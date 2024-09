Compreender as vacinas oferecidas para o surto de vírus respiratórios deste ano

Segundo previsões do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, esta temporada de doenças respiratórias pode ser semelhante à do ano passado, que atingiu mais de 20 hospitalizações por 100.000 pessoas por semana no pico, e pior do que os tempos pré-pandêmicos. No entanto, há a possibilidade de que a carga da doença possa diminuir, e as taxas de vacinação desempenharão um papel crucial nisso.

O ano passado marcou a primeira vez que os EUA tinham vacinas para proteger contra todas as principais doenças respiratórias - Covid-19, gripe e RSV - mas a adoção da vacina foi insatisfatória para a estação.

"Nosso principal conselho para proteger você e seus entes queridos de doenças respiratórias é se vacinar", declarou a Dra. Mandy Cohen, diretora do CDC, em um comunicado. Planeje agora para receber tanto a vacina contra a gripe quanto a COVID atualizadas para você e sua família neste outono, bem antes do início da estação de vírus respiratórios.

Aqui está o que você precisa saber sobre as vacinas disponíveis para esta estação.

Vacinas contra a Covid-19

O CDC recomenda que todas as pessoas com idade igual ou superior a 6 meses recebam uma vacina contra a Covid-19 nesta estação para ficarem atualizadas. O vírus continua a mutar, e novas versões da vacina podem oferecer melhor proteção contra a doença grave ao se concentrar em variantes mais recentes.

Há uma variedade de opções; as vacinas de mRNA da Moderna e da Pfizer foram atualizadas para alvo o KP.2, uma variante proeminente nos EUA desde maio. São adequadas para indivíduos com idade igual ou superior a 6 meses. Uma vacina de proteína tradicional da Novavax, que alvo o JN.1, também está disponível, mas é aprovada apenas para aqueles com idade igual ou superior a 12 anos.

No entanto, a eficácia dessas vacinas na prática permanece desconhecida. No ano passado, as vacinas contra a Covid-19 ofereceram 54% de proteção contra infecção sintomática, de acordo com dados do CDC, apesar do aparecimento de novas variantes.

As vacinas atualizadas contra a Covid-19 estão atualmente disponíveis, mas o momento ideal para a injeção pode variar de acordo com as circunstâncias individuais.

"Você desfruta da maior proteção nas primeiras semanas a meses após a vacinação, após o que os anticorpos tendem a diminuir", afirmou a Dra. Sandra Fryhofer, representante da Associação Médica Americana no comitê consultivo independente de vacinas do CDC e membro de seu grupo de trabalho de vacinas contra a Covid-19, em um podcast. "Portanto, você pode querer agendar a vacinação para que os anticorpos atinjam o pico em eventos importantes como casamentos e grandes reuniões. No entanto, lembre-se de que enquanto você espera, ainda corre o risco de infecção pela Covid-19, e é mais seguro construir anticorpos através da vacinação do que através da infecção."

Os dados do CDC do ano passado sugerem que a proteção diminui significativamente cerca de quatro meses após a vacinação. Para indivíduos que recebem a dose agora, isso pode significar menos proteção perto do que é geralmente o pico da estação de vírus respiratórios.

No entanto, a Covid-19 está agora disseminada, então indivíduos em maior risco - incluindo idosos ou aqueles com sistemas imunológicos comprometidos - provavelmente não deveriam adiar, sugeriu Fryhofer. Eles devem receber a dose atualizada assim que possível, pelo menos dois meses após a última dose ou três meses após uma infecção recente.

Pessoas que recentemente tiveram uma infecção podem desejar esperar até seis meses antes de receber uma dose atualizada, de acordo com a epidemiologista Katelyn Jetelina, como mencionado em seu blog. "Não há mal algum se você receber antes, mas alguns estudos sugerem que esperar permite que nossas fábricas de anticorpos se adaptem de forma mais eficaz", ela escreveu.

Vacinas contra a gripe

Uma vacina contra a gripe sazonal também é recomendada para todas as pessoas com idade igual ou superior a 6 meses, e setembro e outubro são os meses ideais para as pessoas receberem sua dose, de acordo com o CDC.

Em geral, apenas uma dose da vacina contra a gripe é necessária anualmente. No entanto, algumas crianças que estão recebendo sua primeira vacina contra a gripe precisam de duas doses, administradas quatro semanas após a primeira.

