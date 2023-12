Como sobreviver a uma mordedura de cobra - ou, melhor ainda, evitá-la completamente

Os répteis intrigavam-no. Uma vez capturou uma serpente sunbeam não venenosa, deixando-a ir dias depois quando não conseguiu alimentá-la corretamente. Ele assistiu a vídeos on-line para aprender técnicas de captura, disse ele à CNN.

Viu a sua primeira cobra quando tinha cerca de 15 ou 16 anos.

"Era bastante grande", disse Prangmart, atualmente com 39 anos. "Mais tarde, vi a cobra abrir o capuz. Fiquei ali a observar o seu comportamento. Ameaçou-me, mas não senti que fosse assustadora. ... Achei que era bonita".

O seu fascínio e confiança cresceram, mas a sorte com as cobras não durou muito.

Em abril de 2021, o dono do mercado saiu em missão na província de Trang, no sul da Tailândia, com o seu grupo de resgate, que responde a tarefas rotineiras de resposta a emergências, incluindo a captura de cobras.

Os habitantes da zona disseram que estavam preocupados com algumas cobras-rei. Prangmart chegou ao local com cerca de 15 membros da equipa.

Não encontraram nenhuma cobra no primeiro dia, mas isso mudou no dia seguinte, depois de terem sido limpos alguns arbustos grossos e trepadeiras crescidas em excesso.

"Vi um buraco numa grande rocha onde vi a cauda de uma cobra, e parecia que ia entrar nesse buraco", recorda Prangmart. "Corri para lá rapidamente e depois usei um gancho para tentar tirá-la de lá."

Mas a cobra escapou ao dispositivo.

"Devido ao meu descuido, porque trabalho nesta área há demasiado tempo, decidi usar a minha própria mão para arrancar a cauda da cobra".

Esse agarrar impulsivo acabou por ser um grande erro de cálculo.

As cobras e o seu mundo

As cobras têm uma distribuição extensa - desde grande parte de África até ao Médio Oriente, passando pela Índia e o resto do Sul da Ásia. A partir daí, continuam para o Sudeste Asiático e Indonésia. Isto coloca-as em contacto potencial com milhares de milhões de pessoas.

Pertencem à família das serpentes elapídicas, que tem cerca de 300 espécies venenosas. As cobras corais, as cobras do mar, as mambas e os kraits também fazem parte deste grupo.

Existem cerca de 30 espécies de cobras, de acordo com o especialista Rom Whitaker, que ajudou a criar o Madras Crocodile Bank Trust na Índia. (A sua subsidiária, a Irula Snake-catchers Industrial Cooperative Society, fornece à Índia o veneno utilizado para produzir o antiveneno que salva vidas).

Whitaker disse que usa uma aproximação do número de espécies porque a taxonomia da cobra muda frequentemente à medida que os especialistas aprendem mais sobre as cobras. A África representa cerca de dois terços das espécies.

Geralmente, as cobras libertam uma neurotoxina, que interfere com os impulsos nervosos e pode causar paralisia do coração e dos pulmões. Isso é diferente do que acontece com muitas víboras, como as cascavéis. Estas têm geralmente uma hemotoxina que ataca os vasos sanguíneos e provoca hemorragias e danos nos tecidos.

Mas Nick Brandehoff, que pratica medicina de emergência e toxicologia médica no Colorado e na Califórnia, disse que ele e outros especialistas estão a aprender que o veneno das cobras é mais complicado do que essa simples decomposição. Alguns elapídeos têm propriedades hemotóxicas, e algumas víboras têm propriedades neurotóxicas. O veneno pode variar de serpente para serpente.

Seja como for, as mordeduras de cobras venenosas são um problema grave em muitas regiões tropicais. De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, apenas uma média de cinco pessoas morrem por ano de mordeduras de cobras venenosas nos Estados Unidos.

Mas a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 81 000 a 138 000 pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a mordeduras de serpentes, enquanto cerca de três vezes mais pessoas vivem com incapacidades permanentes.

Agressivo ou defensivo?

Apesar do elevado número de mortes e de envenenamentos (picadas em que o veneno é introduzido no corpo), não se deve partir do princípio de que as cobras são agressivas.

"As cobras são serpentes tímidas e, embora façam um espetáculo dramático quando encurraladas e alarmadas, erguendo-se, abrindo o capuz e sibilando alto, isso é medo absoluto, não agressão", disse Whitaker. "A cobra só quer ser deixada em paz".

