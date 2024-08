Tabela de Conteúdos

Na Alemanha, jovens podem consumir vinho, champanhe ou cerveja a partir dos 14 anos, desde que seus pais estejam presentes e deem seu consentimento. Essa lei, conhecida como "bebida acompanhada", é frequentemente criticada. Aos 16 anos, esses drinks podem ser comprados, e a partir dos 18 anos, bebidas com alto teor alcoólico, como destilados, também são permitidas.

Por que esta questão está sendo discutida agora?

A discussão sobre restringir o consumo de álcool aos 18 anos não é nova. O Comissário Federal de Drogas, Burkhard Blienert (SPD), tem defendido isso por algum tempo e recentemente reiterou sua posição em uma entrevista ao "Rheinische Post". Além disso, a Conferência de Ministros da Saúde dos Länder abordou essa questão em junho. Recentemente, especialistas foram encarregados de reconsiderar a proteção aos jovens e ao álcool. O Ministro Federal da Saúde, Karl Lauterbach, também expressou apoio a uma proibição de álcool para menores.

O debate foi ainda mais aquecido por um estudo da Sociedade Alemã de Nutrição (DGE), recentemente publicado. O resultado do estudo: não há quantidade segura de álcool. Como resultado, a DGE agora aconselha a não beber álcool.

Quais são os argumentos para permitir apenas álcool aos 18 anos?

Uma vez que o álcool é prejudicial, há muitos motivos para restringir heavily seu consumo, especialmente para menores. Os jovens são particularmente suscetíveis aos efeitos do álcool, já que seus cérebros ainda estão em desenvolvimento. O álcool pode prejudicar esse desenvolvimento. De acordo com o stern, Andrea Hardeling, Diretora-Geral da Oficina de Assuntos de Dependência do Estado de Brandemburgo, afirma: "Áreas-chave do cérebro em risco são aquelas responsáveis pela planejamento, julgamento e tomada de decisão". Além disso, o álcool encoraja comportamentos de risco, e a probabilidade de acidentes aumenta significativamente. Um porta-voz do Centro Federal de Educação para a Saúde também nota: "Quanto mais cedo os jovens começam a beber álcool regularmente, mais cedo desenvolvem uma tolerância a ele". Isso pode fomentar dependência futura.

Há alguma opinião oposta?

Atualmente, não há estudos concretos que apoiem por que o álcool deveria ser consumido antes dos 18 anos. Também não há estudos confirmando o argumento de que as proibições tornam as drogas mais atraentes para os jovens. No entanto, dados do Centro Federal de Educação para a Saúde sugerem que o consumo de álcool entre jovens de 12 a 17 anos diminuiu significativamente. Em 1973, mais de 25% dos jovens entrevistados relataram consumo regular de álcool, enquanto em 2021 foi de cerca de 9%.

Como a legislação sobre álcool difere nos países vizinhos?

De fato, a Alemanha parece mais tolerante do que seus países vizinhos em relação ao consumo de álcool. Em lugar nenhum é permitido beber aos 14 anos. Na Turquia, Espanha, Itália, Holanda, Polônia e República Checa, é necessário ter 18 anos para beber ou comprar álcool. Na França, o consumo de álcool é permitido aos 16 anos, mas apenas com o consentimento e na presença dos pais. Na Suíça, Áustria, Bélgica e Dinamarca, é permitido beber vinho e cerveja aos 16 anos.

Proteger o bem-estar dos jovens é crucial nessa discussão, considerando os efeitos negativos do álcool no cérebro em desenvolvimento. Diante de estudos recentes que mostram que não há quantidade segura de álcool e da defesa de figuras como o Ministro Federal da Saúde, Karl Lauterbach, há um crescente apoio para fortalecer a proteção dos jovens proibindo o consumo de álcool para menores.

