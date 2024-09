Concentrações elevadas de chumbo detectadas em 12 variedades diferentes de misturas de canela e especiarias, de acordo com as conclusões do inquérito

Pó de canela fornecido por Paras apresentou o maior teor de chumbo, com 3.52 partes por milhão (ppm), segundo o estudo. O pó de canela da EGN veio logo em seguida, com um nível de chumbo de 2.91 ppm. Os níveis mais elevados foram encontrados na canela moída da Mimi's Products (2.03 ppm), na canela moída da ShopRite Bowl & Basket (1.82 ppm), na canela moída da Rani Brand (1.39 ppm), no pó de canela da Zara Foods (1.27 ppm), no pó de canela em pau da Three Rivers (1.26 ppm), no pó de cinco especiarias da Yu Yee Brand (1.25 ppm), no pó de cinco especiarias da BaiLiFeng (1.15 ppm), no pó de cinco especiarias da Spicy King (1.05 ppm), no pó de canela da Badia (1.03 ppm) e no pó de canela da Deep (1.02 ppm).

Paras e EGN informaram à Consumer Reports que cessariam as vendas e instruiriam as lojas a remover esses itens contaminados de suas prateleiras. A CNN entrou em contato com todas as 12 empresas para comentar.

A Mimi’s Products afirmou que confia nos relatórios analíticos fornecidos pelos seus fornecedores, que indicam que "nenhum nível de chumbo acima de 1 parte por milhão foi encontrado em nossa canela moída", conforme confirmado pela porta-voz Nuria Lambert.

A Wakefern Food Corp., que possui a ShopRite Bowl & Basket, afirmou por e-mail que a qualidade de seus produtos é sua principal prioridade e que sua canela atende a todos os padrões de segurança e qualidade.

A Badia Spices confirmou por e-mail que seus produtos de canela moída atendem a todas as regulamentações federais e internacionais.

A Guitar, da FDA, afirmou por e-mail que "quantidades vestigiais de chumbo são encontradas em quase todos os produtos alimentares cultivados em todo o mundo". A FDA ainda não estabeleceu uma regulamentação formal para chumbo em especiarias e não emitiu nenhum alerta ou recalls para produtos de especiarias com níveis de chumbo abaixo de 2 partes por milhão.

A CNN não recebeu resposta das outras fabricantes ou da American Spice Trade Association até o momento da publicação.

Nenhum nível de chumbo é seguro para o consumo

A Codex Alimentarius, um corpo internacional criado pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, está considerando estabelecer um nível máximo de 2.5 ppm para chumbo em especiarias de casca, como a canela, em 2024, de acordo com a FDA.

No entanto, níveis de chumbo acima de 1 ppm acionam um recall no estado de Nova York, o único que regula metais pesados em produtos de especiarias. A Consumer Reports alertou as autoridades do estado de Nova York, e a CNN entrou em contato com o Departamento de Saúde do Estado de Nova York para determinar se eles tomariam alguma ação com base no relatório, mas não recebeu resposta antes da publicação.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos afirma que não existe um nível seguro de chumbo para o consumo humano. O chumbo se acumula no corpo ao longo do tempo e é um "metal tóxico" que pode prejudicar as pessoas, mesmo em baixos níveis de exposição, especialmente crianças.

A Organização Mundial da Saúde estima que quase um milhão de vidas foram perdidas devido à exposição ao chumbo em 2019, e que o chumbo foi responsável por 21,7 milhões de anos perdidos devido a sua longo prazo efeitos na saúde.

Em altos níveis de exposição, o chumbo pode causar danos graves ao cérebro e ao sistema nervoso central, levando à coma, convulsões e até à morte. Crianças que sobrevivem à intoxicação por chumbo grave podem ficar com deficiências intelectuais e transtornos do comportamento de forma permanente.

Níveis mais baixos encontrados em outras marcas

A Consumer Reports coletou aproximadamente três amostras de 36 diferentes itens de especiarias, incluindo canela, garam masala e várias misturas de especiarias. As marcas de especiarias principais foram adquiridas em supermercados comuns, enquanto as marcas menores foram obtidas em lojas internacionais em Connecticut, Nova Jersey e Nova York, bem como online.

Além das doze marcas com níveis de chumbo acima de 1 ppm, 18 marcas de canela ou misturas de especiarias continham níveis de chumbo que variavam de 0,87 a 0,23 ppm, de acordo com o relatório. Seis produtos de canela foram testados em níveis ainda mais baixos.

