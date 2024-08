- Como ocorreu a reunião da antiga nação dos leões?

Comemorando 10 anos de "The Lion's Den" na VOX e RTL+, os leões originais Frank Thelen (48) e Jochen Schweizer (67) fazem um retorno, a partir de 2 de setembro. A saída de Schweizer em 2016 causou um rebuliço na mídia, com um insider da produção descrevendo como um "problema de ego" para o veterano experiente. "Sua ligação com os outros quatro leões nas últimas semanas estava tensa", anunciou outro relatório.

Carsten Maschmeyer Abraça a Nostalgia

Oito anos depois, as tensões parecem resolvidas? "Sentar com eles novamente naquele velho cenário foi um pouco nostálgico, mas também teve suas dinâmicas únicas", compartilha Carsten Maschmeyer (65) com notícias pontuais. No entanto, ele não pode falar pelos outros, mas ansiava pelo reencontro. "Trabalhar com eles foi uma explosão." Maschmeyer entrou no programa em 2016, após a saída de Thelen.

Thelen acabou saindo do programa em 2019. "Eu esbarro nele em eventos às vezes", explica Maschmeyer. Sua última encontro com Schweizer foi no concerto de Adele em Munique. Ele receberia de bom grado um retorno a longo prazo de seus ex-colegas? "Ambos trazem uma ampla experiência empresarial e conhecimentos de investimento - mas a atual formação dos leões também tem isso. No final das contas, a decisão cabe à produção e à emissora", responde Maschmeyer diplomaticamente.

Judith Williams Está de Volta à Ação

Por outro lado, Judith Williams (52) reassume seu papel no grupo após um ano fora. "Judith é uma profissional experiente em televendas, com um compromisso em produtos de beleza. Ela é brilhante em sua área. É ótimo que ela tenha sentido falta do covil. Estou feliz que ela voltou", elogia Maschmeyer.

Seus elogios não param por aí para os "novatos" Janna Ensthaler (40), Tijen Onaran (39) e Tillman Schulz (34). "Todos três trazem uma vibração única ao programa. Tijen traz uma energia provocativa ao covil. Tillman é um especialista em alimentos nato, e Janna aborda os fundadores com empatia, finesse e expertise em fundos de startup", comenta Maschmeyer.

Sentindo Falta de um Rosto Familiar - Carsten Maschmeyer

No entanto, um leão antigo é muito sentido. Nico Rosberg (39) deixou o programa em 2022. "Somos amigos fora da tela e frequentamos amigos no sul da França. Ainda discutimos investimentos e a cena de startups diariamente. Seu retorno certamente acrescentaria uma torção excitante", afirma Maschmeyer.

Próximo para "The Lion's Den"

Maschmeyer espera por muitos mais pitches no futuro. Ele acredita que o programa continuará a ser transmitido na TV por mais uma década. Nenhum outro formato, segundo ele, pode "trazer empreendedorismo de forma tão entretenida e compreensível para as casas alemãs". Jovens empreendedores que ele encontra em seu papel de investidor são inspirados por "The Lion's Den", o que ele acha notável.

O futuro pessoal de Maschmeyer em "The Lion's Den"? "Enquanto eu ainda estiver gostando, startups inovadoras persistirem e o público estiver satisfeito, eu ficarei com isso", promete o empreendedor.

