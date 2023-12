Como assistir aos Grammys 2022

Adiada de janeiro devido ao aumento do número de casos de Covid-19, a 64ª edição dos Grammys realiza-se este ano em Las Vegas. Esperam-se actuações das estrelas da Geração Z e dos nomeados Lil Nas X, Olivia Rodrigo e da eterna vencedora BillieEilish, bem como participações de Silk Sonic (o grupo de Bruno Mars e Anderson .Paak), John Legend e Carrie Underwood.

Eis como assistir à "maior noite da música".

O quê: Os Grammys

Quando: 3 de abril, às 20h (horário de Brasília)

Onde: CBS/Paramount+/maioria dos serviços de televisão em direto

Se tiver TV por cabo

É simples - ligue a CBS às 20h00 ET. (Desculpem, fãs da passadeira vermelha - parece que o "60 Minutes" vai para o ar antes. Poderá ter de o fazer através do E! ou de outro canal).

Se não tem televisão por cabo

Se você é um cortador de cabos que assina serviços de TV ao vivo como o YouTube TV ou o Hulu + Live TV, você deve conseguir acessar o Grammy por meio desses aplicativos. No entanto, verifique novamente com seu provedor antes de agendar sua festa de exibição.

Se tiver a Paramount+

Pode ver os Grammys em direto a partir do serviço Paramount+ - e o espetáculo também pode ser visto a pedido, após a transmissão inicial.

Se tiver acesso à Internet

Pode assistir à Cerimónia de Estreia dos Grammys, na qual são entregues a maioria dos prémios da noite. (Nem todas as mais de 80 categorias caberiam nas três horas e meia de duração do evento em horário nobre). Apresentado por LeVar Burton, esse evento será transmitido ao vivo em live.grammy.com ou na página do YouTube dos Grammys, de acordo com a Billboard, a partir das 15h30 ET de domingo.

E se não puder assistir aos Grammys ao vivo, é provável que encontre os destaques do espetáculo depois de este ir para o ar - a Academia de Gravação costuma publicar clips de actuações e discursos de aceitação no seu canal do YouTube ou no perfil do Twitter.

Fonte: edition.cnn.com