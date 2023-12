Conheça Roni Saslove, a enóloga pioneira de Israel

Mas quando se trata de enólogos individuais que colocam o vinho israelita no palco mundial, o nome de ninguém surge com mais frequência do que o de Roni Saslove.

A enóloga, sommelier e educadora nascida no Canadá e criada em Israel tem no sangue o amor pelo ar livre e pela indústria do vinho.

O seu pai, Barry Saslove, fundou a sua homónima Saslove Winery nas Colinas de Golan em 1991, e tornou-se claro que Roni seria o único dos seus filhos a prosseguir o negócio da família.

Trabalhou na sua primeira vindima com apenas catorze anos e ficou imediatamente viciada.

Durante o serviço nacional obrigatório após o ensino secundário, trabalhou como guia da natureza para soldados.

Saslove acabou por se juntar ao pai na adega, mas tinha objectivos que iam para além das videiras: cultivar não só o vinho, mas também encorajar os israelitas - especialmente as mulheres - a experimentar o vinho e a aprender mais sem se sentirem intimidados.

Ela reparou na forma como muitos consumidores, sobretudo mulheres, chegavam a uma prova de vinhos e pediam imediatamente desculpa por não saberem nada sobre vinho ou por não terem provado muitos tipos diferentes.

Outros sentiam-se inseguros e ficavam nervosos com a possibilidade de pedir o vinho "errado".

Isso fez com que Saslove começasse a considerar uma transição na sua carreira, não apenas como enóloga, mas como evangelista do vinho.

A sua família vendeu a adega e Saslove mudou-se para Telavive, onde abriu a Tasting Room no moderno bairro de Sarona, dando às pessoas a oportunidade de provar diferentes vinhos, aprender sobre diferentes colheitas e experimentar combinações de comida.

Agora, tornou-se uma espécie de embaixadora do vinho israelita, viajando pelo mundo em nome da sua terra natal e incentivando as pessoas de todo o mundo a experimentar alguns dos melhores vinhos de Israel.

"Os vinhos israelitas - tal como Israel - são muito complexos", ri-se.

Um bom sítio para começar? Com um dos vinhos da própria Saslove, é claro. "Adom", que significa tinto em hebraico, é um dos favoritos da vinicultora.

Fonte: edition.cnn.com