Uma formulação de dose alta da vacina contra a gripe também está disponível para aqueles com idade igual ou superior a 65 anos.

Vacinas contra o RSV

O RSV pode representar uma ameaça significativa para adultos mais velhos e para bebês e crianças pequenas. Vacinas estão disponíveis para proteger tanto os adultos quanto as crianças.

O CDC atualizou suas recomendações para adultos mais velhos neste ano ao fornecer diretrizes mais claras. Todos os adultos com idade igual ou superior a 75 anos devem receber uma vacina contra o RSV, assim como aqueles com idade igual ou superior a 60 anos com riscos aumentados devido a certas condições médicas crônicas, como doenças pulmonares ou cardíacas, ou que residem em lares de idosos ou instalações de longo prazo.

Diferentemente das vacinas contra a gripe e a Covid-19, a vacina contra o RSV é administrada em uma única dose. Indivíduos que receberam uma vacina contra o RSV no ano passado, durante sua primeira disponibilidade, não precisam receber outra este ano.

Mulheres grávidas podem receber uma vacina contra o RSV que protege o bebê, ou os anticorpos podem ser administrados ao bebê após o nascimento.

É seguro receber múltiplas vacinas ao mesmo tempo

É seguro receber tanto a vacina contra a Covid-19 quanto a vacina contra a gripe ao mesmo tempo, de acordo com o CDC, e pode ser mais conveniente do que receber uma dose e adquirir uma doença no meio do caminho. Se você estiver recebendo várias doses ao mesmo tempo, elas podem ser administradas no mesmo braço, a pelo menos um polegar de distância, ou em braços diferentes.

O CDC também dá o sinal verde para receber vacinas contra a Covid-19, a gripe e o RSV ao mesmo tempo, para indivíduos que são elegíveis. Não há período de espera recomendado entre elas. No entanto, a agência observa, "pessoas que recebem uma vacina contra o RSV e uma vacina contra a gripe na mesma visita podem ser mais propensas a apresentar reações no local da injeção ou outros efeitos colaterais comuns após a vacinação. Pesquisas adicionais estão em andamento para entender melhor isso."

Não há uma vacina combinada para a Covid-19 e a gripe ainda, mas a Moderna mencionou que está planejando solicitar aprovação regulamentar em 2024.

Como Obter Vacinas

Vacinas contra COVID-19, gripe e RSV estão amplamente disponíveis em diversas farmácias em todo o país. O governo federal oferece uma ferramenta de busca de vacinação para encontrar doses disponíveis, embora seja recomendável verificar a disponibilidade de agendamento e do provedor diretamente.

Departamentos de saúde locais e consultórios médicos também podem ter vacinas, mas podem não ser tão facilmente acessíveis.

Pais de crianças e bebês devem consultar o pediatra sobre a disponibilidade de vacinas. Alguns desafios dos anos anteriores, como restrições de idade em farmácias e estoque limitado em consultórios pediátricos, podem persistir nesta temporada.

Preços das Vacinas

A maioria dos planos de seguro cobre essas vacinas, o que significa que os custos para portadores de seguros privados, Medicare e Medicaid geralmente não são um problema.

Infelizmente, o programa que anteriormente fornecia vacinas contra COVID-19 gratuitas a adultos não assegurados e aqueles com planos que cobrem parte dos custos da vacina cessou as operações devido ao esgotamento dos fundos federais. Como resultado, obter a nova injeção de COVID-19 em uma farmácia custará cerca de $201,99 para adultos sem seguro ou aqueles com planos que não cobrem a vacina inteiramente.

No entanto, vacinas gratuitas ainda podem estar disponíveis para adultos não assegurados em locais específicos. O CDC anunciou mês passado que distribuiria $62 milhões para departamentos de saúde locais e estaduais para fornecer vacinas contra COVID-19 gratuitas those those que não podem arcar com elas sem auxílio.

As vacinas atualizadas contra COVID-19, que se concentram em variantes mais recentes, são essenciais para reduzir a carga da doença desta temporada, como previsto pelo CDC. Ser vacinado pode proteger você e seus entes queridos de doenças respiratórias, como sugerido pelo Dr. Mandy Cohen.

Apesar de oferecer 54% de proteção contra infecção sintomática na temporada passada, a eficácia das vacinas contra COVID-19 na prática permanece incerta.

