína, o café e o chá nas quantidades descritas neste estudo sejam saudáveis, há fortes evidências de que a ingestão alta de cafeína, especialmente quando combinada em concoções artificiais como bebidas energéticas, pode causar problemas de ritmo cardíaco perigosos e até mesmo perigosos.”

Os resultados sugerem que o consumo moderado de cafeína, muitas vezes por meio de café ou chá, pode contribuir potencialmente para o bem-estar ao reduzir o risco de desenvolvimento de multimorbidade cardiometabólica. Beber regularmente café ou chá, dentro dos limites recomendados, pode contribuir para uma melhor saúde, como sugerem vários estudos.

No entanto, é importante ter uma abordagem equilibrada, levando em consideração que a ingestão excessiva de cafeína, especialmente quando combinada em bebidas energéticas, foi associada a potenciais problemas de ritmo cardíaco e outros problemas de saúde.