Brandehoff, que ajuda a dirigir a Asclepius Snakebite Foundation, acrescentou que "elas são típicas da maioria das outras cobras, pois não querem o contacto humano". E sublinhou que as cobras não perseguem as pessoas.

Kim Gray, curador de herpetologia e ictiologia da San Diego Zoo Wildlife Alliance, citou outra razão pela qual as cobras não gostam de morder as pessoas.

"O veneno é valioso para a cobra, e é usado para imobilizar a presa e iniciar o processo de digestão, que a cobra precisa porque come alimentos inteiros e não tem membros para ajudá-la nesse processo", disse Gray.

"Portanto, ela não quer desperdiçar seu veneno mordendo e envenenando todos os seres humanos que encontrar".

Morder é um último recurso se os sinais de aviso típicos para se afastar não funcionarem, disse ela.

Os turistas estão em risco?

A grande maioria das mordidas de cobra acontece a trabalhadores agrícolas nos campos e outros habitantes locais, muitas vezes pessoas de baixa renda que vivem em habitações fáceis de entrar e que dormem no chão, disse Brandehoff.

"Embora as pessoas tenham a ideia de que a 'selva está cheia de cobras', isso não é verdade", acrescentou Whitaker. "As cobras são mais comuns em áreas agrícolas graças à proliferação das suas presas favoritas: ratos e ratazanas.

"As cobras de alerta, como as cobras, têm medo dos humanos e normalmente fogem ou congelam quando um humano se aproxima. As probabilidades de encontrar uma cobra nas rotas turísticas habituais na Índia ou na Tailândia são muito reduzidas."

As pessoas que ficam em hotéis com instalações completas numa cidade têm menos com que se preocupar do que as que ficam em instalações rurais e rústicas, disse Gray.

Se se encontrar a dormir num local com maior probabilidade de atrair cobras, ela sugere:

- Mantenha os detritos longe do abrigo - Limpe os alimentos e grãos que possam atrair ratos - Tente manter os móveis mais altos do chão e durma numa cama elevada.

Whitaker disse que é essencial acender uma lanterna ao caminhar à noite e não colocar as mãos em locais espessos e com arbustos.

O que fazer se avistar uma cobra

Os especialistas são unânimes: Deixe a cobra em paz.

"Afaste-se deliberadamente e com calma da cobra - mantendo um olho na sua localização, se possível", disse Gray. "Mova-se para uma área aberta livre de arbustos e afloramentos rochosos, se possível", se você estiver ao ar livre.

"Não tente prendê-la, capturá-la ou matá-la com uma vassoura, uma pá ou qualquer outra coisa", sublinhou.

Brandehoff concordou. "Dêem-lhe espaço. Para eles, somos um grande mamífero predador. Eles não querem envolver-se consigo".

Whitaker disse que as mordidas "geralmente não acontecem com o golpe de uma cobra na postura encapuzada, mas ... acontecem quando a cobra está estressada por ser pisada ou agarrada por engano".

O que você deve fazer se tiver a chance de uma cobra que já está muito perto e parece pronta para atacar?

"Afaste-se rapidamente", disse Gray. "O tempo de reação do ser humano é muito lento em comparação com o seu ataque, pelo que poderá não haver muito que possa fazer - mas normalmente a trajetória da mordedura da cobra é para a frente e para baixo, e não são capazes de mudar de direção a meio do ataque, pelo que talvez um movimento rápido para o lado, afastando-se da cobra, possa ser benéfico."

Um grave passo em falso na captura de uma cobra

A manobra impulsiva de Prangmart Charoenwai para agarrar uma cobra em fuga custou-lhe caro.

"O buraco não era profundo; a cobra fez uma inversão de marcha mais rápido do que eu pensava."

Foi então que aconteceu. Prangmart foi mordido no polegar esquerdo. Depois, foi mordido na mão direita.

Apesar dos golpes, Prangmart estava determinado a capturar e ensacar a cobra ele próprio, uma vez que já tinha sido mordido - embora a sua mão esquerda já estivesse a ficar dormente.

"Disseram-me para me afastar e eu recusei. Em vez disso, disseram-me para ficar frio e pediram-me para ir rapidamente para o hospital tratar da minha ferida".

Finalmente, ensacaram a cobra e Prangmart conseguiu caminhar até uma ambulância. Mas o seu problema tinha acabado de começar - o hospital estava a duas horas de distância.

O que fazer se for mordido

Como Prangmart estava a aprender da maneira mais difícil, as mordidas de cobra são um assunto muito sério. Mas não são de forma alguma uma sentença de morte.

