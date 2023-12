Conheceram-se num autocarro Greyhound no dia de Natal. Estão casados há 60 anos

Era a noite do dia de Natal de 1962. Ruth viajava no autocarro Greyhound da casa dos pais em Olympia, Washington, para a sua casa em Seattle, Washington.

Tinha passado um dia divertido e festivo com a família. Mas Ruth estava a trabalhar a 26 de dezembro e precisava de regressar a tempo. Tinha 18 anos, era o seu primeiro emprego e não queria correr o risco de chegar atrasada.

"Por isso, apanhei o autocarro Greyhound, entrei e sentei-me no primeiro lugar que estava disponível, que era ao lado de um jovem bem parecido", conta Ruth à CNN Travel.

"Adormeci imediatamente e acordei com a cabeça no ombro dele".

Ainda com os olhos ligeiramente turvos, Ruth corou quando se apercebeu do que tinha acontecido. Pediu desculpa ao desconhecido que estava ao seu lado, endireitou a blusa e tentou recuperar a compostura.

"Oh, meu Deus, peço desculpa", disse.

Mas o homem afastou as suas desculpas, sorriu e apresentou-se.

Tratava-se de Andy Weller, de 21 anos. Tinha estado no autocarro desde Astoria, Oregon, e dirigia-se para a base militar de Fort Lewis, Washington, onde estava estacionado.

Andy reparou em Ruth assim que ela entrou no autocarro.

"Olhei para ela porque vi o seu lindo cabelo ruivo", conta hoje à CNN Travel.

E reparou quando ela adormeceu no seu ombro. Andy não sabia o que fazer. Deveria acordá-la? Seria uma falta de educação? E se ela perdesse a paragem?

Quando o Greyhound chegou a Nisqually Hill, na Interstate 5, não muito longe de Fort Lewis, Andy cutucou Ruth gentilmente.

"Demorei muito tempo a ter coragem porque era tímido", recorda. "Finalmente ganhei coragem suficiente para dizer, pelo menos, 'Olá'."

Nos 20 minutos seguintes, enquanto o autocarro percorria as estradas arborizadas de Washington, Andy e Ruth conversaram.

"Começámos a falar um com o outro", diz Ruth. "Era muito frívolo. Sabe, 'Qual é o seu nome? E como estás? E para onde vais? E descobrimos que estávamos a voltar para os nossos locais de trabalho."

Não houve tempo suficiente para ir muito além destas apresentações. Mas tanto Ruth como Andy apreciaram a conversa e a companhia um do outro.

Depois, o autocarro parou em Fort Lewis.

"Este sou eu", disse Andy. Pegou na mala e ia sair, mas fez uma pausa.

"Vamos trocar moradas?", sugeriu. Ruth concordou prontamente.

"Assim, quando o autocarro parou em Fort Lewis, eu estava a dar-lhe a minha morada", recorda hoje. "O condutor do autocarro ficou um pouco irritado. Ele disse: 'Tenho um horário a cumprir'."

Os dois estranhos separaram-se, ambos na esperança de que não fosse a última vez que se encontrassem.

Cartas e incertezas

Andy era um romântico. Quando escreveu a Ruth pela primeira vez, já estava a pensar se ela poderia ser "a tal".

Mas depois soube, através da resposta de Ruth, que ela estava noiva de outra pessoa - um homem que ela conhecia desde a infância.

"Ele estava na Força Aérea. Não o via nem estava perto dele há quase um ano", explica Ruth.

Quando Ruth conheceu Andy, ainda tinha a intenção de casar com o seu amor de infância. Mas também não teve qualquer pejo em dar a Andy a sua morada. Afinal, não havia nada de especificamente romântico nas suas interacções no autocarro.

"Ele tinha pedido a minha morada e eu pensei: 'Bem, não havia mal nenhum em escrever a alguém'", diz Ruth.

Mas Andy estava menos seguro da situação.

"Eu não sabia onde me encaixava", diz Andy hoje. "Eu rejeitei-a."

Mas depois, sem mais nem menos, o noivo de Ruth terminou o noivado.

"Ele acabou comigo - o que acabou por ser uma coisa muito boa", diz ela.

O ex-noivo, ao que parece, tinha conhecido outra pessoa.

Ruth ficou mais chocada do que perturbada. Lembra-se de entrar na sala de estar do seu apartamento em Seattle e partilhar a notícia com a sua colega de quarto. A reação da amiga foi pragmática.

"Ela disse: 'Não vais ficar aqui sentada no apartamento sem fazer nada, mal-humorada e triste'", recorda Ruth.

A colega de quarto sugeriu que Ruth podia sair com alguns dos homens que conheciam em Seattle. Foi então que a amiga de Ruth se lembrou do homem do autocarro - Ruth devia escrever a Andy e dizer-lhe que era solteira, insistiu a colega de quarto de Ruth.

"Ela disse: 'Se não pegares numa caneta e escreveres a esse tipo de quem recebeste a carta, vou pedir a esses outros tipos para te levarem a sair todas as noites'", recorda Ruth.

"Bem, eu não era pessoa de sair. Não me agradava sair todas as noites. Por isso, escrevi a carta."

"E ela escreveu-a", diz Andy. "E então juntámo-nos."

"Correspondemo-nos durante bastante tempo", diz Ruth. "Ficávamos sempre ansiosos pelas cartas."

Em cartas enviadas de um lado para o outro, Ruth e Andy ficaram mais próximos.

"Partilhámos as coisas que gostávamos de fazer e os objectivos que estávamos a tentar alcançar", diz Ruth.

Algumas semanas depois de se corresponderem, Ruth disse a Andy que estava a pensar em voltar para Olympia, Washington, onde viviam os seus pais.

Andy sugeriu que podia ajudar Ruth a mudar-se - seria uma oportunidade para a voltar a ver e verificar se a sua ligação epistolar se traduzia na vida real.

"Fui até lá", diz Andy. "Bati à porta e ela abriu-a. O resto é história."

A química entre eles foi evidente desde o início. Quase de imediato, Andy perguntou a Ruth o que é que ela ia fazer no dia 22 de agosto.

"Como é que eu hei-de saber?", disse Ruth. "Porquê?"

"Bem, pensei que nos podíamos casar nesse dia", disse Andy.

"De jeito nenhum", disse Ruth, rindo.

Mas quando entraram juntos noutro autocarro Greyhound - desta vez viajando de Seattle para Olympia - Ruth sentiu cada vez mais a certeza de que queria que Andy fizesse parte da sua vida.

Esta certeza só foi confirmada quando "quase a meio caminho entre Seattle e Olympia, Andy começou a cantar para mim", diz Ruth.

"Ele cantou para mim durante quase todo o caminho de volta e fez-me uma serenata."

A partir daí, Andy vinha visitar Ruth em Olympia sempre que podia. E sempre que estavam separados, Andy e Ruth continuavam a escrever cartas.

"Vimo-nos todos os fins-de-semana, pelo que grande parte das nossas cartas consistia no que fazíamos durante a semana e nas saudades que tínhamos um do outro", recorda Ruth.

Aos fins-de-semana, Andy pedia emprestado o carro de um colega do exército, ia buscar Ruth e dirigiam-se ao Squaxin Park, na zona ribeirinha da cidade.

"Dávamos as mãos, caminhávamos juntos e falávamos juntos", diz Andy.

"Fiquei a conhecê-lo", diz Ruth. "E gostei do que vi."

Uma proposta pouco ortodoxa

A 4 de julho de 1963, Ruth e Andy estavam a passar o feriado juntos quando, de repente, Ruth entregou a Andy um grosso envelope branco.

Era um convite de casamento. Andy olhou para Ruth em choque.

"Estava a pensar se ela iria casar com o outro tipo", diz ele, referindo-se ao ex-noivo de Ruth.

"Comecei a ler o convite. E, claro, fiquei um pouco perturbado no momento - até chegar à parte que dizia que ela ia casar comigo."

Ruth teve a ideia quando estava sozinha um dia, durante a semana, a pensar em Andy e na ideia de um futuro com ele. Ele tinha voltado a falar de casamento algumas vezes.

"Pus-me a pensar: 'Amo mesmo este homem'. Por isso, fui à tipografia e mandei imprimir os convites de casamento", recorda Ruth.

Ruth não fazia ideia do local do casamento ou de qualquer outro pormenor. Mas sabia quando seria o casamento. Não havia dúvidas quanto a isso - 22 de agosto, a data que Andy tinha sugerido no seu segundo encontro.

Quando ela lhe entregou o convite, Andy ficou impressionado e depois encantado. Abraçou Ruth com força.

E alguns meses mais tarde, a 22 de agosto de 1963, Andy e Ruth casaram-se em Olympia, Washington, na igreja que Ruth frequentava em criança. Ruth adoptou o nome de Andy, tornando-se Ruth Weller.

O casal estendeu o convite de casamento a todos os frequentadores da igreja local. Esperavam cerca de 100 convidados, mas no final o número aproximou-se dos 200 - todas as pessoas que tinham visto Ruth crescer queriam estar presentes para brindar a ela e a Andy.

Graças ao aumento do número de convidados, no dia do casamento, Ruth apercebeu-se de que não tinham bolo de casamento suficiente para todos os convidados. Tiveram de se esforçar para encontrar mais.

"Tínhamos todo o tipo de bolos diferentes", recorda Ruth. Correu tudo bem e foi uma celebração especial.

