Como é viajar para todos os países do mundo

Os dois, que se conheceram durante uma viagem terrestre pela Europa em 2008, estavam a tomar café juntos em Melbourne, na Austrália, quando discutiram pela primeira vez a perspetiva de visitar os cerca de 88 países que faltavam nas suas listas.

Rapidamente decidiram passar os dois anos seguintes a fazer isso mesmo juntos.

Embora a ideia de viajar para tantos destinos novos num espaço de tempo relativamente curto fosse um pouco assustadora, Sebova observa que o facto de ter mais de metade dos países do mundo já assinalados tornou as coisas muito mais fáceis.

"Acho que me aterrorizaria se tivesse de começar a visitar todos os países e já tivesse estado em 10", diz a blogger de viagens à CNN Travel. "Acho que isso nem sequer é viável. É preciso ser bem viajado [antes de fazer algo deste género]."

O casal entusiasmado começou então a planear a sua grande viagem, poupando o máximo de dinheiro possível para financiar a viagem, com o objetivo de passar cerca de cinco a sete dias em cada país.

Procura de viagens

Antes de partirem em 2018, Davey e Sebova, que nesta altura já estavam juntos há cerca de uma década, decidiram não revelar que eram um casal e viajar simplesmente como amigos.

"Foi muito natural", diz Sebova, explicando que estavam a pedir vistos em alguns países conservadores e não queriam correr o risco de lhes ser negada a entrada.

"Estávamos a visitar muitos países onde nem sequer existe o conceito de um casal do mesmo sexo", acrescenta. "E não queríamos pôr a nossa segurança pessoal em risco em nenhuma fase."

De acordo com a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais (ILGA), existem cerca de 70 países no mundo onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas.

Davey e Sebova dizem que o facto de agirem como se fossem simplesmente melhores amigas "não foi uma grande mudança" e as pessoas assumiam frequentemente que elas eram irmãs.

"Nunca foi um grande problema", acrescenta Davey. "Nunca tentámos disfarçar. Simplesmente não [contámos a ninguém]."

A dupla, que documenta as suas viagens no seu sítio Web, Very Hungry Nomads, tentou visitar os restantes países por ordem geográfica, sempre que possível, e optou por viajar por terra o mais possível.

O primeiro país novo que visitaram foi a Coreia do Norte e a dupla viajou depois para o Afeganistão, Arábia Saudita, Butão e Paquistão.

Em 2019, passaram seis meses a viajar pela África Central e dizem que as cansativas viagens de autocarro os afectaram ao fim de algum tempo.

"Fizemos cerca de 38 horas em autocarros, por vezes apenas mudando de veículo, tentando ir de A para B", explica Sebova.

Estilo de vida nómada

O casal diz que algumas das suas melhores experiências foram em destinos de que estavam mais desconfiados antes de os visitar.

"As pessoas no Sudão e no Irão foram das mais simpáticas que encontrámos", acrescenta Sebova. "E a maior parte das pessoas pensaria que esses países são realmente perigosos com base na imagem [que vemos]."

A Eritreia, um pequeno país da África Oriental, e a ilha caribenha da Domínica foram alguns dos outros países que se destacaram na visita.

De acordo com Sebova, o facto de serem mulheres na casa dos 30 anos, não casadas e com filhos, revelou-se algo controverso em alguns dos países que visitaram.

"Existem diferenças culturais pelo simples facto de ser mulher e viajar sem um homem", explica. "Foram-nos negados alguns vistos apenas com base nesse facto."

Apesar de muitos dos seus amigos terem optado por investir as suas poupanças em hipotecas e/ou negócios ao longo dos anos, Davey e Sebova, que se descrevem como nómadas, dizem que "preferem gastá-las em viagens e preocupar-se com isso mais tarde".

Davey tem um passaporte australiano, enquanto Sebova tem um passaporte eslovaco, o que ocasionalmente causava problemas quando se tratava de pedir vistos.

"Por vezes, era do tipo: 'podes arranjar um aqui, [mas eu não] o que era um obstáculo'", explica Davey. "Mas acabou por resultar."

Depois de anos a viajar juntos, a dupla está bem ciente dos seus pontos fortes e fracos, e cada um assume a responsabilidade por diferentes tarefas durante a viagem.

Explicam que Sebova é mais naturalmente organizada e concentra-se em garantir que o dia corre o melhor possível, enquanto Davey é "mais irreverente" e menos hábil quando se trata de navegação.

