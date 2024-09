Conclusões insatisfatórias com conclusões prometidas satisfatórias

Após 19 investigações conjuntas, Janneke e Brix encerram suas atividades. O último caso deles, de forma elegante, ilustra a lacuna que sua partida deixará no futuro.

O narrador, com um ar de satisfação, destaca a situação angustiante de Tristan Grünfels (Matthias Brandt): seu fracasso em se entregar, ajudar seu irmão, proteger sua filha e o desinteresse de sua esposa em passar tempo com ele. A pergunta pairando no ar sobre como tudo isso termina sugere um final sombrio.

Certamente, não há nenhum raio de esperança em "Es grünt so grün, wenn Frankfurtts Berge blüh'n" para o assassino torturado Grünfels ou para os investigadores Janneke (Margarita Broich) e Brix (Wolfram Koch), que trabalham em seu último caso para o "Tatort". No entanto, não se pode negar que há razões para comemorar. Os roteiristas Michael Proehl e Dirk Morgenstern, junto com o diretor Till Endemann, tecem uma mistura emocionante de motivações, gêneros e histórias para a grande final que surpreendentemente se complementam e entregam uma explosão satisfatória.

Obra-prima cinematográfica

"Janneke e Brix estão entre os duos do 'Tatort' que deslizam facilmente para um cenário urbano: investigadores diretos com um toque de noir", elogia Proehl, que escreveu o primeiro livro para o duo, "Kälter als der Tod". O passar do tempo é profundo: "Lembro de redigir em uma cabana congelada na ilha de Rügen. (...) Agora parece que estamos ajudando Janneke, Brix, Fanny e Jonas (que eram sem nome na época) a se mudarem, tendo feito parte de sua transição."

O fato de que o mesmo autor escreveu o início e o fim é um presente de despedida emocionante - metaforicamente falando - para Janneke e Brix: as altas e baixas emocionais, o desmantelamento de crenças antigas; um toque de Caspar David Friedrich aqui ("Distúrbios da alma alemã"), uma pitada de "Falling Down" ali; e no meio, Matthias Brandt entregando uma interpretação excepcional do psicólogo perturbado - que viagem emocionante e verdadeira obra de arte cinematográfica.

Não é comum, mas acontece: justo quando pensávamos que eles tinham alcançado o auge, Janneke e Brix decidem encerrar suas atividades. E agora, o que vem depois? "Wolfram e eu nos conhecemos há anos no palco, e trabalhar juntos no 'Tatort' de Frankfurt foi um verdadeiro prazer", explica Broich. "Foi claro que só iríamos nos separar do 'Tatort' como uma equipe. Agora é hora de nos despedirmos de Frankfurt, enquanto procuramos novas experiências, empreendemos projetos diferentes e retorno ao palco para mim e explorar mais a fotografia e dedicar mais tempo aos netos."

Após seu caso final memorável, os fãs da série de televisão "Tatort" sentirão muito a falta do dinâmico duo Janneke e Brix. Sua partida marca o fim de uma era, enquanto eles se despedem de seu parceiro de sucesso e embarcam em novas aventuras.

Leia também: