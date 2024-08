- Começando a seleção de acompanhamento da criança: Sand and Grass Fried Delights

Divirta-se com os tweets do fim de semana e tenha uma ótima diversão!

Todo vendredi, selecionamos tweets que chamaram nossa atenção durante a semana passada, seja porque eram incrivelmente engraçados ou porque abordavam assuntos que consideramos importantes. Todos sabemos que a vida familiar não é um mar de rosas 24/7; enfrentamos desafios que gostaríamos de evitar. No entanto, esses problemas também são importantes e merecem reconhecimento. Ao reconhecer a mistura de momentos alegres e sérios, nossa sociedade pode passar por algumas mudanças positivas. É por isso que não podemos resistir a uma mistura de tweets engraçados e reflexivos. Eles são um reflexo do que a mãe de Forrest Gump já disse: "A vida é como uma caixa de mistérios, você nunca sabe o que tem dentro".

Apreciamos suas histórias de família; elas acrescentam felicidade ao nosso dia a dia - e às vezes até iluminam a última sexta-feira antes do fim de semana (a menos que você esteja de serviço...). A pedido de um fã, criamos uma plataforma separada para navegar por compilações de tweets anteriores.

Também agradecemos seus e-mails informando que os tweets semanais significam sua transição para o fim de semana! 💕

Se você encontrar uma situação que requer mais elaboração do que uma imagem tweetada, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo [email protected]. Se percebermos potencial no assunto, seja engraçado, motivador ou crucial para muitas pessoas, entraremos em contato. Às vezes, grandes ideias começam com observações simples, apenas ganham força quando uma audiência maior compartilha ocorrências ou preocupações semelhantes. Estamos ansiosos pelas suas ideias!

ASSISTA AO VÍDEO: Nas redes sociais, inúmeras pessoas compartilham suas experiências familiares diárias. As crianças geralmente são as estrelas. Mas as fotos das crianças devem ser compartilhadas publicamente em plataformas digitais? A Stern entrevistou os influenciadores Mirella e Alicia Joe sobre as vantagens e desvantagens da presença online das crianças.

A seleção de tweets reflexivos frequentemente aborda a complexidade da vida familiar, destacando tanto seus aspectos alegres quanto desafiadores. Ao compartilhar suas histórias de família, você contribui para nossa coleção de momentos felizes, tornando nossos fins de semana mais agradáveis.