Isso inclui canela moída e canela moída orgânica vendidas pela 365 Whole Foods Market, que continham 0,12 e 0,02 ppm de chumbo, respectivamente. A Morton & Bassett San Francisco 100% organic ground cinnamon, a Loisa organic cinnamon e o Sadaf cinnamon powder foram testados com 0,04 ppm de chumbo. O Sadaf seven spice blend teve um nível ligeiramente mais alto de chumbo, com 0,15 ppm.

No entanto, uma vez que a testagem da Consumer Reports avaliou apenas três amostras de cada marca, os resultados não podem determinar se níveis semelhantes de chumbo seriam encontrados em todos os produtos vendidos sob essa marca, de acordo com James Rogers, diretor de pesquisa e testes de segurança alimentar da Consumer Reports.

"Não temos recursos para testar centenas e centenas de amostras, o que seria o método correto de fazê-lo", afirmou Rogers. "Isso é um teste pontual de cada produto e pode servir como ponto de partida para um consumidor realizar mitigação de riscos reconhecendo que o chumbo está presente em nosso solo e água, e pode haver outras fontes de chumbo na sua dieta também".

No outono de 2023, níveis surpreendentemente altos de chumbo foram detectados em sachês de compota de maçã para crianças com sabor de canela importada do Equador e distribuídos pelas marcas WanaBana, Schnucks e Weis. Os níveis de chumbo foram relatados como astronomicamente maiores do que em qualquer screening de especiarias, variando de aproximadamente 2.300 partes por milhão (ppm) a cerca de 5.100 ppm, de acordo com a FDA dos EUA.

Desde então, a FDA vem emitindo alertas de saúde pública sobre o teor excessivo de chumbo em vários produtos de canela. O último alerta, publicado em agosto, listou uma dúzia desses itens com níveis de chumbo tão altos quanto 3,93 ppm.

Apesar de vários fabricantes terem retirado voluntariamente seus produtos, a FDA não possui o poder legal para obrigar os fabricantes a fazê-lo, ressaltou Rogers.

A FDA não possui autoridade compulsória de recall, então eles dependem das corporações para agirem de forma responsável, o que não ocorre de forma uniforme, afirmou ele. "Não há limites definidos para chumbo na canela, portanto, não há leis para exigir um recall. Eles só podem distribuir alertas de saúde pública."

O problema principal, segundo Dr. Pieter Cohen, professor associado de medicina na Cambridge Health Alliance em Somerville, Massachusetts, que não estava envolvido na pesquisa liderada pela Consumer Reports, é a falta de supervisão.

"Não há ninguém supervisionando a loja", declarou Cohen. "Não há ninguém para garantir a quantidade de metais pesados que os americanos encontram ao consumir produtos comuns, incluindo canela."

Cohen enfatizou que a FDA não especificou um nível seguro de chumbo na canela, deixando as corporações decidirem os níveis de exposição a chumbo em seus produtos, o que cria uma situação preocupante.

Após solicitação, a FDA recomendou que as pessoas parem de usar e descarte os itens específicos de canela moída após o lançamento de um alerta de saúde pública. De acordo com a porta-voz da FDA, Courtney Rhodes, os exames atuais da FDA de canela moída em pontos de venda e exames contínuos de canela moída de parceiros estaduais não indicam problemas com outros itens.

Rhodes acrescentou que os fabricantes não são obrigados a testar ingredientes ou produtos finais para metais pesados, incluindo aqueles comercializados para consumo infantil e juvenil.

Como parte da proposta orçamentária do governo Biden para o ano fiscal de 2025, a FDA está buscando revisar a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos para obrigar a indústria a testar produtos finais para poluentes e manter registros de testes amostrais para inspeção por oficiais da FDA. Além disso, Rhodes sugeriu que a FDA busca "nova autoridade para acessar e revisar esses registros de resultados de testes à distância".

Kristen Rogers, da CNN, contribuiu para esta matéria.

Diante das preocupações levantadas, é crucial que as pessoas priorizem sua saúde e bem-estar ao escolher produtos com menores níveis de chumbo. Por exemplo, a 365 Whole Foods Market oferece canela moída com 0,12 ppm de chumbo, enquanto a Morton & Bassett San Francisco 100% orgânica de canela moída, Loisa orgânica de canela e Sadaf cinamomo em pó contêm apenas 0,04 ppm de chumbo.

A maior atenção aos níveis de chumbo em especiarias e produtos alimentares destaca a importância dos órgãos reguladores, como a FDA, em definir e fazer cumprir limites seguros para chumbo na canela e outras especiarias para proteger a saúde e o bem-estar públicos.