"A Rach perde-se no hotel", brinca Sebova, que também trabalha como guia turístico. "Digo sempre que é um milagre ela ter conseguido passar por todos os países. Fazemos uma grande equipa".

Atraso pandémico

Estavam na estrada há cerca de dois anos e estavam a apenas 10 países de atingir o seu objetivo quando a pandemia chegou.

A dupla, que na altura se encontrava em Londres, optou por voar para a Austrália e foi inevitavelmente obrigada a adiar o resto da viagem devido às restrições fronteiriças em vigor na altura.

No entanto, continuaram a viajar, optando por comprar uma carrinha de campismo e percorrer o país juntos "com as fronteiras da Austrália a fecharem-se atrás de nós".

"Acabámos por fazer a grande volta à Austrália em 18 meses e passámos muito tempo em Queensland e na Austrália Ocidental, o que foi fantástico, porque não podíamos sair do país", diz Davey. "Vivemos na nossa carrinha de campismo e foi muito divertido."

Quando as restrições de viagem foram levantadas para os australianos em 2022, eles foram forçados a esperar até que as fronteiras reabrissem nos lugares restantes da lista, que incluíam algumas das ilhas do Pacífico.

Esta situação revelou-se particularmente frustrante, sobretudo porque muitos dos seus pares estavam a viajar muito, agora que o mundo tinha reaberto, enquanto eles aguardavam pacientemente que alguns países levantassem as restrições.

"Começámos esta viagem a pensar que iríamos terminar esta grande missão na casa dos 30 anos", explica Sebova.

"Depois chegámos aos 40 anos durante a pandemia e estávamos sentados numa carrinha, sem ter nada, ainda à espera."

Conseguiram viajar para o país norte-africano da Líbia, onde as restrições fronteiriças também tinham sido levantadas, mas tiveram de esperar muito mais tempo pela reabertura dos seus destinos finais, Kiribati e Samoa, ambos situados nas ilhas do Pacífico.

O Kiribati levantou finalmente as restrições aos viajantes internacionais em agosto de 2022, e a dupla viajou para lá algumas semanas mais tarde.

Desafio concluído

Eles chegaram a Samoa, o último país da lista, em 19 de novembro de 2022 e dizem que demorou um pouco para perceber que finalmente haviam alcançado seu objetivo.

"Samoa foi o destino perfeito para terminar", diz Sebova. Tive um momento em que estava em frente a um mapa do mundo e pensei: "Meu Deus, já estivemos em todos os países deste mapa".

A dupla celebrou o enorme marco com um amigo, que voou para o pequeno país insular, situado a meio caminho entre o Havai e a Nova Zelândia, para se encontrar com eles.

Quando regressaram à Austrália no final de 2022, depois de terem visitado todos os países do mundo, começaram a receber um maior interesse por parte dos meios de comunicação social e as pessoas começaram a fazer perguntas sobre a sua relação.

"Olharam para o nosso feed e viram naturalmente um casal, algo que as outras pessoas não vêem", acrescenta Sebova, explicando que ficaram felizes por confirmar que estavam numa relação quando atingiram o seu objetivo.

"Tivemos seguidores nas redes sociais que diziam: 'oh meu Deus, sempre pensei que vocês eram um casal, mas nunca disseram nada'".

Davey e Sebova sublinham que, para além da questão da segurança, quiseram manter a discussão em torno da sua viagem centrada no facto de serem duas mulheres a enfrentar um desafio tão grande, observando que, quando inicialmente analisaram as poucas centenas de viajantes que tinham estado em todos os países do mundo, a lista era relativamente dominada por homens.

"Vemos muito poucas mulheres nesta área das viagens, que é mais aventureira", acrescenta Sebova. "Por isso, estávamos a tentar mudar isso e a inspirar outras mulheres, mostrando que [o mundo] não é um lugar assim tão assustador."

Agora que finalmente atingiram o seu objetivo, Davey e Sebova dizem que não têm planos para assentar e que vão continuar a viver um estilo de vida nómada durante o máximo de tempo possível.

Atualmente, estão a planear uma viagem à Tailândia e esperam visitar a Indonésia no final do ano.

"Sempre vivemos o momento", diz Davey. "Isso [estar em movimento] faz-nos felizes agora. Portanto, é isso que vamos fazer. Não faço planos com muita antecedência. Nunca planeámos."

