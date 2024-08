- Começo da celebração nupcial da princesa Martha Louise

As festividades pelo casamento da princesa norueguesa Martha Louise com o autoproclamado xamã Durek Verrett começaram. O casal convidou seus convidados para um evento de "conhecimento" na quinta-feira à noite em um hotel em Ålesund, marcando o início de uma extravagância de três dias no oeste da Noruega.

O tema do evento foi "sexy e estiloso", que os convidados, principalmente da Noruega e dos EUA, interpretaram de diferentes maneiras, como mostram imagens da agência de notícias norueguesa NTB e do "Aftenposten". Vários convidados optaram por cores vivas, com as mulheres se inclinando para paetês e saltos altos.

A princesa herdeira Mette-Marit, cunhada da noiva, foi flagrada pelas câmeras antes de chegar ao evento em Ålesund, usando um casaco jeans, calças jeans justas, tênis brancos e uma máscara facial. O "Aftenposten" descreveu seu visual como "Justin Timberlake em 2001 com um toque de Corona". Não está claro se ela entrou no evento com o mesmo conjunto. Os detalhes do interior da festa do hotel permaneceram encobertos, já que a imprensa reunida teve apenas uma breve visão do casal - Martha Louise e Verrett, aparecendo em harmonizados trajes rosas.

A princesa e o americano Verrett estão programados para trocar seus votos no sábado em Geiranger, próximo. Após as comemorações em Ålesund, a festa de casamento é esperada para navegar em um barco através do Geirangerfjord até Geiranger na sexta-feira, onde os espera outra festa pré-casamento com sotaque latino-americano. O rei Harald V e a rainha Sonja (ambos com 87 anos) não participaram do evento de abertura, mas estão previstos para participar da cerimônia de casamento real.

Os convidados desfrutaram da primeira noite da cerimônia, cheia de emoção e expectativa para o evento principal. Após o encontro, todos esperavam ansiosamente pela cerimônia no sábado em Geiranger.

Leia também: