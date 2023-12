Companhias aéreas ajustam planos para oferecer refeições e hotéis quando os voos são cancelados

A American Airlines, a Delta Air Lines, a United Airlines, a JetBlue e a Southwest (pdf) publicaram esta semana actualizações das suas políticas de serviço ao cliente.

As políticas foram reescritas numa linguagem mais clara, com ajustamentos, em alguns casos, relativamente aos casos em que os passageiros podem receber vales de refeição e de hotel se um voo for cancelado ou sofrer um atraso.

No caso da United, a companhia aérea está agora a oferecer vales de refeição para voos com atrasos superiores a três horas, quando o limite anterior era de quatro horas. As alterações foram publicadas em linha.

A companhia aérea também definiu a sua política de vales de hotel para dormidas inesperadas causadas por algo que está sob o controlo da companhia aérea. Se os vales não estiverem disponíveis nos hotéis parceiros, a companhia aérea informou que os clientes podem apresentar um recibo à equipa de apoio ao cliente da companhia aérea para obterem um reembolso até 200 dólares.

Numa carta enviada no início deste mês, o Secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, pediu às companhias aéreas que reexaminassem os seus planos de serviço ao cliente e fornecessem refeições quando os voos se atrasassem mais de três horas.

"Muitas das companhias aéreas melhoraram realmente o seu jogo e penso que se comprometeram por escrito com algumas protecções do consumidor que não tinham anteriormente", disse a Secretária Adjunta do Departamento dos Transportes, Polly Trottenberg, numa entrevista à CNN. "Vamos continuar a trabalhar com eles".

A Delta Air Lines disse em comunicado à CNN que as políticas da companhia aérea já estavam alinhadas com os pedidos de Buttigieg, mas que eles atualizaram sua linguagem para torná-la mais clara.

O diretor executivo da Delta, Ed Bastian, respondeu ao Secretário Buttigieg descrevendo as medidas que a companhia aérea tomou para reduzir os cancelamentos.

Bastian disse que a companhia aérea fornece "reembolsos completos e oportunos aos passageiros elegíveis".

"Desde o início de 2020, reembolsamos mais de 11 milhões de bilhetes, totalizando US $ 6 bilhões, dos quais 20% ocorreram em 2022", escreveu ele.

Ele também disse que contrataram 20,000 novos funcionários desde o início de 2021.

Em seu pedido às companhias aéreas, Buttigieg também pediu às transportadoras que forneçam quartos de hotel no caso de um cancelamento fazer com que os passageiros precisem esperar durante a noite.

A American Airlines está entre as que oferecem quartos de hotel aos passageiros aéreos em tais situações, desde que os cancelamentos não sejam causados por algo fora do controlo da companhia aérea, como as condições meteorológicas. A companhia aérea também afirma que cobrirá o transporte de ida e volta para o hotel.

A Southwest também restringe as estadias em hotéis a cancelamentos fora do seu controlo e afirma que serão fornecidas "mediante pedido, se disponíveis".

Para mais informações, as políticas revistas estão disponíveis aqui: American Airlines | Delta Air Lines | United Airlines | JetBlue | Southwest (pdf).

As medidas surgem na véspera da corrida do Dia do Trabalhador e de uma promessa do Departamento dos Transportes de lançar um painel de controlo em linha que permita aos passageiros ver mais facilmente os seus direitos enquanto consumidores com informações comparativas sobre cada companhia aérea.

Os dados da FlightAware mostram que as transportadoras aéreas dos EUA cancelaram mais de 45 000 voos desde o início de junho. Na terça-feira, mais de 800 voos dentro, para ou a partir dos Estados Unidos foram cancelados e a FAA impôs paragens em terra nos três principais aeroportos da área de DC, devido ao mau tempo que se fez sentir.

As companhias aéreas continuam a ser pressionadas pela forma como decorreu o verão, nomeadamente por 38 procuradores-gerais dos Estados Unidos que, na quarta-feira, enviaram uma carta ao Congresso solicitando mais poderes para intentar acções judiciais contra as companhias aéreas, que, segundo eles, "falharam sistematicamente no cumprimento das suas responsabilidades para com os seus clientes".

Imagem de topo: Os viajantes fazem fila para entrar num posto de controlo de segurança no Aeroporto Internacional Newark Liberty, a 1 de julho de 2022, em Newark, Nova Jérsia. (Jeenah Moon/Getty Images)

Fonte: edition.cnn.com