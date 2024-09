- Comemoraram o seu 35o aniversário.

Bill e Tom Kaulitz (35) comemoraram o aniversário no dia 31 de agosto com Heidi Klum (51). A festa de aniversário, que os gêmeos do Tokio Hotel organizaram, também contou com a presença de seus colegas de banda, como revelado no Instagram de Heidi Klum. A festa começou no Summerdays Festival em Arbon, na Suíça, com o show do Tokio Hotel e dois bolos de aniversário dos organizadores. Bill expressou sua empolgação com uma publicação, "Legal, estamos Receiving presentes antecipados, uau". A festa principal, porém, aconteceu mais tarde em um clube, como mostrado nos clipes de vídeo de Klum.

Heidi Klum exibiu seu vestido brilhante metálico com maços de dinheiro no decote e brincou com Tom Kaulitz, "Mostre-me como você está, você ainda tem 34 anos". Tom respondeu, "Estamos nos aproximando dos 40". Klum brincou dizendo que ele não estava mais em seus primeiros 30 anos. Meia-noite chegou, e todos cantaram "Parabéns" depois de contar até zero. Os gêmeos deram um abraço apertado.

Nenhum presente para Tom Kaulitz

Enquanto Bill recebeu outro presente do irmão, Tom não recebeu nada. Bill se desculpou, "Merda, eu esqueci de lhe dar algo, Tom. Eu pensei que não íamos dar presentes". Tom lembrou, "Normalmente não damos, mas você estragou tudo da última vez". Bill explicou, "Eu pensei que fosse uma exceção". O mistério da noite foi desvendado com balões em forma de coração flutuando acima do quarto de hotel de Bill, mas ele não revelou quem era o responsável.

Em 2020, os gêmeos Kaulitz comemoraram seu 34º aniversário na "Casa Invisível" no Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia, com uma festa alienígena para a série do Netflix "Kaulitz & Kaulitz". Ambos os gêmeos trocaram presentes: Bill presenteou Tom com uma viagem de carro, e Tom presenteou Bill com uma máquina de waffle em forma de coração.

Apesar de não ter recebido um presente de Bill, Tom aproveitou a festa de aniversário no clube. Mais tarde, ao recordar a noite, Tom disse, "Pelo menos tive uma festa de aniversário incrível, mesmo não Having recebido um presente".