"A maioria das mordidas de cobra, mesmo as mordidas de cobra, não são fatais". Whitaker disse. "Mas qualquer mordida de cobra deve ser tratada como uma emergência médica.

"A coisa mais importante a fazer é ir para um hospital sem demora. Não recorra a nenhum remédio local ou caseiro porque só há uma cura para uma mordedura de cobra, que é o antiveneno."

Gray disse que você deve tentar manter a calma e "imobilizar o membro que foi mordido, chegar ao hospital mais próximo sem demora (e) tomar nota de onde a mordida ocorreu e a hora em que ocorreu".

Além disso, obtenha uma descrição ou foto da cobra, se puder ser tirada com segurança. Isso pode ajudar os médicos no tratamento, disse ela.

Não amarre um torniquete ou tente o antigo método de "corte e sucção", disse Whitaker, nem deve usar o chamado "kit de mordida de cobra".

Brandehoff disse que se a mordida vem de uma cobra com veneno estritamente neurotóxico, as pessoas podem recomendar um envoltório de crepe, que pode ajudar a reduzir a propagação do veneno de um membro para o resto do corpo através da compressão.

"O problema é que a maioria das pessoas não sabe que tipo de cobra as picou" e não é razoável esperar que as pessoas identifiquem prontamente as várias espécies de cobra.

E se o veneno tiver propriedades hemotóxicas, um envoltório pode causar mais danos do que benefícios, danificando o tecido ao redor da área da picada, disse ele.

Anéis e outras jóias devem ser removidos.

"Quanto mais cedo o antiveneno puder ser administrado, maiores serão as chances de não ter incapacidade a longo prazo ou potencialmente morrer", disse ele.

As cobras cuspidoras podem causar "oftalmoplegia por veneno", que é basicamente a queimação dos olhos, disse Brandehoff. Pode ocorrer dano permanente, mas é mais raro.

O principal tratamento é lavar os olhos "copiosamente", disse ele.

Pensei que talvez não conseguisse sobreviver

A chegada de Prangmart ao hospital na Tailândia não acabou com a sua emergência. "Depois de receber o soro, tive uma reação alérgica", conta.

"Comecei a ter respiração curta e erupções cutâneas. O médico teve de voltar a correr para me tratar de novo. Durante esse tempo, fui vigiado regularmente".

Ele tinha medo de morrer?

"As condições graves que tive de suportar no hospital duraram cerca de duas horas. Foi nessa altura que pensei que podia não sobreviver. O meu ritmo cardíaco também estava acelerado".

Prangmart ultrapassou a crise imediata, mas depois embarcou numa provação de 15 dias, alternando entre médicos ocidentais e praticantes da medicina tradicional tailandesa para tentar salvar a sua mão esquerda, onde as infecções repetidas ameaçavam alastrar.

Acabou por melhorar, mas ficou com uma grande cicatriz, uma recordação importante para ele e para o resto da sua equipa.

"Naquela altura, quando vi a cobra, senti-me excitado e não queria que ela escapasse para o buraco. Por causa dessa excitação, agarrei a cobra à pressa. O que me aconteceu foi um descuido meu".

E se mais alguém se deparar com uma cobra?

"Mantém a calma e observa-a; não te apresses, vira as costas e foge. ... Se estiver muito assustado, comece a recuar passo a passo", disse ele. "Geralmente, estas cobras não são susceptíveis de atacar as pessoas primeiro, a menos que haja uma ameaça clara para elas.

Porque é que as cobras não são nossas inimigas

As cobras mantêm o ambiente em equilíbrio.

"Sem as cobras, o problema dos roedores nas áreas agrícolas poderia levar à fome", disse Whitaker. "Elas são os predadores de roedores mais eficientes que existem, capazes de entrar em tocas de ratos e limpar toda a família."

Mas ele disse que os esforços de antiveneno devem continuar.

"Aqueles de nós que apreciam e respeitam as serpentes precisam de apoiar programas que ajudem a reduzir o tremendo fardo das mordeduras de serpentes que afectam dezenas de milhões de pessoas rurais em África, na Ásia e na América do Sul", disse Whitaker.

Brandehoff concordou: "Não podemos tentar erradicar as mordidas de cobra como fazemos com a malária. O melhor que podemos fazer é tentar mitigar as mordeduras de cobra, tentando minimizar os contactos".

Temos de "aprender a viver com elas. ... Em muitas culturas, existe um grande medo das cobras. Ver uma cobra, matar uma cobra; não ajuda".

Imagem de cima: Uma cobra monocelha. (iStockphoto/Getty Images)