Crescendo juntos

Ruth e Andy estavam entusiasmados por começar a vida de casados. Mas eram ambos muito jovens e os seus primeiros anos juntos foram uma curva de aprendizagem.

"Nenhum de nós tinha namorado muito - como eu disse, estava noiva de outro jovem, mas não tinha namorado muitos outros jovens", diz Ruth. "E, portanto, basicamente crescemos juntos durante esse tempo."

O casal também estava ocupado com os seus empregos. Ruth trabalhava para o estado de Washington, Andy deixou o exército e começou também a trabalhar para o estado de Washington, no departamento de licenças.

O casal apercebeu-se de que tinham, como diz Ruth, "personalidades muito diferentes". Mas tinham uma forma semelhante de ver o mundo e sentiram-se como uma equipa desde o início. Foi "mágico", diz Ruth.

No primeiro Natal, o aniversário do seu encontro, o casal celebrou indo juntos à loja dos 88 cêntimos para fazer as compras de Natal.

"Tínhamos acabado de nos casar e as coisas estavam apertadas", diz Andy.

Eles riram-se enquanto passeavam pela loja, comprando pequenas prendas para os seus entes queridos. Era a primeira vez que davam presentes como casal e sentiam-se especiais.

Depois, reuniram-se com a família.

"Sempre tivemos uma família muito unida e divertimo-nos muito e convivemos uns com os outros", diz Ruth. "Os meus pais adoravam o Andy."

Com o tempo, Ruth e Andy tiveram três filhos. Eles se mudaram de Olympia, Washington, para Yakima, Washington.

Eles adoravam ser pais.

"Andy é uma pessoa maravilhosa. Ele é atencioso. Esteve sempre presente para nós, a sua família, em todos os aspectos", diz Ruth.

"Ela esteve sempre presente com as crianças, guiando-as, orientando-as", diz Andy.

"Mas será que foi sempre fácil? Não", diz Ruth.

A filha de Ruth e Andy, Joanne, nasceu com síndrome de Maffuci, uma doença óssea rara, e precisou de muitos cuidados extra quando era pequena.

"Ela cresceu e tornou-se numa jovem muito brilhante. Foi despachante do 112 durante vários anos. Deu-nos um neto adorável", diz Ruth.

Joanne faleceu, infelizmente, há alguns anos.

"Passámos por coisas como estas - que muitas outras pessoas não têm de enfrentar e não têm de descobrir como ultrapassar", diz Ruth. "É verdade que acredito que isso nos tornou mais fortes um para o outro."

Ao longo das décadas que passaram juntos, Ruth e Andy apoiaram-se mutuamente nos momentos difíceis e animaram-se mutuamente nos bons momentos.

O segredo, diz Ruth, é "quando encontrares a pessoa certa, agarra-te bem".

"Sim, temos de passar por momentos difíceis", diz ela. "Mas lembra-te que também passas por bons momentos. E esses são aqueles a que nos agarramos e que mantemos perto de nós. E lembra-te. São essas coisas que nos fazem continuar."

Sentir-se grato

Ao longo das décadas, Ruth e Andy começaram a associar a sua história de amor a uma canção em particular, "I Say a Little Prayer", gravada pela primeira vez por Dionne Warwick em 1967, e mais tarde lançada por Aretha Franklin no ano seguinte.

Andy cantava frequentemente a letra da canção a Ruth. A canção ainda hoje ecoa na vida dos dois, que agradecem regularmente a presença um do outro nas suas vidas.

"É um pouco invulgar conhecer alguém num autocarro Greyhound que nunca se viu antes e estabelecer uma ligação", diz Ruth. "Na verdade, é até um milagre que isso aconteça - dois estranhos juntam-se e acabam por se casar um com o outro. E casados há tanto tempo como nós".

No passado mês de agosto, Ruth, que tem agora 79 anos, e Andy, que tem 82, celebraram o seu 60º aniversário de casamento.

O seu aniversário de casamento é um dia importante para ambos - mas o dia de Natal também o é.

"Todos os dias de Natal recordamos", diz Ruth. "Olhamos para o outro lado da mesa e sabemos o que o outro está a pensar."

Este Natal, o casal vai celebrar o dia com os seus entes queridos ao seu lado. Ruth e Andy continuam próximos da sua família, que conta agora com quatro netos e 10 bisnetos.

"Adoro estar vivo e ver os nossos netos a crescer, as suas famílias e os seus bisnetos", diz Andy.

"É absolutamente maravilhoso", diz Ruth. "Os abraços deles são muito importantes para nós, especialmente nesta idade.

"Estamos ansiosos por estar juntos neste Natal, 61 anos depois de nos termos conhecido", continua ela. "Tenho a certeza de que vamos recordar, rir, brincar e ser gozados por causa do nosso encontro casual há 61 anos, no dia de Natal de 1962."

