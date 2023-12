Combinar o treino com pesos com outra atividade pode reduzir o risco de morte prematura, segundo um estudo

As pessoas que levantavam pesos uma ou duas vezes por semana, bem como a quantidade recomendada de actividades aeróbicas, tinham um risco 41% menor de morrer precocemente, de acordo com um estudo publicado na terça-feira no British Journal of Sports Medicine.

A equipa de investigação baseou as suas conclusões nos auto-relatos e nas informações de saúde de quase 100 000 homens e mulheres que participaram no ensaio de rastreio do cancro da próstata, do pulmão, colorrectal e do ovário, que teve início em 1998 e acompanhou os participantes até 2016. Os participantes responderam a questionários em 2006 sobre os seus hábitos de exercício no último ano, e os autores deste último estudo verificaram se estes participantes tinham desenvolvido cancro ou morrido até 2016.

Os adultos mais velhos que praticavam musculação sem qualquer atividade aeróbica reduziram o risco de morte prematura por qualquer causa até 22%, uma percentagem que dependia do número de vezes que levantavam pesos durante uma semana - a utilização de pesos uma ou duas vezes por semana estava associada a um risco 14% mais baixo, e o benefício aumentava quanto mais vezes alguém levantava pesos.

Os participantes que fizeram exercício aeróbico reduziram o risco até 34%, em comparação com os participantes que não fizeram qualquer treino com pesos ou exercício aeróbico. Mas o risco mais baixo - 41% a 47% - verificou-se entre os que cumpriram as quantidades semanais recomendadas de atividade aeróbica (ver abaixo as orientações) e levantaram pesos uma ou duas vezes por semana, em comparação com os que não eram activos. Os autores não encontraram um menor risco de morte por cancro.

A educação, o tabagismo, o índice de massa corporal, a raça e a etnia dos participantes não tiveram impacto nos resultados, mas o sexo sim - as associações foram mais significativas entre as mulheres, segundo os investigadores.

"As conclusões deste estudo são previsíveis, mas é significativo que os autores forneçam os resultados esperados como dados em pessoas mais velhas", afirmou Haruki Momma, professor do departamento de medicina e ciência do desporto e exercício da Universidade de Tohoku, no Japão, por correio eletrónico. Momma não participou no estudo.

"Este é um dos pontos mais importantes deste estudo", acrescentou Momma. "Os estudos anteriores em adultos mais velhos são limitados".

As descobertas apoiam os benefícios conjuntos das actividades de fortalecimento muscular através do treino com pesos, juntamente com a atividade aeróbica, em quantidades que se alinham aproximadamente com as actuais directrizes de atividade física, disseram os autores.

A Organização Mundial de Saúde recomenda que os adultos mais velhos (com 65 anos ou mais) façam pelo menos 150 a 300 minutos de exercício de intensidade moderada ou 75 a 150 minutos de exercício aeróbico vigoroso por semana. As actividades aeróbicas incluem caminhar, dançar, correr ou fazer jogging, andar de bicicleta e nadar.

Os exercícios de fortalecimento muscular devem ser efectuados pelo menos duas vezes por semana, se possível, de acordo com as directrizes. Estes exercícios podem ajudar a prevenir quedas e lesões relacionadas, bem como o declínio da saúde e da capacidade dos ossos.

Os exercícios de musculação que pode fazer durante 30 a 60 minutos incluem levantamentos mortos, prensas com halteres e elevações laterais com halteres, que implicam a utilização dos músculos das costas e dos ombros para levantar halteres leves, de modo a que os braços e o corpo formem um T.

Nota importante: Se sentir dores durante o exercício, pare imediatamente. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer novo programa de exercício.

Compreender a força e o risco de morte

Os autores não dispunham de informações sobre o treino com pesos ou os exercícios aeróbicos específicos que os participantes efectuavam.

"Como os autores afirmaram, não havia informações sobre a intensidade do treino, a carga de treino, o volume (séries e repetições)", disse Momma por correio eletrónico. "Por conseguinte, a prescrição ideal de exercícios regulares de fortalecimento muscular para prevenir a mortalidade permanece pouco clara. No entanto, esta limitação não se limita a este estudo. Os estudos sobre a epidemiologia dos exercícios de fortalecimento muscular estão sujeitos a esta limitação".

Mas os investigadores têm algumas ideias sobre a forma como qualquer um dos exercícios pode ajudar na prevenção de doenças ou de morte prematura.

O treino com pesos pode melhorar a composição corporal ou a massa muscular magra, que tem sido anteriormente associada a uma maior proteção contra a morte prematura por qualquer causa e doenças cardiovasculares.

Ter mais músculo magro e menos gordura corporal pode ajudar no equilíbrio, na postura e na regulação dos níveis de colesterol, disse a Dra. Nieca Goldberg à CNN em março. Goldberg, directora médica do Atria New York City e professora clínica associada de medicina na Grossman School of Medicine da Universidade de Nova Iorque, não participou no estudo.

"Sabemos que os indivíduos com obesidade correm um risco acrescido de sofrer de doenças cardiovasculares, intolerância à glicose e alguns tipos de cancro, pelo que a melhoria desse perfil (de saúde) é benéfica", afirmou Goldberg. "As pessoas que participam em actividades regulares... podem também ter uma perspetiva mais saudável e ter outros estilos de vida saudáveis."

O aumento dos benefícios da combinação de ambos os exercícios pode dever-se ao facto de os dois trabalharem em conjunto para melhorar a saúde, disse o Dr. William Roberts, professor do departamento de medicina familiar e saúde comunitária da Universidade do Minnesota, à CNN em março. Um regime equilibrado imita melhor o estilo de vida dos nossos antepassados, acrescentou.

Além disso, o músculo ajuda as funções dos sistemas endócrino e parácrino, segundo os autores - os responsáveis pelas hormonas e pela comunicação celular, respetivamente. Os investigadores acrescentam que o treino com pesos também pode ser feito em contextos sociais e que o facto de ter ligações sociais tem sido associado a uma vida mais longa.

Os autores observaram que pode haver erros de medição associados ao facto de os participantes recordarem os seus hábitos de exercício e que o estudo pode não ser aplicável a pessoas de cor e a indivíduos mais jovens, uma vez que a maioria dos participantes eram brancos não hispânicos e tinham, em média, 71 anos.

Estudos futuros mais diversificados, mais longos e atentos ao longo do tempo seriam benéficos para compreender as relações entre estes exercícios e o risco de morte prematura, afirmam os autores.

Mas, por agora, os adultos mais velhos que praticam qualquer um dos exercícios devem incorporar o outro na sua vida quotidiana, disse Momma.

"Alguma atividade física é melhor do que nenhuma", disse Momma. "Uma vez que os níveis de aptidão física e as condições crónicas dos idosos variam de acordo com o indivíduo, por favor, seja tão fisicamente ativo quanto as suas capacidades e condições o permitam."

Fonte: edition.cnn.com