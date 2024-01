Como um destino inesperado no Médio Oriente se está a tornar um paraíso para a escalada

"Esta zona está muito longe de toda a gente", diz ele, fazendo uma pausa no seu trabalho. "Talvez alguns caminhantes tenham vindo explorar. Mas... são sobretudo os habitantes locais que vivem aqui e pastoreiam as ovelhas."

Alabdu é o primeiro instrutor certificado de escalada em rocha da Arábia Saudita. No seu tempo livre, cria novas vias de escalada, na esperança de atrair mais pessoas para este desporto. Nos últimos quatro anos, ele diz ter construído 11 rotas em Tanomah, uma cidade no sudoeste da Arábia Saudita.

À medida que a Arábia Saudita investe em desportos tanto no estrangeiro como no seu país, Alabdu diz que quer aumentar pessoalmente o perfil da escalada.

"A maioria das pessoas não pensa que [a Arábia Saudita] é um destino de escalada. E é para isso que estamos a trabalhar - para que assim seja, tendo mais vias, tornando-as acessíveis e promovendo-as."

Gastos avultados no desporto

Nos últimos anos, a Arábia Saudita tem feito manchetes a nível mundial devido aos seus grandes investimentos no desporto. Desde os luxuosos contratos de futebol - incluindo o Campeonato do Mundo de Futebol de 2034 - até ao lançamento da série de golfe LIV, o país gastou milhares de milhões em negócios de alto nível. Os críticos chamam a esta despesa "lavagem desportiva", uma forma de desviar a atenção do seu historial em matéria de direitos humanos. Mas as autoridades dizem que se trata de uma estratégia para diversificar a economia baseada no petróleo, como parte do plano Visão 2030 da Arábia Saudita.

No seu país, a Arábia Saudita também está a trabalhar arduamente para encorajar os cidadãos a tornarem-se mais activos e a terem uma vida mais saudável. O país espera aumentar o número de sauditas que praticam exercício físico uma vez por semana até 2030. Para atingir este objetivo, o governo organiza eventos desportivos, campanhas nacionais e competições.

Embora o futebol seja o desporto mais popular na Arábia Saudita, entre 2015 e 2022, o número de federações desportivas no país triplicou: Atualmente, o país conta com mais de 95, incluindo a Federação Saudita de Caminhadas e Escalada, criada em 2018.

Descobrir novas rotas na Arábia Saudita

Alabdu nasceu na cidade de Abha, no sudoeste do país, e cresceu entre essa cidade e Jeddah. Começou a escalar em 2014 e, da Austrália ao Vietname, diz que já escalou em pelo menos 17 países. Durante algum tempo, pensou que só poderia seguir a sua paixão no estrangeiro.

"Quando regressei à Arábia Saudita... não consegui encontrar a rocha de qualidade que estava a escalar fora da Arábia Saudita", diz. "Pensei: 'Só vou escalar quando viajar'. E isso foi um pouco perturbador."

Tudo mudou em 2016, quando ele visitou Tanomah pela primeira vez. A região tem temperaturas moderadas durante a maior parte do ano e abriga as montanhas Sarawat, que se estendem do sudoeste da Arábia Saudita até ao Iémen. Alabdu não só encontrou aqui faces de rocha mais sólidas, que são mais seguras para escalar, como a cordilheira também oferecia uma variedade de rotas escaláveis. E elas eram acessíveis a partir da cidade.

"Tanomah] é um pouco longe de Riade e também de Jeddah", explica. "Mas vale a pena quando se chega aqui porque ... pode facilmente ir do hotel para o penhasco em menos de 10 minutos. E isso acho que é uma grande vantagem".

Inspirado por esta descoberta, Alabdu viajou para o Nevada para treinar com a Associação Americana de Guias de Montanha (AMGA). Em 2019, depois de concluir o programa de instrutor de passo único da AMGA, ele se tornou o primeiro instrutor certificado de escalada em rocha na Arábia Saudita.

Partilhar uma paixão

Em 2021, Alabdu fundou a empresa que agora se chama Granite Climbing. Ele presta consultoria ao governo e a empresas que desejam estabelecer atividades de escalada interna ou externa na Arábia Saudita. Também lidera expedições para turistas que procuram escalar as montanhas do país. E oferece aulas particulares e em grupo.

"Muitas pessoas pensam que o desporto é difícil, mas, na realidade, tem todos os graus... desde vias de fácil acesso a vias muito avançadas", diz Alabdu enquanto remexe nas ferramentas da sua mochila. "Há pessoas que pensam: 'Nunca vou conseguir fazer isto'. E depois fazem-no, e depois fazem outro, e de repente, são alpinistas."

"É isto que adoro na escalada e no ensino da escalada."

Alabdu calcula que já deu aulas de escalada a cerca de 300 pessoas na Arábia Saudita. A maioria vem para um único curso introdutório, mas algumas ficaram como clientes regulares.

Quando não está a dar aulas, Alabdu está muitas vezes em Tanomah a construir novas vias. Isso envolve primeiro limpar a face da rocha de qualquer pedra solta, decidir onde colocar os parafusos de aço inoxidável e depois perfurá-los no lugar.

Nesta manhã de setembro, Alabdu está a aparafusar uma via num penhasco do Parque Alsharaf. Ele diz que a face da rocha em que está a trabalhar tem cerca de 2.300 metros de altura. Para além dos 11 caminhos que traçou em Tanomah, Alabdu diz que já traçou cerca de 10 outros numa pequena cidade a sul de Riade.

A missão de Alabdu é inspirada pelo seu desejo de partilhar a sua paixão com os outros. Mas ele também reconhece rapidamente as suas motivações pessoais. Muitas viagens de escalada requerem parceiros - alguém para estar no chão, contrabalançando o alpinista, uma técnica conhecida como "belaying". E como a escalada ainda é muito recente na Arábia Saudita, pode ser difícil encontrar um ajudante.

"Isso é, geralmente, um grande problema na Arábia Saudita - encontrar parceiros de escalada. Mas isso é normalmente resolvido tornando a área de escalada popular", diz Alabdu. "Quanto maior for o tráfego, menor será o problema de encontrar parceiros."

"Esperamos que isto atraia alpinistas do CCG [países do Golfo], da Arábia Saudita e também internacionais. E isto pode parecer egoísta", diz ele com uma gargalhada. "Mas assim terei sempre belays".

Fonte: edition.cnn.com