Como falar como um professor de jardim de infância pode salvar a sua reunião de férias

"Não, obrigada, tia Tracy. Ao jantar, metemo-nos no nosso prato", disse Arielle Fodor no seu vídeo do TikTok na sua conta, Mrs. "Nunca é correto fazer comentários sobre a aparência de alguém ou sobre o que está a comer".

Fodor é uma antiga professora de jardim de infância em Los Angeles que agora produz conteúdos sobre como as estratégias que aperfeiçoou com a sua formação em desenvolvimento infantil podem ser aplicadas no domínio dos adultos - quer seja num debate presidencial em que os candidatos precisam de aprender que devem falar um de cada vez ou num jantar de família em que alguém está chateado por causa de pronomes diferentes.

É uma comédia e o tom é irónico, mas os princípios que ela utilizou na sua sala de aula aplicam-se frequentemente, disse Fodor.

"O nosso objetivo é sermos exigentes na sala de aula", disse. E isso significa concentrarmo-nos na construção de relações e tentar manter os alunos dentro das suas elevadas expectativas. Mas também os vamos apoiar para que possam corresponder a essas expectativas. Não vai simplesmente deixá-los à deriva.

As suas palavras podem ser diferentes, mas abordar estas férias como um educador de infância pode ajudá-lo a definir e defender os seus limites, mantendo uma atmosfera calorosa e positiva.

Estabelecer limites pode parecer o início de uma discussão, mas é apenas uma forma de comunicar quais são as suas necessidades e com o que está de acordo, disse Kami Orange, uma treinadora de limites baseada no sul do Utah, num artigo anterior da CNN.

Os adultos são apenas crianças crescidas

É claro que não usaria o mesmo tom para comunicar os seus limites a um adulto que usaria a uma criança, mas muitas das mesmas filosofias aplicam-se, disse Fodor.

"Quanto mais tempo passei a aprender sobre o desenvolvimento das crianças, mais me apercebi de que os adultos são, na verdade, apenas crianças crescidas", afirma.

Isso não significa que o seu primo competitivo ou o seu tio crítico não sejam responsáveis pelo que dizem. Apenas o pode ajudar a enquadrar de forma diferente algumas das coisas dolorosas que eles dizem, disse Fodor.

"Todos nós somos apenas crianças crescidas, todos nós procuramos a mesma coisa. E muitas das formas como os adultos se relacionam ou dizem as coisas não são muito úteis e, por vezes, magoam-nos", acrescentou.

Para lidar com a mágoa, tente ser gentil, usando declarações "eu", como "Não posso falar sobre este assunto quando nos reunimos porque fico desconfortável". Dessa forma, a sua resposta soa menos acusatória, disse a Dra. Roseann Capanna-Hodge, uma psicóloga baseada em Connecticut, num artigo anterior da CNN.

E a sua abordagem de "professor de jardim de infância" pode começar antes da reunião, com uma conversa sobre tópicos com os quais se sente confortável e aqueles de que gostaria de se manter afastado, acrescentou.

Conecte-se antes de corrigir

O que se diz pode não ser a parte mais importante, disse Fodor.

"É menos sobre a forma como se fala e mais sobre a forma como se ouve", acrescentou.

Fodor disse que os educadores chamam a isso "conectar antes de corrigir", e é quando você faz alguém se sentir compreendido ou se importar antes de corrigir seu comportamento.

"Não é um método de apaziguamento. Não é dizer que não há problema em ter dito aquilo", disse Fodor. "É muito parecido com: 'Percebo que foste educado dessa forma ou compreendo que tens uma perspetiva X. No entanto, isso não é aceitável'. No entanto, isso não é aceitável'", disse ela.

No entanto, isso não significa que ela consiga fazê-lo sempre na perfeição na sua própria vida e nos seus círculos sociais.

"É difícil para mim abrandar... porque encontro algo tão flagrante e digo: 'Não posso interagir contigo neste momento. Não quero sequer lidar com isso", disse Fodor. "Mas tenho tido conversas muito proveitosas quando sou capaz de manter um limite e educar no mesmo momento."

Se tiver dificuldade em manter esse limite ou se uma interação for demasiado dolorosa, pode sempre ir embora, disse Orange.

"Às vezes, a remoção física de si mesmo de uma situação é o melhor limite", disse ela.

Não tem de ser uma explosão - pode até decidir de antemão inventar uma desculpa que lhe permita sair quando deixar de ser divertido, acrescentou Orange. Talvez vá passar pela casa de um amigo para comer a sobremesa, os miúdos tenham de se deitar cedo ou o gato em casa tenha de ser alimentado ao jantar antes que se torne demasiado tarde - qualquer uma destas situações ajudaria a definir as expectativas quando chegar a altura de partir.

"As férias são uma questão de ligação e, se essa ligação for horrível, não tem de acontecer", disse Capanna-Hodge.

Afastar-se para uma pausa também é algo que funciona na sala de aula do jardim de infância, disse Fodor.

"Se uma criança está emocionalmente desregulada ou (tem) um 'grande sentimento' de algum tipo, pode ser realmente útil reiniciar e revisitar", disse ela.

"Mesmo como adultos, sabemos que é difícil ter uma discussão produtiva com outra pessoa se estivermos frustrados ou em sofrimento emocional."

